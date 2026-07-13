Jediný týden, 10 tisíc úmrtí navíc. Evropa počítá oběti smrtících veder
Červnová vlna veder přispěla k výraznému nárůstu úmrtnosti v Evropě. Během jediného týdne na konci června zemřelo v Evropě o více než 10 tisíc lidí více, než bývá v tomto období obvyklé. Největší část mimořádné úmrtnosti připadla na seniory.
Evropské země zaznamenaly na konci června během vrcholu vlny veder více než 10 tisíc úmrtí nad obvykle očekávaný počet. V drtivé většině případů, u více než 9 000 zemřelých, šlo o lidi starší 65 let. Vyplývá to z údajů zveřejněných organizací EuroMOMO, sítí podporovanou Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
Tak vysoký nárůst je podle odborníků neobvyklý
„Tak vysoký počet nadúmrtí je v tomto ročním období neobvyklý. Jde o opravdu vysoké číslo,“ řekl agentuře Reuters Lasse Vestergaard, hlavní lékař dánského institutu Statens Serum Institut.
„Tuto vysokou úmrtnost lze jen obtížně vysvětlit něčím jiným než extrémním horkem,“ dodal Vestergaard.
Extrémní horko může způsobit úpal, tedy selhání termoregulace organismu, ale také zhoršit již existující kardiovaskulární a respirační onemocnění. Starší lidé přitom patří k nejzranitelnějším skupinám.
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Data pocházejí z 27 evropských zemí
Údaje shromážděné z národních statistik ve 27 evropských zemích zahrnují úmrtí ze všech příčin, nikoli pouze případy přímo spojované s horkem. Týkají se týdne od 22. do 28. června, kdy vlna veder vrcholila ve Francii, Španělsku, Británii a dalších zemích včetně České republiky.
Celkově bylo během tohoto týdne zaznamenáno 10 650 úmrtí nad očekávaný počet.
Vědci podle agentury Reuters neuvedli žádný jiný známý významný faktor, například nové ohnisko covidu-19, který by mohl tak výrazný nárůst úmrtnosti vysvětlit.
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Bez změny klimatu by byla vedra téměř nemožná
Odborníci zároveň tvrdí, že vlna veder z konce června by byla bez klimatických změn způsobených člověkem prakticky nemožná, připomněla agentura Reuters.
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