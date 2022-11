Biohacking: Anorektičky a alkoholici mohou mít jedno společné: nedostatek thiaminu

Biohackeři radí konzumovat několikrát týdně mořské řasy, třeba ve formě suši anebo další japonské delikatesy - polévky miso. Či cizrnovou pomazánku hummus a pasty a másla z ořechů a semínek.

Thiamin čili vitamín B1 je první v pořadí vitamínů skupiny B. A je to další vitamín, který je absolutně nezbytný pro zdravý vývoj a stav člověka.

Thiamin je nutný k tvorbě jednotek energie ATP uvnitř mitochondrií v buňkách. Pomáhá při přeměně sacharidů přijatých ze stravy na glukózu, což je tělem preferovaný zdroj energie. Tím vitamín B1 pomáhá udržovat energetický metabolismus organismu v dobrém stavu. Glukóza je také hlavním zdrojem energie mozku. Vůbec benefity vyrovnané hladiny thiaminu v mozku jsou nezastupitelné. Vitamín B1 pomáhá s tvorbou takzvaných myelinových pochví, které chrání jednotlivé neurony v mozku a chrání je před poškozením a smrtí. To vytváří ochranu před nervovými defekty. Thiamin také svým účinkem chrání mozek před propuknutím Alzheimerovy choroby.

Vitamín B1 zvyšuje schopnost koncentrace, posiluje mentální energii a snižuje efekty chronického stresu. Studie poukazují na korelaci nízkého statusu thiaminu v mozku a problémy s učením a zapamatováním si informací. Britská studie ukázala, že thiamin urychlil reakční dobu a zlepšil subjektivní hodnocení soustředění u studentů při zkoušce. Thiamin je také nutný pro pocit stabilní nálady a chrání před depresemi a úzkostmi. V mozku dále pomáhá zmírňovat zánět, jež může způsobovat různé další problémy.

Thiamin také hraje roli při vstřebávání ostatních makroživin, bílkovin i tuků. Je součástí procesu tvorby červených krvinek, čímž pomáhá předcházet anemickým stavům a udržovat stabilní hladinu energie. Jeho dalším úkolem je tvořit důležitý neurotransmiter acetylcholin. Ten je zodpovědný za přenos vzruchů mezi nervy a svaly. Jedním z těch nejdůležitějších je srdce a to je absolutně závislé na těchto přenosech. Thiamin je také rozpoznán jako vitamín, jehož vyvážená hladina pomáhá předcházet problémům s očima - glaukomům a zákalům.

Krom mozku i žaludek

Vitamín B1 pomáhá udržovat svalový tonus trávícího ústrojí. Sekrece kyseliny chlorovodíkové, jež je nedílnou součástí prostředí žaludku, je ovlivňována hladinou thiaminu v organismu. V žaludku se také tráví některé mikro a makroživiny a statut vitamínu B1 ovlivňuje jejich vstřebávání. V trávícím systému sídlí také důležitá část imunitního systému, proto je zachování jeho dobrého stavu zásadní pro dobrou obranyschopnost organismu.

Doporučená denní dávka je zhruba 1,2 mg pro dospělého člověka. Nejbohatšími zdroji jsou mořské řasy, semínka a ořechy, luštěniny. V západním světe je vážný nedostatek thiaminu poměrně vzácný. V extrémní formě způsobuje dvě nám známá onemocnění. Beri-beri, která způsobuje ochabování svalstva a vážné srdeční problémy.

A také syndrom Wernicke-Korsakov, který způsobuje nervové poškození, letargii a mentální onemocnění a může vést až ke smrti. Podání thiaminu může, ale nemusí, zvrátit průběh a dopady tohoto onemocnění. Nejčastější skupinou postiženou vážnějším deficitem vitamínu B1 jsou alkoholici, je to odhadem 30 až 80 procent. Je to způsobeno tím, že často nekonzumují dostatečné množství mikronutrientů a zároveň alkohol také brání vstřebávání thiaminu.

Dietáři také trpí

Nedostatek může ale vzniknout i z jiných důvodů. Například přísnými dietami , anorexií, fyzickým a mentálním stresem či ve starším věku získaným nedostatečným vstřebáváním. Doplnit lze thiamin ze stravy celkem jednoduše a to prostředníctvím pestré a přirozené stravy. Biohackeři radí konzumovat několikrát týdně mořské řasy, ve formě například suši či další japonské delikatesy - polévky miso. Dále doporučují cizrnovou pomazánku hummus či pasty a másla z ořechů a semínek. Ty radí přidat do ranního müsli, smoothie či dezertů.

Dalším výborným nutričním zdrojem nejen vitamínu B1, ale i většiny ostatních vitamínů skupiny B, je lahůdkové droždí. Je to deaktivované droždí, a tak se nedá použít jako prostředek pro kynutí. Má jemně sýrovou chuť a pouze jedna polévková lžíce dokáže pokrýt 150 procent denní potřeby thiaminu.

V případě suplementace doplňky stravy je ve většině případů nejvýhodnější zvolit B komplex, obsahující všechny vitamíny skupiny B. Ty jsou přiřazeny k sobě do jedné skupiny právě proto, že se navzájem posilují či oslabují v účincích či při vstřebávání.

