Biohacking: "Mistr antioxidant", který předpoví délku našeho života

Experti zabývající se dlouhověkostí tvrdí, že je pro naše zdraví tak klíčový, že hladina glutathionu v našich buňkách se stává předpovědí délky života. Jeho produkci lze ale podpořit správnou stravou a vhodně zvolenými doplňky stravy.

Úloha léčení rakoviny

Glutathion je takzvaný master antioxidant. To znamená, že ho každá buňka našeho těla vyrábí a používá pro svoji potřebu pro udržení optimálního zdraví. Má formu peptidu a v těle má několik nezastupitelných rolí. Jedna z nich je klíčová pozice v imunitním systému, mimo jiné podporováním funkce T-buněk, které jsou rozhodující pro silný imunitní systém. Dále pomáhá předcházet rezistenci na léky, chrání před toxiny z prostředí a brání progresi rakoviny.

Jednou z nejslibnějších oblastí ve výzkumu glutathionu je právě jeho úloha při léčení rakoviny. Významná studie z roku 2004 uvádí, že zvýšená hladina glutathionu v nádorových buňkách je schopna chránit tyto buňky proti léčbě, a to u rakoviny kostní dřeně, prsu, tlustého střeva, hrtanu a plic, protože glutathion je odolný vůči řadě chemoterapeutických léků. Toto platí však i naopak. Podle vědců z oddělení experimentální medicíny v Janově vede nedostatek glutathionu k větší náchylnosti k oxidačnímu stresu, který přispívá k rozvoji rakoviny. Stále více vědců nyní přisuzuje nárůst neurologických onemocnění a rakoviny právě nedostatku glutathionu.

Glutathion fakticky vzato nemusíme získávat z vnějšího prostředí, protože tělo je schopné si ho vytvořit z aminokyselin L-cysteinu, kyseliny L-glutamové a glycinu. Experti zabývající se dlouhověkostí tvrdí, že je pro naše zdraví tak klíčový, že hladina glutathionu v našich buňkách se stává předpovědí délky života. Jeho produkci lze ale podpořit správnou stravou a vhodně zvolenými doplňky stravy.

Nezapomeňte si zásobit ledničku sardinkami

Protože glutathion je sloučenina obsahující síru, strava která jí obsahuje ve vysokém množství také podpoří produkci glutathionu v buňkách. Ze zdravých potravin je to zejména košťálová zelenina jako brokolice, květák či zelí. Již od poloviny 20. století je známo, že při nedostatečném příjmu sirných aminokyselin klesá koncentrace glutathionu v játrech a plicích. Dalším druhem potravin, které zvyšují hladinu glutathionu v těle jsou mléčné výrobky, zejména na glycin bohatá syrovátka.

Mikronutrientem, který je nezbytný pro to, aby tělo vytvářelo glutathion, je minerál selen (o něm jsme více psali zde). Nezapomeňte si zásobit ledničku a spíž těmito na selen bohatými potravinami: paraořechy, sardinky, hovězí maso a játra a krůtí maso.

Řada vitamínů se také podílí na vyvážené hladině glutathionu. Jsou to zejména vitamíny skupiny B: B3, B6, B7, B9 a B12 (o všech jsme psali i jednotlivě v seriálu biohacking). Tyto vitamíny jsou součástí procesu metylace, který je základním procesem ve zdravé buňce. Nejlepším přirozeným způsobem, jak udržet metylační složky na optimální úrovni, je zařadit do jídelníčku některé z těchto potravin: fazole, játra, čočku či chřest.

Kromě rakoviny i psychika

Vitamín C a E jsou také důležitými faktory procesu tvorby glutathionu. Vitamín C pomáhá zvyšovat obsah glutathionu v červených krvinkách a lymfocytech. Vitamín E je důležitý antioxidant, který spolupracuje s glutathionem proti poškození volnými radikály a chrání enzymy závislé na glutathionu. Vitamíny C a E také pomáhají glutathion recyklovat a tím ho udržují na optimální úrovni a navíc posilují náš imunitní systém a celkovou funkci těla. Mezi nejbohatší zdroje vitamínu C patří pomeranče, červená paprika, kapusta a brokolice. Vitamín E nejlépe získáme z mandlí, špenátu či slunečnicových semínek.

Nejúčinějšími doplňky stravy, které lze konzumovat pro zvýšení koncentrace glutationu v těle, jsou NAC (N-acetyl cystein) a ALA (kyselina lafa-lipoová). N-acetyl cystein pomáhá snižovat závažnost a četnost respiračních problémů tím, že zvyšuje hladinu glutathionu a ředí průduškový hlen, čímž funguje jako účinný lék proti astmatu a dalším chronickým i akutním dýchacím onemocněním. NAC je vlastně prekurzorem glutathionu a v poslední době se ukázalo, že je velmi účinný i při léčbě neurokognitivních problémů, jako je závislost, obsesivní chování, schizofrenie a bipolární porucha. Dávkování na zvýšení hladiny glutathionu se doporučuje užívat 200-500 miligramů jednou denně. Kyselina alfa-lipoová pomáhá obnovit hladinu glutathionu při jakémkoli vyčerpání imunitního systému. Pouhých 300-1200 miligramů kyseliny alfa-lipoové denně pomáhá zlepšovat citlivost na inzulín a snižuje příznaky diabetické neuropatie.