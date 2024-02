FOTOGALERIE: Čeští turisté plesají. Dostanou možnost pohodlného přespání

Dobrá zpráva pro všechny milovníky turistiky, a že jich v Česku je nepočítaně, je společná iniciativa organizace Via Czechia a Lesy ČR, jejímž výsledkem je projekt útulen usazených ve vytipovaných turistických lokalitách.

Reklama

Už letos by mělo stát 20 z celkových zhruba 150 útulen na dálkových turistických trasách. Zároveň jde o pozemky patřící Lesům ČR. „Rozestup útulen od sebe činí přibližně 25 až 30 kilometrů, což je vzdálenost, kterou lze ujít za den,“ popisuje organizace Via Czechia na Facebookovém profilu.

Co je vlastně útulna? Pohodlný přístřešek a také místo pro setkávání. Mohou se v nich potkávat neznámí turisté a přečkat v nich různě dlouho. Drobné dřevostavby navrhl Lukáš Landa z atelieru Landa Ruhmkorf Landscape Architekti.

Ve spodní části minidomku je stůl a lavice, v patře přístupném po žebříku se pohodlně vyspí čtyři poustevníci. Uzavřená stěna s prkny na sraz tam nocležníky kryje. Ve spací části jsou umístěny čtyři okenice, kterými se dá prostor provětrat.

„Prioritou byla maximální užitnost a také bylo nutné se vejít do domluveného cenového rámce. Chtěli jsme stavbu, která do české přírody zapadne a jsme také rádi, že na její podobě se podílelo studio specializující se na krajinářskou architekturu,“ přibližuje koncept společnost Via Czechia.

Tiny House přináší jiný rozměr bydlení. Levné to ale není, říká jejich propagátor Reality Trend Tiny Houses dorazil i do Česka. Poptávka po minidomcích razantně narostla během pandemie. A stejně rychle narostl i počet firem, které je nabízí. „Není jich pět nebo šest. Po rešerši jsme zjistili, že jich je něco kolem 150,“ přibližuje Radek Váňa, vydavatel knihy Tiny House: průvodce krajinou minimalistického bydlení v dalším díle podcastu Realitní Club. A na kolik takový domek vyjde? Petra Jansová Přečíst článek