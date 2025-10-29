Falešné účtenky za milion dolarů. Firmy čelí podvodníkům z řad vlastních zaměstnanců
Umělá inteligence (AI) se stala novou zbraní firemních podvodníků. Stále více zaměstnanců ji využívá k vytváření falešných účtenek a faktur, které vypadají natolik realisticky, že je často neodhalí ani zkušené oko účetních kontrolorů. Firmy tak vstupují do nové éry, v níž AI bojuje proti AI.
Falešné účtenky během několika vteřin
Zatímco dříve bylo padělání účtenek doménou grafiků ovládajících Photoshop, dnes k tomu stačí několik sekund a pár slov v textovém příkazu. Generativní modely od OpenAI nebo Googlu dokážou během okamžiku vytvořit naprosto věrohodný snímek účtenky – se zmačkaným papírem, mastnými skvrnami i přesným rozpisem položek, píše deník Financial Times.
Podle společnosti AppZen tvořily účtenky vytvořené umělou inteligencí v září 2025 14 procent všech podvodných dokumentů, zatímco o rok dříve byl jejich podíl nulový.
Fintechová platforma Ramp za tři měsíce odhalila falešné faktury v hodnotě přes milion dolarů.
Nevěřte vlastním očím
„Tyto účtenky jsou tak dokonalé, že našim zákazníkům říkáme: Nevěřte vlastním očím,ʼ“ uvedl pro Financial Times Chris Juneau, viceprezident společnosti SAP Concur. Podle něj prudký nárůst padělků nastal po uvedení modelu GPT-4o, který umožňuje pokročilé generování realistických obrázků. OpenAI sice tvrdí, že generované snímky označuje digitálními metadaty, ta však lze snadno odstranit – například prostým pořízením screenshotu.
Firmy nasazují vlastní „obrannou AI“
Společnosti proto nasazují vlastní algoritmy, které kontrolují nejen obraz samotné účtenky, ale i její kontext – čas transakce, četnost výdajů u jednoho obchodníka či nesrovnalosti v částkách. „Technologie dokáže odhalit detaily, které by lidský auditor přehlédl,“ říká Calvin Lee z fintechu Ramp.
Výzkum společnosti SAP z července ukázal, že 70 procent finančních ředitelů věří, že se jejich zaměstnanci o podobný podvod s pomocí AI už pokusili. Každý desátý je přesvědčen, že k němu ve firmě skutečně došlo.
Podle Masona Wildera z Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (ACFE) dnes podvodníci nemusejí mít žádné speciální schopnosti. „Kdokoliv může spáchat tento typ podvodu bez jakýchkoli technických dovedností. Před pěti lety byste potřebovali Photoshop, dnes stačí krátký prompt,“ říká Wilder.
Firmy se tak ocitají v novém typu technologického závodu. Zatímco zaměstnanci využívají umělou inteligenci k maskování výdajů, jejich zaměstnavatelé spoléhají na stejnou technologii, aby je odhalili dřív, než dopady pocítí rozpočty.
