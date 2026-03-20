Zemřel Chuck Norris. Filmový tvrďák vybudoval byznys, který vydělával i bez kamer

Herec Chuck Norris nebyl jen ikonou akčních filmů. Dokázal proměnit svou popularitu v dlouhodobě výdělečný brand a patřil k průkopníkům osobního marketingu dávno před érou influencerů.

Ve věku 86 let zemřel Chuck Norris, muž, jehož jméno se stalo synonymem neporazitelnosti. A později i obchodního úspěchu. Zatímco miliony diváků si ho pamatují jako hrdinu, který vždy zvítězí, ekonomický pohled na jeho kariéru ukazuje ještě zajímavější příběh, kdy se herec proměnil v globální značku.

Norris se neomezil na filmová studia. Už v době největší slávy začal systematicky budovat vlastní byznys. Od fitness programů a škol bojových umění po širokou škálu licencovaných produktů. Jeho jméno se stalo obchodní značkou, která fungovala nezávisle na jeho aktuální přítomnosti na obrazovce.

Zásadní obrat přišel s nástupem internetu. Fenomén „Chuck Norris facts“ proměnil herce v globální virální symbol a nečekaně mu otevřel druhou kariéru. To, co začalo jako internetový humor, se změnilo v marketingový nástroj s obrovským dosahem, navíc bez nákladných kampaní.

Právě schopnost využít popularitu napříč různými obory dělá z Norrisova příběhu inspirativní případ. Ukazuje, že silná osobní značka může generovat příjmy dlouhodobě a v různých segmentech. Od médií přes fitness až po merchandising.

Evropská unie chce dát Ukrajině půjčku 90 miliard eur i přes odpor Maďarska

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová
ČTK
nst
nst

Evropská unie se snaží prosadit masivní finanční pomoc pro Ukrajinu, která čelí pokračující ruské agresi. Plánovanou půjčku ve výši 90 miliard eur však blokuje Maďarsko. Spor mezi členskými státy se tak vyostřuje a otevírá otázku, jak daleko může zajít jednotlivý stát při brzdění společných rozhodnutí.

Evropská unie je připravena poskytnout Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur, a to i v případě, že se nepodaří dosáhnout jednomyslné shody všech členských států. Po skončení summitu EU to znovu zdůraznila předsedkyně Evropské komise.

Plán finanční pomoci však naráží na odpor Maďarska. Premiér Viktor Orbán jeho schválení podmiňuje obnovením dodávek ruské ropy ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko. Podle Ukrajiny byl ropovod poškozen ruskými útoky a jeho oprava potrvá ještě několik týdnů.

Napětí mezi členskými státy kvůli maďarskému postoji roste. Předseda Evropské rady António Costa během jednání prohlásil, že nikdo nemůže Evropskou radu vydírat. Kritika zazněla i z Německa – kancléř Friedrich Merz označil Orbánovo jednání za porušení principu loajality mezi členskými státy a varoval, že takové kroky oslabují schopnost EU jednat a poškozují její pověst.

Ropovod Družba
Aktualizováno

Zelenskyj: Oprava Družby bude hotová za měsíc a půl

Zprávy z firem

Ukrajina přijala od Evropské unie nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli dnes šéf summitů EU António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise adresovaném Evropské komisi podle agentury Reuters uvedl, že oprava ropovodu poničeného ruským útokem se chýlí ke konci a hotova má být do měsíce a půl.

ČTK

Přečíst článek

Podle zdrojů obeznámených s jednáním byla diskuse mezi lídry mimořádně vyhrocená. Navzdory tlaku ostatních zemí však maďarský premiér svůj postoj nezměnil. Mezi členskými státy tak sílí frustrace a hledají se alternativní způsoby, jak pomoc Ukrajině prosadit i bez souhlasu Budapešti.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se summitu zúčastnil prostřednictvím videohovoru, zdůraznil, že plánovaná půjčka je pro jeho zemi zásadní. Podle něj může pomoci stabilizovat ekonomiku i podpořit obranu země a zachránit lidské životy.

Dvojí ceny nafty podle poznávací značky nejsou jen krizovým opatřením, ale otevřeným experimentem s diskriminací. Slovensko si v ropné nouzi zkouší, jestli pravidla Evropské unie platí jen tehdy, když se to hodí.

Když stát začne rozlišovat ceny podle toho, odkud přijíždíte, není to technické opatření. Je to politické rozhodnutí, a dost nebezpečný precedent. Slovensko teď řidičům se zahraniční značkou vzkazuje jednoduchou věc. Jste tu vítáni, ale zaplatíte víc. Ne proto, že by náklady byly vyšší. Ale proto, že nejste „naši“.

Zní to jako drobnost? Ve skutečnosti jde o zásah do samotného základu evropského projektu. Vnitřní trh EU stojí na tom, že hranice mezi státy nemají rozhodovat o tom, kolik zaplatíte za stejné zboží. Jakmile se tenhle princip začne ohýbat, otevírá se Pandořina skříňka. Dnes je to nafta, zítra to může být cokoliv.

Slovensko sjednotilo ceny benzínu a nafty

Slovensko zavádí dvojí ceny nafty. Cizinci zaplatí až o pětinu víc, stát reaguje na ropnou krizi

Politika

Slovensko poprvé přistupuje k razantní regulaci prodeje pohonných hmot. Kvůli výpadku dodávek ropy a náporu zahraničních řidičů zavádí omezení tankování a od pondělí také dvojí ceny nafty. Opatření ale vyvolává pochybnosti o souladu s právem EU i kritiku dopravců.

nst

Přečíst článek

Argument „ropné nouze“ přitom neobstojí tak snadno, jak by si vláda přála. Krize může ospravedlnit omezení, ale jen taková, která jsou přiměřená a nediskriminační. Tady je diskriminace přímo vepsaná do systému. Ceník se neřídí spotřebou ani dostupností, ale státní příslušností vozidla. To není vedlejší efekt, to je podstata opatření.

Navíc nejde o neprobádané území. Maďarsko už si podobný experiment vyzkoušelo a skončilo pod tlakem Bruselu. Slovensko se teď tváří, že jeho verze je jiná, sofistikovanější. Sleva pro domácí se „jen“ odečte u pokladny. Formálně možná rozdíl, fakticky stejná věc.

Celé opatření tak působí spíš jako pokus politicky uklidnit domácí publikum než jako promyšlené řešení nedostatku paliva. Vzkaz voličům je jasný. Ochráníme vás před tankovací turistikou. Vzkaz do Bruselu už tak jednoznačný není. Spíš testuje, kolik toho ještě Unie unese, než zasáhne.

Slovensko se ocitlo v nepříjemné situaci, to je bez debat. Ale právě v krizi se ukazuje, jestli stát bere pravidla vážně, nebo je považuje jen za doporučení. Dvojí ceny podle SPZ nejsou jen administrativní trik. Jsou to červené světlo na křižovatce, kterou by evropské právo mělo hlídat velmi pečlivě.

