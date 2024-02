Biohacking: Jednoduchá cesta, jak srazit vysoký tlak a ještě shodit

Jíst sedmkrát denně? To se doporučuje při dietě DASH, která cílí na snížení krevního tlaku. Jednoduchou cestu, co a kdy jíst, představuje další díl seriálu Biohacking.

Reklama

Některé nemoci mají tak zásadní vliv na úroveň celkového zdraví, že odborníci vytvořili výživové přístupy k jejich prevenci, protože životní styl a zejména strava hraje při jejich vzniku důležitou roli.

Jednou z nich je stravovací styl nazvaný akronymem DASH (Stravovací program pro zastavení hypertenze), který slibuje výrazné snížení krevního tlaku již v řádu měsíců, a to i do zcela normálních hodnot. Předpokladem je ovšem konzistentní dodržování pravidel. Chronicky vysoký krevní tlak je významným rizikovým faktorem srdečně-cévního onemocnění. Jeho snížení či ideálně již preventivní udržení na normální úrovni by mělo být v zájmu každého člověka, usilující o dobré zdraví. Strava DASH je založena na středomořské stravě, která je v současné době odborníky uznávaná jako univerzálně prospěšná pro většinu populace.

DASH je také prospěšná v případě nadváhy či obezity. Jejich snížení může dále vést ke zlepšení či úplné eliminaci dalších rizikových faktorů kardiovaskulárních problémů, jako jsou cukrovka 2. typu a vysoký cholesterol. DASH strava je založena na přirozených zdravých potravinách, které celkově pomáhají ozdravit organismus a pomáhá zmírnit dvě nejčastější příčiny vzniku vysokého krevního tlaku - chronický zánět a nízká úroveň mikronutrientů ve stravě. Tyto příčiny mohou vzniknout čistě konzumací stravy, která je bohatá na průmyslově zpracované potraviny jako jsou uzeniny, nezdravé tuky a oleje a sladkosti a chudá na potraviny, které DASH strava propaguje.

Biohacking: Ketóza je takový vynucený hladomor. Na hubnutí to ale funguje Enjoy Paleo dieta nebo low carb dieta jsou šetrnější varianty nízkosacharidové diety, po které se hubne. Jak se dočtete v dalším díle seriálu o biohackingu, ledviny to přesto zatíží a na dlouho by to nemělo být. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

V rámci tohoto stravovacího přístupu se tedy zaměřujeme zejména na zeleninu v množství pět porcí denně, na sacharidy jako je méně a středně sladké ovoce, luštěniny a celozrnné výrobky v množství sedm porcí za den. Méně jsou zastoupené mléčné výrobky ve dvou porcích denně a libové maso, ve dvou či méně porcích denně a menší množství tuků ve formě olivového oleje, avokáda a ořechů a semínek.

Hlavně pozor na sůl

Důležitým komponentem pro účinnost DASH stravy je také omezení soli ve stravě, protože sůl má schopnost krevní tlak zvyšovat. V organismu funguje jakási páka mezi sodíkem ze soli a draslíkem obsaženém v čerstvých potravinách - zejména zelenině a ovoci. Čím více draslíku jíme, i když sůl nesnížíme, tím je lepší poměr mezi těmito dvěma minerály. I tak je v rámci DASH stravy sůl doporučována v množství maximálně 3,5g denně, což je zhruba třikrát méně, než je ve dnešním západním světě průměrem.

Biohacking: Jak správně jíst při cvičení a čeho se vyvarovat Enjoy Jak se stravovat, když cvičíte, je populárním tématem asi i proto, že jde o záležitost velmi individuální a specifickou. Jakým způsobem, jak rozmanitě, jak často a v jaké intenzitě cvičíte, v jaké jste právě fyzické kondici, zdravotním stavu, věku, či zda máte nadváhu, zvláštní fyzické či psychické nároky - to vše a mnohem více v tom hraje roli. Univerzální návody mohou někomu zafungovat, ale většině těžko. Právě proto, že jsou obecné. Cílem biohackingu je vždy individualizace jakýchkoliv strategií, které chceme na vylepšení svého života použít. Nejlepší taktikou je tedy se poradit na místech k tomu určených, kde člověku poradí na základě individuálních potřeb a preferencí. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Dalším častým chronickým a smrtelným onemocněním, které je podle expertů možné ovlivnit stravou, je Alzheimerova choroba.

MIND dieta

Na její prevenci, potažmo zpomalení, se zaměřuje strava MIND (typ středomořské stravy pro intervenci proti neurodegenerativním onemocněním). Protože zatím neexistuje komplexní lék proti Alzheimerově chorobě, jsou lifestylová opatření důležitou strategií a MIND dieta je jednou z těch nejprozkoumanějších. Studie ukazují, že MIND strava je výhodná pro snížení rizika demence a Alzheimerovy choroby, protože podporuje funkce mozku a snižuje postupnou neurodegeneraci. Je to zejména díky potravinám, které obsahují řadu různých druhů fytochemikálií- zejména barevné ovoce a zelenina a olivový olej.

Mozek je totiž náchylný na oxidační zátěž a tak strava s vysokým obsahem antioxidantů a minimalizující oxidující faktory ve výživě je vhodnou strategií pro udržení kognitivních funkcí. Podle studií i pouze částečné dodržení principů této stravy je odměněno snížením rizika vzniku Alzheimerovy choroby.

MIND dieta je založena na rostlinné stravě. Veškerá zelenina s důrazem na tu listovou, jako je špenát, kadeřávek a římský salát je doporučována v několika porcích za den. Dále je to ovoce, s důrazem na bobule. Luštěniny, obiloviny jako ovesné vločky, pohanka, rýže natural, quinoa, celozrnné pečivo a těstoviny a ořechy a semínka. Z živočišných produktů je to malé množství ryb a libového masa. Z tuků se doporučuje zejména olivový olej a také je dovolena sklenka červeného vína denně pro další přísun antioxidantů.

Biohacking: Dětem dejte sladké a těžkou peřinu Enjoy Proč děti potřebují sladkosti? Jaké vitamíny a doplňky stravy by měly mít? A jak podpořit vývoj mozku? Dočtete se v dalším pokračování úspěšného seriálu Biohacking. Alžběta Shejbalová Přečíst článek