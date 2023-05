Brusel nejspíš posvětí největší akvizici na trhu videoher. Microsoft získá firmu Activision Blizzard

Evropská komise patrně schválí převzetí firmy na vývoj počítačových her Activision Blizzard za 69 miliard dolarů, v přepočtu téměř 1,5 bilionu korun, Microsoftem. Schválení se podle zdrojů agentury Reuters očekává příští týden, nejspíš už v pondělí.

Obchod, který je největší akvizicí v technologickém sektoru, zablokoval na konci dubna Britský antimonopolní úřad (CMA). Odůvodnil to obavami z omezení hospodářské soutěže v oblasti cloudových her.

CMA letos v únoru po hloubkovém zkoumání uvedl, že transakce by mohla oslabit „důležité soupeření” mezi konzolemi XBox od Microsoftu a PlayStation od společnosti Sony a vést k vyšším cenám, snížení výběru pro britské hráče a k omezení inovací.

Trojka v herním byznysu

Activision Blizzard stojí například za hrami Call of Duty či Candy Crush. Spojení firem má podle jejich představ urychlit růst herní divize Microsoftu. Po dokončení transakce by Microsoft byl třetí největší herní firmou na světě podle výše tržeb za společnostmi Tencent a Sony.

Microsoft se snažil už dřív uklidnit firmu Sony ujišťováním, že dotáhne-li akvizici Activision Blizzard, střílečka Call of Duty zůstane deset let dostupná i pro PlayStation.

Přetížení vývojáři z Activision Blizzard založili první „herní“ odbory Money Dobře placeným, ale přepracovaným vývojářům v jednom z největších herních studií na světě Activision Blizzard došla trpělivost. Zatím malá skupina tří desítek zaměstnanců dceřiné firmy Raven pracující mimo jiné na kultovní hře Call of Duty si odhlasovalo vznik odborů. Krok je výsledkem jejich několikaměsíčních snah. Zaměstnanci si vyjma přetížení stěžují také na sexismus na pracovišti, napsal The New York Times. duk Přečíst článek

Očekávanému schválení ze strany Bruselu předcházelo uzavření licenčních smluv Microsoftem s konkurenty v oblasti cloudového streamování, například se společností Nvidia, ukrajinskou firmou Boosteroid a japonskou společností Ubitus, sdělily v březnu informované zdroje agentuře Reuters.

Microsoft má dále dohodu se společností Nintendo, že v případě uskutečnění akvizice přinese na její herní platformy hru Call of Duty. Americká firma Valve, která vlastní největší světovou platformu pro distribuci videoher Steam, dohodu odmítla s tím, že Microsoftu důvěřuje.

Ze spojení Nvidie a Arm sešlo. Proti čipové megafúzi se postavili regulátoři Zprávy z firem Americký výrobce čipů Nvidia svého britského rivala Arm nepřevezme, firmy transakci v hodnotě až 80 miliard dolarů (1,7 bilionu korun) zrušily. Nvidia o tom informovala ve společném prohlášení s japonskou investiční firmou SoftBank, která je majitelem společnosti Arm. Důvodem jsou podle prohlášení regulační překážky. SoftBank nyní místo prodeje zahájí přípravy na uvedení akcií firmy Arm na burzu. ČTK Přečíst článek

Máte rádi fotbal? FIFA 23 byla nejprodávanější hrou v Česku Enjoy Nejprodávanější hrou roku 2022 v Česku je fotbal FIFA 23 od Electronic Arts, která o prvenství bojovala s listopadovou novinkou God of War Ragnarök. Třetí místo obsadila FIFA 22, která vedla prvních devět měsíců do vydání nového ročníku. Vyplývá to z údajů největšího prodejce JRC. ČTK Přečíst článek