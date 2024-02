Biohacking: Luštěniny pomohou i s metabolickým syndromem. Pozor ale na jejich zpracování

Luštěniny mají řadu benefitů. Jenže obsahují takzvané antinutrienty, což jsou látky, které brání vstřebávání některých živin, zejména minerálů. Takže je dobré si dát pozor na přípravu, radí se v dalším díle seriálu Biohacking zaměřeném na hubnutí.

Luštěniny jsou v naší moderní kuchyni vcelku opomíjené, což je určitě škoda. Relativně nově si v Česku získávají oblibu jakožto součást tradičních exotických kuchyní, jako jsou indická a mexická. Luštěniny byly oblíbenou součástí také staročeské kuchyně, například ve formě naklíčeného hrachu zvaného pučálka a dodnes známého šouletu, což je omaštěný hrách s ječnými kroupami. Jedly se i kaše z luštěnin, naslano i nasladko.

Luštěniny zahrnují na 20 tisíc různých druhů rostlin. Z archeologických nálezů je patrné, že je to jeden z nejstarší druhů domestikovaných plodin určených k lidské konzumaci. Nejoblíbenějšími druhy luštěnin jsou čočka, hrách, cizrna, sója, mungo, adzuki a různé druhy fazolí a arašídy také patří k luštěninám. Luštěniny mají poměrně vysoký obsah bílkovin, a pro lidi omezující živočišné potraviny jsou tedy jejich významným zdrojem. Dále obsahují vlákninu, řadu vitamínů a minerálů a fytochemikálií. Většina luštěnin obsahuje slušné množství draslíku, železa, fosforu, hořčíku a vitamíny skupiny B, zejména folátu.

Nebezpečné antinutrienty

U luštěnin je dobré mít na paměti, že obsahují takzvané antinutrienty, což jsou látky, které brání vstřebávání některých živin, zejména minerálů. Jedním antinutrientem je kyselina fytová, což je slabý antioxidant, takže v podstatě tělu prospěšná látka. Pokud ale spíše potřebujeme vstřebat minerály, při tom nám mnoho neposlouží. Pro její snížení v luštěninách je nejlepší strategií je namočit, u těch malých a měkčích druhů alespoň na 2 hodiny, u tvrdých velkých fazolí dobu můžeme prodloužit až na 12 hodin. Vždy měníme vodu před vařením, které dále kyselinu fytovou sníží. Luštěniny můžeme také klíčit. Při klíčení se kromě snížení antinutrientů mohou navýšit živiny, jako vitamín C a také se zlepší stravitelnost bílkovin.

Luštěniny obsahují také toxické bílkoviny lektiny, které se ničí důkladným vařením. Některé druhy lektinů obsažené ve fazolích (tedy ne v čočce, cizrně či hrachu) mohou dokonce způsobit otravu, v extrémních případech vyžadující hospitalizaci. Proto si můžeme kupovat či doma vyrábět nutričně hodnotné luštěninové mouky, ale ne ze syrových fazolí. Britští vědci doporučují fazole namáčet alespoň 5 hodin, vyměnit vodu a následně vařit alespoň půl hodiny.

Pokud budeme luštěniny konzumovat pravidelně, pravděpodobně se to pozitivně projeví na zdravotním stavu. Významně jsou schopné pomoci při metabolickém syndromu, který dnes trápí moderní populaci. Jde o souhrn onemocnění a symptomů zahrnující vysoký krevní tlak, obezitu, inzulínovou rezistenci vedoucí až k cukrovce a vysoký cholesterol. I jednotlivá tato onemocnění izolovaně budou benefitovat ze stravy bohaté na luštěniny, odborníci doporučují konzumaci alespoň jednou denně zhruba stogramovou porci. Je dobré je v jídle kombinovat se zeleninou, protože některé minerály se lépe v organismu asimilují za přítomnosti vitamínů získaných ze zeleniny.

Metaanalýza deseti studií zkoumajících vliv luštěnin na stav cholesterolu zjistila, že ve všech případech měly luštěniny pozitivní vliv na snížení celkového a LDL „špatného“ cholesterolu. Luštěniny mají také celkově pozitivní vliv na stav srdce v případě jejich substituce jako zdravější varianty za živočišné proteiny. Luštěniny obsahují pro člověka nestravitelný typ sacharidů, který je ale jako vláknina konzumován mikrobiomem v tlustém střevě, což pomáhá střevní peristaltice. Vláknina také pomáhá stabilizovat hladinu krevního cukru v krvi a pravidelná konzumace luštěnin tak předchází vzniku cukrovky 2. typu.

Luštěniny mohou při konzumaci způsobovat plynatost. Pokud jsme motivovaní je do stravy zařadit, nabízíme jednoduché řešení, které bude většině fungovat. Je třeba luštěniny ideálně po několika po sobě následujících dní zařazovat do stravy postupně, a to od porce velikosti polévkové lžíce a toto množství o trochu vždy navyšovat. Příjemným zpestřením jídelníčku mohou být různé luštěninové pomazánky, dipy a humusy, jež mohou být zdravějšími variantami uzeninových či majonézových pomazánek.

