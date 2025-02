Biohacking: Efektivní kůru pro dlouhověkost a pevnější zdraví lze obstarat relativně levně

V posledních článcích našeho seriálu biohacking jsme se zabývali protokolem podnikatele a biohackera Bryana Johnsona. Na svých stránkách prodává i pomůcky, jak emulovat jeho životní styl a omladit se a zpomalit, či nadneseně zastavit, stárnutí. Rozebírali jsme jeho nejoblíbenější řadu suplementů: Blueprint stack. Ten obsahuje potraviny a doplňky stravy s protistárnoucími a zdraví udržujícími účinky. Jeho hlavní nevýhodou je absence základní premisy biohackingu: individualizace. Pro nejlepší výsledky je vždy dobré se poradit, nebo si sám udělat analýzu toho, co potřebuji. Podrobně tento přístup rozebírám ve své knize Biohacking, vydané na podzim v edici Newstream.

Reklama

Recenze produktů miliardáře Johnsona: Předražené oříšky a férově naceněný extrakt z koření Enjoy Pokračujeme s analýzou doplňků stravy a biohackera Bryana Johnsona v jeho nejoblíbenějším setu: Blueprint stack. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Pokud vám stačí obecný anti-aging stack, ale přitom podobný, co nabízí Johnson, ale za nižší cenu, pojďme se podívat, jak ho vytvořit. Základem vždy bude multivitamín a multiminerál, zvláště pokud víte, že máte rezervy ve stravě. Vhodný multispektrální doplněk by měl obsahovat základní mikroživiny: vitamíny skupiny B, vitamíny C, D3 a minerály zinek, selen a jód. Rozumnou službu udělá i zcela obyčejný multivitamín z drogerie, minimálně by měl pocitově podpořit imunitu.

Pokud jako pokročilejší biohacker chceme více, budeme dávat pozor, aby byly některé složky vitamínu v aktivních formách - zejména vitamín B9 kyselina listová, či B12. Vitamín B9 ve formě metylfolátu, vitamín B12 má aktivních forem několik, v doplňcích většinou ve formě metylkobalaminu.

Biohacking: Jak správně na detox a novoroční reset organismu Enjoy V novém roce si rádi dáváme předsevzetí jak tělu odlehčit zejména po vydatných Vánocích. Oblíbenou strategií, jak nastartovat naplánovanou změnu k lepšímu, je nějaký druh detoxu. Ten není nutný, ani povinný, ale pokud nás detox láká, je řada možností, jak celkem rychle pocítit zlepšení fyzického těla i mysli. A často stačí opravdu malé zásahy do rutiny, jde jen o to, jak moc či málo na sebe chceme být tvrdí. Dobré je se pocitově rozhodnout, zda bude příjemnější něco ubrat, něco přidat, či zkombinovat obě taktiky. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Reklama

Také můžeme pořídit produkt, který obsahuje i nadstavbové neesenciální látky, známé svými pozitivními účinky na organismus. Jeden z těch nejlepších multivitamínových preparátů je MixTM od značky Life Extension, obsahující řadu látek, který Johnsonovy Essential Capsules a Softgels obsahují také či ho má v samostatných produktech- jako NAC, boron, extrakt z brokolice či luteolin. Dále obsahuje řadu komponentů jako quercetin, antokyaniny, ostropestřec mariánský, apigenin, adaptogen ašvaganda a další. K takovému produktu nemusíme konzumovat další doplňky, zvláště pokud nemáme specifický zdravotní problém a chceme mít vše v jednom preparátu.

Life Extension má i méně obsáhlé produkty v nabídce, jako je velmi oblíbený Two-Per-Day multivitamín obsahující řadu základních složek v aktivních formách a stojí zhruba 300 korun za měsíc. Obdobný je Basic Nutrients 2/Day of firmy Thorne. K takovému preparátu přidáme další doplňky stravy s více specifickými účinky. Jako ten základní je dobré přidat tabletu hořčíku denně, ideálně v aktivní formě glycinátu či citrátu aje ho vhodné konzumovat kontinuálně. Ten pomůže ke správné funkci kardiovaskulárního systému a udrží dobrou náladu.

Biohacking: Prázdné kalorie jsou pro tělo to nejhorší Enjoy Je tu nový rok a toho chce řada lidí využít pro nový začátek v nějaké oblasti života. Velmi častým cílem je hubnutí, což je často motivací žít zdravěji. Není těžké si propojit, že zdravější život znamená často i váhu v rozumných mezích. Ale platí to i naopak, kdy štíhlejší tělo značí i zdravější životní styl? Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Dále přidáme anti-aging a tělo posilující produkty jako NAC, N-acetyl cystein, což je prekurzor mocného antioxidantu glutathionu, který si naše tělo samo vytváří a potřebuje také řadu základních vitamínů ke své produkci. Jeho stabilní hladina v buňkách je nezastupitelná pro správné fungování imunitního systému. Naopak jeho nízké množství experti spojují se vznikem řady zejména moderních chronických onemocnění, což vede ke snížení kvality i samotnému zkrácení života. NAC není potřeba konzumovat dlouhodobě, lepší je zakomponovat například několikatýdenní až několikaměsíční kúry se stejně dlouhými přestávkami. Tyto kúry ideálně spojujeme s obdobími snížené imunity, NAC velmi pomáhá s akutními infekcemi, zejména respiračního rázu.

Dále je dobré do rutiny zakomponovat omega 3 mastné kyseliny, ve formě EPA+DHA, kterou jsou vysoce protizánětlivé a ve studiích prokazují život prodlužující efekt. Tyto mastné kyseliny je prospěšné suplementovat zvláště pokud nekonzumujeme ryby a mořské plody dvakrát až třikrát týdně.

Dalším protizánětlivým a anti-aging preparátem extrahovaným z mořských plodů je astaxanthin, který chrání před degenerativním stresem řadu tkání, včetně očí a kůže a obé i viditelně omlazuje. S pocitem celkového stresu významně pomáhají adaptogeny, jako je zmíněná ašvaganda, tulsi, ženšen, schizandra a další. To jsou byliny používané v tradičních medicínských systémech a celkově posilují a omlazují organismus a udržují ho fit po fyzické i mentální stránce.