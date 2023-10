Řím oživuje plán mostu z pevniny na Sicílii. Ze státního rozpočtu potečou miliardy eur

Itálie vyčlení 12 miliard eur, v přepočtu zhruba 296 miliard korun, na výstavbu obřího mostu mezi pevninou a ostrovem Sicílie. Oživuje tak projekt, který se zdál být před deseti lety definitivně opuštěn. Investice potrvá několik let a první tři splátky mají být vyplacené do roku 2026, řekl při představování státního rozpočtu na příští rok ministr hospodářství Giancarlo Giorgetti.

Most spojující Sicílii s pevninskou Kalábrií je plánován už desítky let. Společnost, která byla vytvořena, aby dohlížela na jeho výstavbu, však v roce 2013 zanikla v rámci úsilí vlády snížit výdaje a rostoucí státní dluh.

Most má být dlouhý přibližně pět kilometrů. Jeho střední rozpětí by mělo měřit 3,3 kilometru, čímž by překonal stávající rekordní rozpětí mostu 1915 Çanakkale přes průliv Dardanely v Turecku, které činí 2,02 kilometrů.

Minulý měsíc konsorcium vedené italskou skupinou Webuild uvedlo, že odevzdalo přepracovanou verzi projektu, aktualizovanou podle nejnovějšího technologického vývoje a technických předpisů.

Nekonečná diskuze

Most je v Itálii velmi rozdělujícím tématem. Vyvolává ostrou kritiku zejména od těch, kteří zpochybňují výstavbu v aktivní zóně zemětřesení, a také od lidí tvrdících, že by šlo o plýtvání penězi a důsledkem by bylo také poškození krajiny a tamního ekosystému.

Projekt však má silnou podporu těch, kteří věří, že rychlé železniční a silniční spojení by podpořilo chronickou zaostalost ekonomiky jižní Itálie. Zastánci mimo jiné uvádějí, že most by umožnil nákladním lodím ze Suezského průplavu vykládat zboží na Sicílii, odkud by ho vlaky odvážely na sever. Snížila by se tak potřeba nákladných plaveb přes Středozemní moře.

V současnosti musí auta, nákladní automobily a vlaky překonávat úžinu, která odděluje sicilskou Messinu od italské pevniny, trajektem. Cesta trvá přibližně 20 minut.

Záměr má velkou podporu u ministra infrastruktury Mattea Salviniho, který je zároveň lídrem koaliční strany Liga. „Chci slavnostně otevřít staveniště v létě 2024," řekl Salvini a zařadil most mezi hlavní priority vládního programu.

