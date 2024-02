Biohacking: Obyčejné brambory nejsou strašák. Umí podporovat hubnutí

Mají vyšší obsah sacharidů než jiné druhy zeleniny. Jsou ale zdravé a nechybí jim ani mikronutrienty. Zástupci kořenových druhů zeleniny proto stojí za pozornost. Více v následujícím díle seriálu Biohacking, nyní věnovanému různým skupinám potravin.

Kořenová zelenina je různorodá skupina zahrnující druhy zeleniny většinou bohaté na škrobovité látky. Je to proto, že kořen či hlíza je standardní zásobárnou kalorií pro rostliny. Vysoce výživná je i pro člověka, a i proto je kořenová zelenina jednou z nejdéle konzumovaných potravin v historii. I v moderní stravě, kde je naopak pro většinu výhodné navyšovat mikroživiny a snižovat kalorickou zátěž, zůstává kořenová zelenina nadále výborným řešením. Zvýšení zastoupení kořenové zeleniny ve stravě na úkor průmyslově vyráběných potravin a jakýchkoli moučných, sladkých i tučných jídel bude vždy znamenat zlepšení zdraví organismu.

Pro čipsy to neplatí

Zdaleka nejpopulárnější kořenovou zeleninou jsou brambory. Konzumují se v dnešní době v takovém množství, že je často doporučováno jejich objem ve stravě snižovat. Pravdou ale je, že brambory jsou pořád zelenina, a to zelenina vysoce výživná a sytivá. Omezení jejich konzumace je na místě, když jsou průmyslově zpracované či nezdravě připravené – ve formě čipsů, hranolek a podobně. Brambory totiž mají vysoký obsah sacharidů a vysoký glykemický index, což znamená rychlý nárůst cukru v krvi po jejich konzumaci. To se právě ještě zhorší v případě jídla obsahující vysoké množství tuku. Na častou konzumaci brambor ve velkém množství si tedy mají dát pozor zejména diabetici, lidé s inzulínovou rezistencí a s nadváhou.

K bramborám se tedy z hlediska množství a zpracování chováme ideálně jako ke každé jiné kořenové zelenině. Zpracujeme je co nejpřirozeněji - vařením či pečením, a zkombinujeme s dalšími druhy zeleniny pro jejich funkci přílohy či samostatného jídla. Brambory obsahují vysoké množství draslíku, který je nezbytný pro zachování metabolického zdraví a elektrolytické rovnováhy. Obsahují také vitamín C, B6, mangan a další mikronutrienty včetně rostlinných polyfenolů, prokazujících antioxidační kapacitu na buněčné úrovni. Brambory jsou bohaté na škroby a kromě těch rychle stravitelných sacharidů obsahují také takzvaný resistentní škrob, což je prebiotická vláknina významně podporující zdravý mikrobiom ve střevech. To má pozitivní dopady na celý organismus, včetně zmírnění zánětu a podporu hubnutí. Množství rezistentního škrobu závisí na způsobu tepelného zpracování brambor. Nejvíce ho obsahují brambory uvařené ve slupce, které necháme vychladnout.

Řepa, mrkev a spol.

Dalšími důležitými druhy kořenové zeleniny jsou ty obsahující vysoké množství karotenoidů, jako jsou mrkve a sladké brambory. Karotenoidy jsou skupina antioxidantů, které chrání zejména oči a kůži. Příbuznými mrkve jsou petržel, celer a pastiňák, které obsahují vlákninu, vitamín C, folát a draslík. Tuřín, vodnice a různé druhy ředkve jsou příbuzné košťálovým druhům zeleniny z rodu Brassica, jako je brokolice, květák a zelí. Mají vysoký obsah sirnatých látek, které v těle hrají roli jaterních detoxifikantů. Tyto zeleniny mají také vysoký obsah minerálů, jako je vápník a zinek.

Červená řepa je další nedoceněnou, avšak velmi zdravou zeleninou. Jedním z jejích hlavních přínosů je obsah látek, které podporují tvorbu oxidu dusnatého v těle. Ten podporuje zdraví a funkce kardiovaskulárního systému - snižuje krevní tlak a podporuje sportovní výkon. Vysoký obsah antioxidačních látek v červené řepě stojí za řadou jejích benefitů. Betalain je antioxidant, který je zodpovědný za její výrazné zbarvení a vykazuje výrazné antioxidační a protizánětlivé účinky, čímž pomáhá proti rozvoji různých druhů rakovin a dalších chronických onemocnění.

Kořenovou zeleninou, která v poslední době získává na oblibě, jsou topinambury. Jsou příbuzné slunečnici a dají se konzumovat jak syrové, tak tepelně zpracované. Jsou bohaté na vlákninu inulin, což je druh pro člověka nestravitelného škrobu, který nezvyšuje krevní cukr a topinambury jsou tak vhodné pro diabetiky. Inulin je výbornou potravou pro spřátelené bakterie ve střevech, pro tento efekt je ale třeba konzumovat topinambury v syrovém stavu. Topinambury obsahují významné množství železa, a také draslík a hořčík.

