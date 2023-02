Biohacking: Rutin tlumí nástup Alzheimerovy choroby. A nejen to

Vědci stále lépe chápou procesy v těle, které vedou ke stárnutí organismu. Na zpomalení stárnutí se pozitivně podepisuje celá řada látek, které postupně představujeme v seriálu Biohacking. Tentokrát se budeme věnovat rutinu, látce, která má pozitivní vliv zejména na srdeční činnost, ale také tlumí nástup neurodegenerativních chorob v čele s Alzheimerovou chorobou či Parkinsonem. Rutin přitom najdeme v běžných potravinách, včetně jablek nebo třeba v zeleném čaji.

Rutin je jednou z nejznámějších látek patřících do skupiny bioflavonoidů. Standardně bývá jako doplněk předepisován lékaři na posílení cév. Rutin je známý také jako vitamin P a stejně jako všechny flavonoidy má silné antioxidační a protizánětlivé účinky. Název rutin pochází z názvu léčivky routy vonné (latinsky ruta graveolens), která tento fytonutrient také obsahuje. Je příbuzný quercetinu, nejrozšířenějšího a nejprozkoumanějšího bioflavonoidu vůbec.

Rutin může díky svým antioxidačním a protizánětlivým účinkům sloužit jako pomoc v boji proti rakovině. Bylo prokázáno, že vyvolává smrt rakovinných buněk. Existuje také množství výzkumů, které naznačují, že tento antioxidant působí na zmenšení velikosti nádoru, zvýšení úmrtnosti rakovinných buněk a prodloužení doby přežití nemocného. Studie pojednávající o farmakologickém potenciálu rutinu zjistila, že tento flavonoid vykazuje účinky proti řadě různých druhů rakoviny, včetně leukémie, rakoviny tlustého střeva, kolorektálního karcinomu, melanomu, rakoviny jater a rakoviny plic. Rutin se spolu s dalšími flavonoidy používá ke zmírnění rezistence na léky u pacientů podstupujících léčbu rakoviny.

Pomoc proti vysokému tlaku

Rutin je prokazatelně prospěšný při jakémkoli druhu žilní nedostatečnosti a při problémech s cévami. Tento efekt byl prozkoumán ve studiích s křečovými žílami, otoky dolních končetin z řady, příčin či hemoroidech a ve všech případech byla nalezena spojitost zlepšení stavu s konzumací doplňků s rutinem. Rutin může sloužit jako strategie k prevenci trombózy, což je stav, kdy se v tepně nebo žíle vytvoří krevní sraženina. Hluboká žilní trombóza je obzvláště nebezpečná, protože může způsobit život ohrožující komplikace, jako jsou mrtvice a infarkt. Podle výzkumů pomáhá předcházet vzniku krevních sraženin v tepnách i žilách.

Díky schopnosti udržovat cévy a žíly v dobré kondici, rutin podporuje také zdraví srdce. Udržováním pružnosti cév, snižováním jejich křehkosti a propustnosti předchází komplikacím způsobených hypertenzí. Studie zjistila, že rutin potlačuje srdeční onemocnění prostřednictvím signalizace specifických proteinů, snižuje velikost odumřelé tkáně v srdci a zlepšuje krevní oběh.

Další studie popsala léčbu vysokého krevního tlaku pomocí kombinace rutinu a quercetinu při stravě s vysokým obsahem soli a zjistila, že byla účinnější než některé farmakologické léky na hypertenzi.

Tlumí nástup Alzheimera

Vysoký krevní tlak může být jedním ze symptomů metabolického syndromu. Výzkumy zjistily, že podávání rutinu může zpomalit jeho nástup či chránit před jeho rozvojem. Tento flavonoid brzdí nárůst hladiny krevního cukru, inzulinu a krevního tlaku. Podávání rutinu zlepšilo metabolickou dysfunkci související se stárnutím tím, že snížilo zánět, hromadění tuků, oxidační stres a oslabení funkce mitochondrií.

Výzkum naznačuje, že rutin má ochranné účinky proti poškození mozku a poškození souvisejícího s věkem. Má potenciál fungovat jako látka pro léčbu neurodegenerativních onemocnění, včetně Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. Vědci se domnívají, že chrání zdraví mozku snížením prozánětlivých cytokinů, zlepšením aktivity antioxidačních enzymů a obnovením činnosti mitochondrií v buňkách mozku. Přirozená role rutinu potlačovat akutní a chronický zánět z něj činí potenciální přírodní léčbu artritidy. Výzkumníci v Rusku zjistili, že rutin je schopen snížit nadprodukci volných radikálů u revmatoidní artritidy a může tak z něj být efektivní podpůrný prostředek.

Léčit může i čaj

Rutin se nachází v mnoha potravinách a rostlinách. Nejbohatším zdrojem jsou jablka, pohanka, kapary, olivy, černý a zelený čaj a květ černého bezu. Nejlepším způsobem, jak dostat rutin do svého jídelníčku je z těchto přirozených potravin. Je také možné brát doplňky stravy, a to buď se samotným rutinem či v komplexu s ostatními bioflavonoidy. Biohackeři doporučují rutin v dávce 500 mg denně, ale studie potvrdila dobrou snášenlivost v případě potřeby až do 4g denně.

