Biohacking: Meruňky borůvky a papriky právě teď dosahují vrcholu své nutriční i chuťové hodnoty

Právě vrcholí sezóna čerstvých plodin. Nabídka lokálního ovoce a zeleniny je tak široká, že si vybere opravdu každý, navíc jsou výhodné i ekonomicky. Plodiny můžeme sklidit či nakoupit, zmrazit, usušit či zavařit pro pozdější konzumaci. Ideálně zařazujeme čerstvé plodiny do jídelníčku každý den, protože nyní jsou nejen chuťově nejvýraznější, ale také nutričně nejbohatší.

Sezónní strava respektuje přirozené rytmy přírody, a poskytuje tak tělu aktuálně nejvhodnější živiny a přispívá k udržení zdraví a vitality. Mezi nejpopulárnější plodiny, které jsou v tomto období v plné zralosti, patří meruňky, borůvky a papriky. Každá z těchto potravin nabízí jedinečný výživový profil, a jejich pravidelné zařazení do jídelníčku nám přináší nejen potěšení, ale také specifické zdravotní benefity.

Meruňky jsou oblíbené díky své jemné a sladké chuti a příjemné dužině. Jsou velmi univerzální ve svém použití - samotné jako výborná svačina, sušené, v koláčích, smoothie, kaších, zavařeninách, používají se i ve slaných pokrmech. Meruňky jsou bohaté na provitamin A beta karoten, vitamín C a draslík, což je činí ideálním ovocem do horkých letních dní. Meruňky obsahují kromě primárního beta karotenu i další druhy karotenoidů - zejména alfa a gama karoten, lutein a zeaxantin. A to ještě více než drtivá většina na karotenoidy bohatého ovoce jako mango nebo papája.

Karotenoidy vykazují zásadní antioxidační účinky na celý organismus. Pomáhají udržet dobrý stav zraku a kůže a chrání před chronickým zánětem. Meruňky dále obsahují řadu polyfenolů jako flavonoidy quercetin a rutin a fenolové kyseliny. Polyfenoly vykazují značný antioxidační účinek a chrání tak organismus před volnými radikály, které přispívají ke stárnutí organismu na buněčné i systémové úrovni. Chrání také cévy a tím udržují zdravý kardiovaskulární systém. Tomu pomáhá také přítomnost fytosterolů, které snižují nežádoucí cholesterol. Významná je v meruňkách přítomnost prebiotické vlákniny pektinu, který podporuje střevní mikrobiom a pomáhají regulovat trávení a právě i hladinu cholesterolu.

V kontrastu se slunečními meruňkami rostou přirozeně ve stínu lesa borůvky. Jsou jedním z nejbohatších zdrojů antioxidantů vůbec a spojují sladkou příjemnou chuť s nízkým počtem kalorií. V porovnání s podobnými druhy ovoce jako ostružina a jahoda experti zjistili, že borůvky obsahují nejen více množství antioxidantů, ale také více specifických druhů. Divoké borůvky mají ještě vyšší koncentraci než ty pěstované.

Borůvky jsou jedním z nejbohatších přirozených zdrojů antokyanů - fialově zbarvených flavonoidů, které vykazují silný antioxidační účinek. Právě těmto látkám vděčí borůvky za svou schopnost chránit nervovou tkáň před degenerací, zlepšovat kognitivní funkce a podporovat paměť. Pravidelný příjem borůvek je spojován se snížením rizika neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba, a také s vyšší mentální výkonností, lepší koncentrací a psychickou stabilitou. Zároveň mají borůvky příznivý vliv na zdraví cév. Mají totiž schopnost posilovat jejich pružnost, snižovat propustnost kapilár a napomáhat regulaci krevního tlaku. Velmi ceněný je jejich účinek na zrak, zvláště pomáhají při šerosleposti.

Překvapivé papriky

Papriky jsou považovány za běžnou zeleninu každodenní kuchyně, ale právě v létě dosahují maximální nutriční kvality i chuťového potenciálu. Paprika obsahuje vysoké množství vitamínu C, už snědením půlky papriky překonáte doporučenou denní dávku toho nezbytného vitamínu. Dále obsahuje vitamín B6, který je nezbytný pro vyrovnanou psychiku a kyselinu listovou, která je důležitá pro krvetvorbu a správný vývoj plodu v těhotenství. Typickému červenému zbarvení paprik dominuje capsanthin- unikátní karotenoid, který se v přírodě vyskytuje téměř výhradně upaprik.

Tento silný antioxidant přispívá nejen k ochraně buněk před oxidativním stresem, ale podporuje i zdraví cév a má protizánětlivé účinky. Papriky mají velmi nízký glykemický index, což z nich činí vhodnou zeleninu i při diabetické nebo redukční dietě. Jsou lehce stravitelné, osvěžující a díky vysokému obsahu vody napomáhají hydrataci organismu. V kuchyni jsou navíc mimořádně univerzální - hodí se do salátů, jako příloha, lze je plnit, péct, grilovat i fermentovat.