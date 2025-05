Před pětasedmdesáti lety začal šampionát F1. První závod si nenechal ujít ani britský král

Světový šampionát Formule 1 je jedním z nejsledovanějších sportovních seriálů na světě. Začínal však ve skromných podmínkách před pětasedmdesáti lety na okruhu v anglickém Silverstone před zraky britské smetánky.

Mistrovství světa Formule 1 je dnes globálním kolosem, který sledují miliony lidí po celém světě. Dávno to není jen poměřování sil pilotů ve speciálně upravených autech, ale byznys, ve kterém se každý rok točí miliardy dolarů.

Začátky přitom byly o mnoho skromnější. Vůbec první závod mistrovství světa se jel přesně před pětasedmdesáti lety. Ne že by to byl úplný prvopočátek kultovní značky F1, ta fungovala už od roku 1946 a už ve třicátých letech se závodilo v evropském seriálu. Jak ale popularita a zájem o motorsport rostl, bylo třeba přijít se šampionátem se světovým dosahem.

Začalo to 13. května 1950. První Grand Prix se uskutečnila v Británii na okruhu Silverstone. Všechno však tehdy vypadalo úplně jinak – závodní monoposty, jezdecká výbava, bezpečnostní prvky i samotný okruh.

Ostatně trvalo ještě dlouho, než se světový šampionát vyvinul do podoby miliardového byznysu. Na to si musel počkat až do sedmdesátých let.

Všeobecně se má za to, že za vzestupem stojí britský obchodník a původně majitel týmu Brabham Bernie Ecclestone, který přesunul obchodní těžiště F1 od majitelů okruhů k šéfům závodních týmů. To mu umožňovalo kreativně využívat možnosti marketingu a vysílacích práv.

Už tehdy se samozřejmě jednalo o na tu dobu exkluzivní stroje, ale s dnešním vývojem formulí počítajícím s každým detailem se to srovnat nedá. Co však bylo v padesátých letech stejné jako dnes, je řidičské umění. Uřídit takový stroj možná bylo v té době možná i náročnější, bez jakékoliv elektroniky a vymožeností hi-tech formulí. Legendami byli vlastně všichni jezdci, kteří se postavili na start.

Startovnímu poli v roce 1950 dominovali britští závodníci. Nejlépe to však napoprvé zvládl Ital Giussepe Farina s formulí značky Alfa Romeo, který se i v konečném hodnocení mohl těšit z prvního titulu mistra světa. Na stupně vítězů se vešel i Juan Manuel Fangio, někdejší řidič autobusu z Argentiny, který následně sesbíral pět titulů.

Dnes jsou velké ceny masovou akcí a přehlídkou, první závod však působil spíše jako nedělní piknik. I britská smetánka pro jednou vyměnila dostihy za řvoucí stroje a v bezchybném oblečení sledovala počátky budoucího fenoménu. Událost si nenechali ujít ani král Jiří VI. a jeho manželka královna Alžběta.

Na okruhu v Silverstone se britská Velká cena jezdí dodnes, i když by ho tehdejší závodníci poznávali jen v hrubých obrysech. Na začátku padesátých let tam nebyly vysoké tribuny ani velké technické zázemí. Diváci postávali jen tak nedaleko trati. Podívejte se sami.

