Zemřel Chuck Norris. Filmový tvrďák vybudoval byznys, který vydělával i bez kamer
Herec Chuck Norris nebyl jen ikonou akčních filmů. Dokázal proměnit svou popularitu v dlouhodobě výdělečný brand a patřil k průkopníkům osobního marketingu dávno před érou influencerů.
Ve věku 86 let zemřel Chuck Norris, muž, jehož jméno se stalo synonymem neporazitelnosti. A později i obchodního úspěchu. Zatímco miliony diváků si ho pamatují jako hrdinu, který vždy zvítězí, ekonomický pohled na jeho kariéru ukazuje ještě zajímavější příběh, kdy se herec proměnil v globální značku.
Norris se neomezil na filmová studia. Už v době největší slávy začal systematicky budovat vlastní byznys. Od fitness programů a škol bojových umění po širokou škálu licencovaných produktů. Jeho jméno se stalo obchodní značkou, která fungovala nezávisle na jeho aktuální přítomnosti na obrazovce.
Zásadní obrat přišel s nástupem internetu. Fenomén „Chuck Norris facts“ proměnil herce v globální virální symbol a nečekaně mu otevřel druhou kariéru. To, co začalo jako internetový humor, se změnilo v marketingový nástroj s obrovským dosahem, navíc bez nákladných kampaní.
Právě schopnost využít popularitu napříč různými obory dělá z Norrisova příběhu inspirativní případ. Ukazuje, že silná osobní značka může generovat příjmy dlouhodobě a v různých segmentech. Od médií přes fitness až po merchandising.
