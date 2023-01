Boss sicilské mafie dopaden. 30 let unikal justici, zatčen byl v nemocnici

Italská policie zatkla nejhledanějšího šéfa mafie Messinu Denara.

Italská policie zatkla nejhledanějšího zločince v zemi Mattea Messinu Denara, šéfa sicilské mafie Cosa Nostra. Před justicí se skrýval 30 let, informovala agentura ANSA s odkazem na místní úřady. Messina Denaro byl v nepřítomnosti odsouzen k doživotí za podíl na atentátu na soudce Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina.

Podle agentury AGI policie mafiánského bosse zadržela v nemocnici v sicilské metropoli Palermu, kam přišel na lékařskou prohlídku.

Messina Denaro převzal vedení Cosa Nostry poté, co byli zatčeni její předchozí šéfové Bernardo Provenzano v roce 2006 a Salvatore Lo Piccolo o rok později. Před justicí se Messina Denaro skrýval od roku 1993. K doživotí byl odsouzen také za vraždu deseti lidí v roce 1993 ve Florencii, Římě a Miláně.

