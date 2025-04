Biohacking: Vitamín D čistí mozek, snižuje riziko demence

Nová rozsáhlá studie odhaluje, že ti, kdo pravidelně užívají vitamín D, mají výrazně nižší pravděpodobnost, že u nich propukne demence.

Vitamín D je znám jako „vitamín slunce“, který si naše tělo vytváří samo z cholesterolu po vystavení se slunečním paprskům. Dlouho se vitamínu D připisoval primárně vliv na stav a zejména růst zdravých kostí a jako prevence onemocnění křivicí. Vitamín D totiž hraje nezastupitelnou roli v metabolismu vápníku a fosforu, udržuje tak kosterní systém v dobrém stavu a podporuje jeho rozvoj.

V době covidu se také zjistila přímá souvislost s nedostatkem vitamínu D a těžkým průběhem nemoci i vyšší incidencí smrti. Vyrovnaná hladina vitamínu D totiž udržuje imunitní systém v dobré kondici - obecně snižuje riziko infekcí i autoimunitních nemocí. Nízké hladiny vitamínu D jsou také spojovány s vyšším výskytem deprese, únavy, poruch spánku, častějších zánětů a pomalého hojení ran. Dále ovlivňuje hormonální rovnováhu - jeho nedostatek se může projevit zhoršenou inzulinovou citlivostí nebo problémy se štítnou žlázou.

Nová rozsáhlá studie nyní zjistila zásadní spojitost mezi ochranou před demencí a suplementací vitamínem D. Sledovala více než 12 tisíc lidí nad 60 let věku bez diagnózy demence po dobu 10 let a zjistila, že ti, kdo pravidelně užívali vitamín D, měli výrazně nižší pravděpodobnost poklesu mentálních schopností. Zajímavé je, že nezáleželo na tom, jakou formu D vitamínu užívali. D2, D3 nebo v kombinovaných přípravcích vitamínu s vápníkem. Všechny měly pozitivní účinek, i přesto že se tyto formy liší vstřebatelností a nezkoumalo se množství suplementovaného vitamínu D. Vlastně to znamená, že jakákoliv suplementace vitamínem D znamená zásadní pozitivní přínos.

Podpora pro zdravý mozek

A to pozitivní přínos opravdu značný - celkově měli uživatelé vitamínu D o 40 procent nižší riziko vzniku demence, u žen to bylo dokonce o 49 procent méně. Největší ochranu měli ti, kteří začali doplňovat vitamín D ještě před prvními známkami zhoršení kognitivních schopností. Toto může být také spojeno s tím, že lidé, kteří suplementují vitamín D mohou mít větší motivaci ke zdravějšímu životnímu stylu.

U žen po menopauze klesá hladina estrogenu, který má přirozeně ochranný vliv na mozek. Vitamín D může tuto roli částečně převzít - pomáhá regulovat záněty, podporuje růst neuronů a chrání před oxidativním stresem. To může vysvětlovat, proč ženy po přechodu měly z vitamínu D větší užitek než muži.

Déčko zpomaluje i rozvoj Alzheimera

Součástí studie bylo zkoumání interakce genetické predispozice k Alzheimerově chorobě (variantou APOE ε4) a doplňováním vitamínu D. Lidé s touto alelou mají třikrát vyšší pravděpodobnost rozvoje Alzheimerovy choroby, s dvěma kopiemi dokonce patnáctkrát a alespoň jednu kopii nese asi čtvrtina populace. V této studii pokud ale užívali vitamín D, měli menší pravděpodobnost rozvoje demence, i když ochrana byla slabší než u těch bez tohoto genu. V mozku se vitamín D totiž chová jako neuroaktivní hormon. Podporuje tvorbu růstových faktorů, které chrání a opravují neurony, reguluje zánětlivé procesy, pomáhá odstraňovat škodlivé bílkoviny jako amyloid-beta, chrání před oxidačním stresem a ovlivňuje i přenos signálů mezi nervovými buňkami prostřednictvím vápníku.

Přirozeně má většina lidí vitamínu D málo, protože v našich zeměpisných šířkách nemáme od října do dubna dost silné slunce, abychom si vitamín D mohli sami vyrobit. Navíc starší lidé ho tvoří méně i v létě. Nošení oblečení, práce uvnitř, smog a používání opalovacích krémů tvorbu dále snižují. Potraviny s přirozeným obsahem vitamínu D ho nemají dost - museli bychom jíst lososa a tučné ryby několikrát týdně. Odhaduje se, že více než 60 procent Evropanů má hladinu vitamínu D pod optimem a 13 procent trpí vyloženým deficitem, což může způsobovat systémové problémy a onemocnění.

Jak tedy vitamín D správně užívat? Ideálně každý den a s jídlem, které obsahuje tuk – je totiž rozpustný v tucích, takže se tak lépe vstřebá. Obvyklá preventivní dávka pro dospělého člověka je 1000 až 2000 IU denně. Při zjištěném deficitu může být dávka vyšší, ale to je vhodné se poradit s lékařem. Doporučuje se kombinace s vitamínem K2. Lépe vstřebaný vápník díky vitamínu D se tak díky vitamínu K2 dostane jednodušeji do kostí, a ne do cév, kde může způsobovat jejich vápenatění. Pro synergický efekt na psychiku i imunitu můžeme přidat i minerály hořčík a zinek.

