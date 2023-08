Biohacking: Tulsi je univerzální lék proti stresu

Tulsi, nebo také bazalka posvátná (lat. Ocimum tenuiflorum nebo Ocimum sanctum) je adaptogenní bylina, používaná tradičně v ajurvédské medicíně a její název znamená v hindštině „nesrovnatelná“. Je to aromatický keř z čeledi bazalkovitých. Předpokládá se, že pochází ze severní části střední Indie a nyní již roste po celé východní Asii. Má lehkou citronovou vůni a čaj z ní připravený je považován za jeden z nejzdravějších nápojů vůbec. Tulsi, tak jako ostatní adaptogeny, funguje v lidském těle jako univerzální lék tam, kde je potřeba. Zejména jsou vhodné pro kompenzaci nezdravého životního stylu, zvláště dopadů stresu. Tulsi má schopnost pomáhat udržovat homeostázu imunitního, reprodukčního, centrálního nervového i kardiovaskulárního systému.

Tulsi proti stresu

Existuje řada různých typů stresu a před nimi bazalka posvátná působí jako přirozený ochránce orgánů a tkání. Pomáhá například před chemickým stresem způsobeným průmyslovými škodlivinami či před dopady těžkých kovů na organismus. Také fyzický stres a příznaky přetrénování při dlouhodobé fyzické námaze, vystavení chladu a horku či nadměrný hluk představují pro tělo stres, s kterým se musí vyrovnat. Studie ukazují, že bazalka posvátná obsahuje tři fytochemické sloučeniny, které jsou klasifikovány jako antistresové sloučeniny.

Mohou snižovat hladinu stresového hormonu kortizolu v krvi a také zvyšovat hladiny neurotransmiterů v mozku a působit tak pozitivně na náladu. Tulsi tak pomáhá se snížením úzkosti. Užívání extraktu z listů bazalky posvátné dvakrát denně po jídle může pomoci se zvládáním jejích příznaků. Můžete také zkusit pít čaj z tulsi nebo ji přidávat do jídla.

Bazalka posvátná se vyznačuje vysokou koncentrací fytonutrientů, jako je eugenol, myretenal, luteolin, β-sitosterol, karvakrol, apigenin, kyselina oleanolová, kyselina ursolová, kyselina rozmarýnová či kyselina karnosová. Samotné tyto rostlinné nutrienty mají prokazatelné zdravotní benefity. Například β-sitosterol se používá jako přírodní alternativa statinů, léků na vysoký cholesterol. Apigenin je pak v poslední době intenzivně zkoumám a biohackery konzumován jako potenciálně zdraví a život prodlužující substance.

Pomáhá i proti rakovině

Dohromady pak tvoří koktejl, který má pozitivní účinek na celý organismus, zejména na holistické systémy těla, jako je třeba ten imunitní. Výzkumy ukazují, že konzumace tulsi pomáhá předcházet rakovinnému bujení. Má se za to, že je to díky antikarcinogenní a antioxidační aktivitě, která podporuje expresi zdravých genů, vyvolává smrt rakovinných buněk, zabraňuje růstu tumor zásobujících cév, které přispívají k růstu rakovinných buněk, a zastavuje metastázy – čili šíření rakoviny z jednoho orgánu do druhého. Experti také zjistili, že chrání tělo před vedlejšími účinky léčby

rakoviny ozařováním.

Jak již bylo zmíněno, jeden z nejlepších způsobů, jak využít benefitů tulsi, je konzumace čaje z ní připraveného. Ájurvédští lékaři doporučují pravidelnou konzumaci čaje z tulsi jako pravidelný návyk zdravého životního stylu a v Indii se často konzumuje místo kávy. Čaj tulsi najdete v obchodech se zdravou výživou. Dodává se v krabičkách s čajovými sáčky nebo si ho můžete připravit sami ze sušené tulsi. Ta se dá konzumovat i v jídle, jako koření

s aromatickou vůní a mátovou chutí. Je takto oblíbená zejména v indické a thajské kuchyni.

Z tulsi se také získává esenciální olej, který se pak používá do pleťových vod, mýdel, parfémů, šamponů a kondicionérů. Olej můžete také rozptýlit ve své domácnosti a inhalovat. Tímto způsobem podpoří imunitu, pomůže s respiračními problémy a také uklidňuje psychiku. Bazalka posvátná má antibakteriální, antivirové, protiplísňové, protizánětlivé a analgetické účinky. Funguje tak proti bakteriím, které mohou způsobovat vyrážky a kožní infekce, takže je skvělým přírodním prostředkem na rány a navíc domácím lékem na akné a jiná podráždění kůže.

Předpokládá se, že prospívá pokožce a léčí kožní infekce jak vnitřně, tak i zevně. Doplňky stravy se sušenou tulsi najdete ve formě kapslí, někdy se nabízí i ve fermentované variantě, díky níž je podle některých zdrojů lépe vstřebatelná. Jedná se o vhodnou variantu, pokud nemáte rádi vůni nebo chuť bazalky. Tulsi je obecně bez vedlejších příznaků, ale doporučují se většinou krátkodobé několikatýdenní cyklické kúry opakující se každých pár měsíců.