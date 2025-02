Recenze produktů miliardáře Johnsona: Předražené oříšky a férově naceněný extrakt z koření

Pokračujeme s analýzou doplňků stravy a biohackera Bryana Johnsona v jeho nejoblíbenějším setu: Blueprint stack.

Blueberry nutmix není doplněk stravy, ale 440g gramů sušených borůvek s makadamiovými a vlašskými ořechy. Honosí se obsahem 200 mg zdraví prospěšných rostlinných polyfenolů v jedné patnáctigramové porci. Stojí přes 1100 korun v množství 440 gramů. To je na mix sušeného ovoce a ořechů hodně, ale pokud máte peněz nazbyt a v práci, na cestách či při sportu chcete rychlou zdravou svačinku, proč ne.

Možná pro někoho zavádějící by mohl být obsah zmíněných polyfenolů, pokud nemáte referenci. Stogramová porce bobulového ovoce či malé jablko obsahuje minimálně 200mg, což je ekvivalent množství polyfenolů v porci tohoto produktu. Porce nutmixu má 70 kcal, malé stogramové jablko 50kcal. Faktickou chybou je u marketingového popisku produktu deklamovaných sedm gramů vlákniny v porci, v nutriční tabulce, která je závazná, jsou to ale gramy dva, což je sedm procent doporučeného denního množství.

Lze si představit, že člověk, který se nesoustředí na kvalitu stravy a žije hektickým životem, bude benefitovat z takového mixu, pokud mu nevadí přemrštěná cena. Obecně je ale lepší si dát čerstvé ovoce a malou hrst oříšků při zlomku ceny.

Dalším výrobkem je produkt Red yeast rice+odor-free garlic. Obsahuje červenou kvasnicovou rýži a koncentrovaný extrakt z česneku. Červená kvasnicová rýže se používá ve východních medicínách po staletí a pyšní se podporou kardiovaskulárního zdraví, zejména prokázanou schopností snížit cholesterol a podpořit tak cirkulaci krve. Obsahuje chemikálie podobné těm, které tvoří léky na snižování cholesterolu, statiny. Extrakt z česneku, zejména v koncentrované formě (zde 12:1) se také používá na podporu zdraví srdce a samozřejmě na podporu imunity.

Johnson explicitně neříká, že je produkt určen k podpoře kardiovaskulárního systému, ale že „přirozeně podporuje optimální zdraví“ a marketingový popisek říká, že výrobek podporuje imunitu, ale že zároveň to není prohlášení, na které se můžete odvolat, protože to nepotvrdil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Balení obsahuje 30 kapslí v ceně 340 korun v zásobě na měsíční užívání. Produkt asi nebude ničím výjimečný, i když se tak zkouší prezentovat: takové s obsahem obou složek se dají pořídit jinde. Například od značky Kyolic, která se zaměřuje na extrakt z česneku již mnoho let a jejich produkt Aged Garlic ExtractTM, Red Yeast Rice Plus CoQ10, obohacený o červenou kvasnicovou rýži a ještě koenzym Q10 navíc, stojí zhruba o třetinu méně než Johnsonův suplement, a to v obdobné koncentraci složek.

U Johnsonových výrobků se pravděpodobně platí extra, že je to produkt „nesmrtelného biohackera“. Johnson se chlubí testováním produktu a vědeckým přístupem k jeho složení, ale to je již dnes běžná praxe u většiny doplňků stravy. Je to dané tím, že suplementy nejsou v USA regulované FDA a jejich výrobci se tak musí spoléhat na volný trh a spokojenost zákazníků.

Produkt NAC+Ginger+Curcuminobsahuje aminokyselinu N-acetyl-cystein, extrakt z koření zázvoru a kurkuminu. Balení obsahuje 90 kapslí za cenu cca 830 korun. Mají se brát 3 kapsle denně, což znamená 400 mg zázvoru, 250mg kurkuminu a 1200mg NAC. NAC je prekurzor aminokyseliny cysteinu a také našemu hlavnímu antioxidantu glutathionu, o jehož roli v lidském organismu jsme již obsáhle v našem seriálu psali. Jeho standardní suplementace se pohybuje spíše okolo 500mg denně, 1200mg je stále většinově bezpečná a prospěšná, spíše ale při snížené imunitě nebo v krátkodobých intervalech.

NAC je pořád aminokyselina, která také tvoří protein v těle - čili tkáně, svaly, a tělo ho použije tam, kde samo zhodnotí, že je třeba. Tím nemusí být další zvýšení hladiny glutathionu. V porovnání k obsahu NAC, 250mg kurkuminu je spíše na nižší laťce účinného dávkování, zázvor je v množství 400mg standard. Obě tato koření podporují imunitu a snižují zánět v těle svými antioxidačními vlastnostmi, což dále doplňuje NAC v jeho efektech.

Tento doplněk stravy je férově naceněn, zvláště pokud snížíte konzumaci na dvě kapsle denně, což z hlediska množství NAC v kapsli je naprosto standardní denní dávka.

