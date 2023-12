Biohacking: Ketóza je takový vynucený hladomor. Na hubnutí to ale funguje

Paleo dieta nebo low carb dieta jsou šetrnější varianty nízkosacharidové diety, po které se hubne. Jak se dočtete v dalším díle seriálu o biohackingu, ledviny to přesto zatíží a na dlouho by to nemělo být.

Reklama

Nízkosacharidová strava a její různé varianty jsou populární už několik let a stále si udržují poměrně velkou základnu obdivovatelů. Jejich základní premisou je značné snížení každodenního příjmu sacharidů ve stravě. Z toho plyne navýšení příjmu kalorií z bílkovin a tuků v různém poměru.

Jedna z těch nyní velmi oblíbených diet je ketogenní dieta, při které se snažíme množství sacharidů úplně minimalizovat, pod 50 gramů denně. Takto striktní je proto, že tím po několika dnech donutíme tělo přejít na výrobu ketonů, což jsou energetické jednotky vyrobené z tuků. Ketony v tomto stavu zvaném ketóza nahrazují sacharidy jako palivo téměř u všech orgánů a tkání.

Ketóza je přirozená strategie organismu, vzniklá jako reakce zejména na nucenou hladovku v případě nedostatku jídla. Jako taková je to ale strategie dočasná, držet půst nelze věčně. Nízkosacharidová strava by v přirozeném prostředí byla ve většině situací nepravděpodobná, za vznikem ketózy by skoro vždy stál hladomor. Tělo tedy nepočítá s dlouhodobou adaptací na takovou stravu.

Mozek je schopný fungovat zhruba ze dvou třetin na ketonech, zbylá minimálně třetina energie musí stále přijít ze sacharidů. Pokud člověk jí do 50g sacharidů denně v rámci keto diety, na pokrytí potřeb mozku to nemůže stačit. V těle existuje dráha, která umí vyrobit jednotky energie ATP v buňce i z jiných zdrojů, než je glukóza. Je to proces zvaný glukoneogeneze a k vyrobení ATP umí použít buď mastné kyseliny z tuků nebo aminokyseliny z bílkovin. Je to však pro organismus energeticky náročná výroba - z jedné molekuly glukózy vyrobí 2 jednotky ATP, oproti standardnímu procesu ze sacharidů, kdy je tělo schopné ze stejné molekuly glukózy vyprodukovat 32 jednotek ATP.

Biohacking: Anorektičky a alkoholici mohou mít jedno společné: nedostatek thiaminu Enjoy Biohackeři radí konzumovat několikrát týdně mořské řasy, třeba ve formě suši anebo další japonské delikatesy - polévky miso. Či cizrnovou pomazánku hummus a pasty a másla z ořechů a semínek. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Pro volbu keto diety se ale samozřejmě lidé rozhodují proto, že jim to z nějakého důvodu vyhovuje. Najedou na relativně chutný jídelníček a mohou tak jednodušeji než kdykoliv jindy hubnout. Principem je přijímat 5 až 10 procent kalorií ze sacharidů, 10 až 20 procent z bílkovin a 70 až 80 procent z tuků. Podle čísel se to může zdát jako hodně tuku a vyvolává to pocit extra oleje a mastnoty, ale gram tuku má dvakrát více kalorií než proteiny a sacharidy, takže na váhu jíme polovinu tuku než bychom jedli cukrů. Prakticky to znamená více tučných potravin jako ořechy, semena, tučnější živočišné potraviny jako prorostlejší maso či vysokotučné sýry a podobně.

Krátokodobě to funguje

V souvislosti s popularitou keto diety probíhají studie ohledně její účinnosti a bezpečnosti. Krátkodobé studie poukazují na rychlý úbytek váhy a zlepšení diabetických markerů. Ve střednědobých výsledcích se efekty keto diety a jiných diet pro snížení váhy ale následně vyrovnávají a odborníci upozorňují na zatím chybějící výsledky dlouhodobých dopadů tohoto typu stravy na zdraví. Opatrnosti je třeba zejména při vysokém příjmu nasycených tuků a jejich vlivu na zhoršení výsledků u cholesterolu, zejména toho „špatného“ LDL. Ten může mít za následek ucpávání cév a vzniku srdečních problémů.

Biohacking: Chronický stres přetěžuje nadledvinky a ničí hormonální rovnováhu těla Enjoy Nadledvinky jsou malý párový orgán, který je, jak jejich název napovídá, umístěný nad ledvinami, respektive přímo na nich. Nadledvinky a jejich funkce jsou poměrně neznámé, ačkoliv jejich stav má zásadní dopady pro každodenní život. Produkují totiž řadu nezbytných hormonů. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Další variantou nízkosacharidové stravy je paleo dieta. Ta povoluje vyšší příjem cukrů, zvláště pokud máme více pohybu či nepotřebujeme nějak zásadně hubnout. Tyto extra sacharidy doporučuje přijmout navýšením konzumace zeleniny a nízko či středně cukernatých druhů ovoce. Tato méně striktní varianta nízkosacharidové stravy může pomoci ozdravit tělo díky zvýšeným vitamínům a minerálům a také vláknině. Paleo strava také klade důraz na konzumaci potravin v jejich přirozené formě tak, jak už název napovídá, aby byly co nejblíže stravě člověka z doby kamenné, nebo alespoň její moderní interpretaci.

Další variantou je low carb dieta s vyšším podílem proteinů. Doporučovaný poměr je většinou rovnoměrně 30 až 40 procent proteinů, sacharidů i tuků. Výhodná může být u jedinců s velmi aktivním životním stylem, kdy navýšení bílkovin pomůže tělu opravovat tkáně. Celkově je ale bílkovin v této dietě nadbytek, což může vést k oslabení ledvin a také k podpoře drah v těle, které mohou podle studií vést k rychlejšímu stárnutí organismu.

Biohacking: Mozek je to nejcennější, co máme. Umíte se o něj starat? Enjoy Lidský mozek. Orgán, který nás z mnoha úhlů činí tím, čím jsme, a odlišuje nás od jiných živých forem. Návod, jak ho udržet zdravý a co nejdéle funkční až do vysokého věku, tvoří kombinace řady strategií, které je nejlepší zapojit do života co nejdříve a předejít tak jakýmkoliv problémům ještě než se objeví. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Biohacking: Dětem dejte sladké a těžkou peřinu Enjoy Proč děti potřebují sladkosti? Jaké vitamíny a doplňky stravy by měly mít? A jak podpořit vývoj mozku? Dočtete se v dalším pokračování úspěšného seriálu Biohacking. Alžběta Shejbalová Přečíst článek