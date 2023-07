Chystáte se v létě někam letět? Připravte se na chaos, varuje evropský úřad

Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu Eurocontrol varovala cestující před náročným létem. Na mnoha klíčových letištích v následujících měsících očekává přetížení letového provozu, napsal list The Times.

Reklama

V Evropě se v příštích osmi týdnech uskuteční přibližně 33 tisíc letů denně. Jedná se o zhruba osmiprocentní nárůst oproti loňskému létu.

Ruská nebeská ruleta. Letadla běžně létají s poruchami, čeká se na první katastrofu Zprávy z firem Postupně a nevyhnutelně klesá bezpečnost letadel provozovaných ruskými aerolinkami. Je to důsledek západních sankcí seslaných na Rusko za jeho agresi na Ukrajině. Západ nejenže znemožnil ruským aerolinkám přístup do evropského vzdušného prostoru, ale také Rusko odstřihl o dodávek nových letadel, náhradních dílů i služeb údržby a aktualizací softwaru provozovaných strojů. Jejich údržba nyní probíhá v Íránu. Zaměstnanci aerolinek mají zákaz hlásit běžné závady, které by za normálních podmínek letoun uzemnily. pez Přečíst článek

Většinu dnů poznamená „vysoké přetížení" letového provozu na mnoha důležitých letištích, jako je Remeš, Marseille, Atény či Budapešť, uvedl Eurocontrol. Podobné varování vydal i pro Barcelonu, Brusel, Nikósii, Varšavu a Záhřeb, obzvláště pro nejvíce vytížené dny, jako je pátek a víkend. V důsledku toho mohou být některé lety zpožděné a letadla mohou být nucena létat na delších trasách, aby se vyhnula přetíženým oblastem.

Zájem o cestování stoupl, prostoru ve vzduchu je méně

„Letošní léto bude v Evropě náročné, protože máme méně vzdušného prostoru kvůli válce na Ukrajině a vojenským potřebám," řekl šéf Eurocontolu Raúl Medina. „Potřebujeme, aby každý sehrál svou roli. Letiště musí mít dostatek personálu, je nezbytné, aby (letové provozní služby) poskytovaly dostatečnou kapacitu a aby letecké společnosti dodržovaly své letové řády," dodal.

Čeští turisté při chuti. Do března za dovolenou v zahraničí utratili více než před covidem Money Zahraniční turisté v Česku utratili za první čtvrtletí více peněz, než ve stejném období loni, ale méně než v posledním předcovidovém roce 2019. Naopak čeští turisté si spravili chuť a od ledna do března utratili více jak loni, tak před covidem, vyplývá z údajů státní agentury CzechTourism. ČTK Přečíst článek

Předpovědi uskutečněných letů nedosahují čísel z roku 2019, kdy bylo 28. června zaznamenáno 37 228 letů. Od té doby se však situace změnila, jelikož klesl počet letových dispečerů, částečně kvůli pandemii covidu-19 i následným problémům s náborem zaměstnanců.

Zvýšená vojenská aktivita navíc snížila množství dostupného vzdušného prostoru až o 20 procent, uvedl Medina. Některá řídící střediska podle něj kvůli přesměrovaným letům mají mnohem více práce.

Na dovolené se diety nedrží. A nebuďte jako Američani, věřte šéfkuchaři, radí Pavel Maurer Enjoy Léto je tu a s ním i čas dovolených a poznávání nových míst, kultur i gastronomických specialit. Doby, kdy si Češi na cestu k moři přibalili paštiky a konzervy, jsou naštěstí dávno pryč. A v čase silné koruny se v řadě destinací můžeme i poměrně "levně" najíst. Gastronovinář a gurmet Pavel Maurer se pro Newstream podělil o své tipy, jak si z takové gastrotour neodvézt i nějakou tu potíž. Pavel Maurer Přečíst článek

Šéf Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) Willie Walsh minulý měsíc uvedl, že aerolinky mají vážné obavy ohledně řízení letového provozu. Narušení v červnu podle něj také „značně přesáhla to, co je pro toto roční období obvyklé".

Tradiční letní folklor - stávky

V letošním roce je také větší hrozba stávek. „Máme tu chaotickou situaci, kdy jsme téměř denně svědky stávek řízení letového provozu, což nenarušuje provoz jen ve Francii, ale v celé Evropě, protože to nutí aerolinky, aby přesměrovávaly své lety do jiných zemí," uvedl Walsh.

Čelní představitelé letecké dopravy, včetně generálního ředitele společnosti Ryanair Michaela O'Learyho, uvedli, že série stávek dispečerů ve Francii zůstává jednou z největších hrozeb pro letní provoz.