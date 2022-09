Cena lithia opět na rekordu. Zdraží elektromobily?

Cena uhličitanu lithného v Číně vyskočila v pátek podle údajů společnosti Asian Metal na nový rekord 500 500 jüanů (asi 1,75 milionu korun) za tunu. Cena materiálu zásadního pro baterie do elektromobilů se za poslední rok zhruba ztrojnásobila a je o více než 1150 procent vyšší než v době pandemie v červenci 2020. Výrobci vozů na elektrický pohon jsou tak opět pod tlakem, uvedla agentura Bloomberg.

Poté, co si na jaře Elon Musk stěžoval, že lithium – surovina potřebná pro výrobu baterií elektrických automobilů – se obchoduje na „bláznivých“ úrovních, a čínské úřady v březnu přiměly klíčové hráče v odvětví, aby začali jednat, ceny lithia se nakrátko začaly ochlazovat. Nyní opět rostou a zvyšují tlak na producenty baterií i automobilky, kteří začínají uvažovat o zdražení své produkce, uvedla agentura Bloomberg. Globální dodavatelé navíc očekávají, že zvyšování cen lithia bude pokračovat, což naznačuje, že suroviny budou pro elektromobilový průmysl trvalejší problém.

Cena lithia do třetího čtvrtletí v Asii (v tisících jüanů):

zdroj: Bloomberg, Asian Metal

1 jüan = asi 3,50 koruny

Začátkem tohoto měsíce továrna na výrobu baterií předního čínského dodavatele lithia Ganfeng Lithium – která poskytuje malé napájecí zdroje používané v chytrých hodinkách, sluchátkách a obecně zařízeních označovaných jako wearables pro společnost Xiaomi a další – uvedla, že přehodnocuje své ceny kvůli podstatnému nárůstu nákladů. Finanční ředitel automobilky Nio Steven Feng ve zprávě pro investory uvedl, že vyšší náklady na baterie snížily marže vozidel ve druhém čtvrtletí a že nejistota ohledně cen bude zřejmě pokračovat.

V nadcházejících měsících se sektor obává problémů týkajících se výroby v Číně, která je stále epicentrem výroby lithium-iontových článků a bateriových materiálů, kvůli potížím s dodávkami elektřiny ve výrobních lokalitách. Výpadky elektřiny v srpnu v provincii S'-čchuan, která je místem výroby více než jedné pětiny kapacity čínského lithia, snížily výrobu a přispěly k napětí na trhu.

Nabídka lithia nadále zaostává za rostoucími prognózami poptávky po vozidlech. Čínská asociace osobních automobilů předpokládá, že prodeje elektromobilů na největším světovém trhu letos dosáhnou rekordních šesti milionů, což je dvojnásobek celkového počtu v roce 2021.

Čerstvé obavy ohledně výhledu dodávek a cen přiměly čínské úřady k tomu, aby minulý týden opět pozvaly těžaře lithia, rafinerie a další průmyslové skupiny na nové jednání. Úředníci chtějí požádat velké firmy, aby zajistily, že se prodejní ceny výrazně neodchýlí od jejich výrobních nákladů, a vyzvali jejich odběratele, aby uzavírali dlouhodobé dohody. Čína také podle ministerstva průmyslu pomůže zvýšit těžbu lithia, stabilizovat dovoz a zvýší podporu recyklace surovin.