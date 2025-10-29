Nový magazín právě vychází!

Falešné účtenky za milion dolarů. Firmy čelí podvodníkům z řad vlastních zaměstnanců

Zdeněk Pečený
Umělá inteligence (AI) se stala novou zbraní firemních podvodníků. Stále více zaměstnanců ji využívá k vytváření falešných účtenek a faktur, které vypadají natolik realisticky, že je často neodhalí ani zkušené oko účetních kontrolorů. Firmy tak vstupují do nové éry, v níž AI bojuje proti AI.

Falešné účtenky během několika vteřin

Zatímco dříve bylo padělání účtenek doménou grafiků ovládajících Photoshop, dnes k tomu stačí několik sekund a pár slov v textovém příkazu. Generativní modely od OpenAI nebo Googlu dokážou během okamžiku vytvořit naprosto věrohodný snímek účtenky – se zmačkaným papírem, mastnými skvrnami i přesným rozpisem položek, píše deník Financial Times.

Podle společnosti AppZen tvořily účtenky vytvořené umělou inteligencí v září 2025 14 procent všech podvodných dokumentů, zatímco o rok dříve byl jejich podíl nulový.
Fintechová platforma Ramp za tři měsíce odhalila falešné faktury v hodnotě přes milion dolarů.

Nevěřte vlastním očím

„Tyto účtenky jsou tak dokonalé, že našim zákazníkům říkáme: Nevěřte vlastním očím,ʼ“ uvedl pro Financial Times Chris Juneau, viceprezident společnosti SAP Concur. Podle něj prudký nárůst padělků nastal po uvedení modelu GPT-4o, který umožňuje pokročilé generování realistických obrázků. OpenAI sice tvrdí, že generované snímky označuje digitálními metadaty, ta však lze snadno odstranit – například prostým pořízením screenshotu.

Firmy nasazují vlastní „obrannou AI“

Společnosti proto nasazují vlastní algoritmy, které kontrolují nejen obraz samotné účtenky, ale i její kontext – čas transakce, četnost výdajů u jednoho obchodníka či nesrovnalosti v částkách. „Technologie dokáže odhalit detaily, které by lidský auditor přehlédl,“ říká Calvin Lee z fintechu Ramp.

Výzkum společnosti SAP z července ukázal, že 70 procent finančních ředitelů věří, že se jejich zaměstnanci o podobný podvod s pomocí AI už pokusili. Každý desátý je přesvědčen, že k němu ve firmě skutečně došlo.

Podle Masona Wildera z Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (ACFE) dnes podvodníci nemusejí mít žádné speciální schopnosti. „Kdokoliv může spáchat tento typ podvodu bez jakýchkoli technických dovedností. Před pěti lety byste potřebovali Photoshop, dnes stačí krátký prompt,“ říká Wilder.

Firmy se tak ocitají v novém typu technologického závodu. Zatímco zaměstnanci využívají umělou inteligenci k maskování výdajů, jejich zaměstnavatelé spoléhají na stejnou technologii, aby je odhalili dřív, než dopady pocítí rozpočty.

Zájem o tenisky Puma klesá

Francouzský miliardář Pinault zvažuje prodej obřího balíku akcií Pumy

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Tragická data z OpenAI. ChatGPT zachytil milion sebevražedných konverzací

Tragická data z OpenAI. ChatGPT zachytil milion sebevražedných konverzací
iStock
ČTK
ČTK

OpenAI přiznává, že milion lidí svěřil chatbotu úmysl spáchat sebevraždu. Firma posiluje ochranu, přidává linky pomoci a spolupracuje s odborníky. Psychologové mluví o nové výzvě digitální éry.

Přibližně milion uživatelů chatbotu ChatGPT se v konverzacích s umělou inteligencí svěřilo se sebevražednými myšlenkami. S odkazem na data společnosti OpenAI to napsal francouzský deník Le Figaro.

Podle OpenAI se jedná o více než jedno procento z celkového počtu uživatelů ChatGPT. Aplikaci podle firmy každý týden používá kolem 800 milionů lidí, přičemž přibližně 0,07 procenta z nich vykazuje známky duševních onemocnění, například psychotické či manické epizody typické pro bipolární poruchu.

Tragický případ z Kalifornie znovu otevřel debatu

Otázka, jak bezpečně využívat umělou inteligenci, a kdo by měl nést odpovědnost za její chyby, se znovu dostala do centra veřejné debaty letos na jaře. V dubnu se v Kalifornii zabil šestnáctiletý chlapec poté, co mu ChatGPT údajně poradil, jak spáchat sebevraždu.

Jak lidé skutečně používají ChatGPT?

OpenAI odhalila, jak lidé skutečně používají ChatGPT

Zprávy z firem

Společnost OpenAI zveřejnila první rozsáhlou studii, která detailně ukazuje, jak lidé po celém světě využívají jazykový model ChatGPT. Výzkum analyzoval více než 1,5 milionu konverzací uživatelů mezi květnem 2024 a červnem 2025 a nabízí dosud nejucelenější obrázek o reálném využívání nástroje.

nst

Přečíst článek

Tento případ vyvolal celosvětovou diskuzi o etice a regulaci AI, zejména o tom, jak mají podobné systémy reagovat na zranitelné uživatele.

OpenAI zpřísňuje pravidla a spolupracuje s odborníky

Po incidentu OpenAI zpřísnila zásady používání svých služeb a zavedla nové bezpečnostní prvky. ChatGPT nyní nabízí rodičovskou kontrolu, odkazy na linky důvěry a krizové služby pro uživatele, kteří vyhledávají informace o sebevraždě.

Společnost také uvedla, že spolupracuje s více než 170 odborníky na duševní zdraví, kteří pomáhají rozpoznávat rizikové konverzace a omezovat výskyt problematických odpovědí.

Podle expertů představují podobné případy varování před přílišnou důvěrou v digitální asistenty. Zároveň ale ukazují, že umělá inteligence může být při správném nastavení užitečným nástrojem podpory, například pro včasné rozpoznání duševních problémů a nasměrování uživatelů k odborné pomoci.

ChatGPT

OpenAI nabízí chudším zemím předplatné ChatuGPT téměř zdarma. Češi mají smůlu

Zprávy z firem

Nejhodnotnější startup světa OpenAI se pokouší získat uživatele v méně vyvinutých zemích. Již v 90 státech nabízí předplatné ChatGPT Go, které někde vyjde na méně než pět dolarů za rok. Česko na tomto seznamu chybí. Naopak třeba Indové dostanou roční předplatné zcela zdarma.

sta

Přečíst článek

