Biohacking: Bobule pěti chutí pomáhá proti stresu i trávicím obtížím

Schizandra (latinský Schisandra chinensis, česky klanopraška čínská) je zajímavá rostlina s mnoha léčivými účinky, která se v tradiční čínské medicíně využívají již tisíce let. Konzumují se její bobule, jež mají komplexní chuť složenou z hořké, sladké, kyselé, slané a pálivé. Proto se schizandře někdy říká "bobule pěti chutí". Patří do skupiny léčivek zvaných adaptogeny. To jsou rostliny, které v těle zasahují tam, kde je potřeba. Zejména jsou schopné kompenzovat problémy spojené se stresem a špatným životním stylem.

Jedna z důležitých funkcí schizandry je schopnost udržovat zdravý trávicí trakt. Chrání před infekcemi, zažívacími potížemi a různými gastrointestinálními poruchami. Pomáhá vyrovnávat hladinu pH v žaludku, a tedy i vylučování kyseliny chlorovodíkové k trávení. Díky tomu předchází tvorbě žaludečních vředů a chronických gastritid z různých příčin. Zásadní benefity vykazuje schizandra při očistě a předcházení problémům s játry. Podporuje tvorbu řady jaterních enzymů a tím se játra snadněji detoxikují. Předchází se tak civilizačním onemocněním, jako chronické hepatitidě či ztluštění jater.

Vliv schizandry na imunitní stav jater je dalekosáhlý: posiluje antioxidační aktivitu, podporuje zásobování krví a napomáhá samotnému odvádění odpadních látek z těla. Studie z roku 2010 publikovaná v časopise International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics zjistila, že schisandra může dokonce prospívat pacientům po transplantaci jater, protože zvyšuje produkci látky, která zabraňuje odmítnutí nových jater organismem.

Díky vysoké koncentraci antioxidačních látek, které pozitivně ovlivňují imunitní systém schizandra pomáhá bojovat proti poškození volnými radikály a snižuje zánětlivé reakce. Ty jsou příčinou moderních civilizačních onemocnění, jako je rakovina, srdeční onemocnění a cukrovka 2. typu. Volné radikály ohrožují naše zdraví tak, že způsobují poškození buněk a tkání a urychlují jejich stárnutí. Schizandra obsahuje mocnou fytochemikálii schizandrin, která má chemoprotektivní vlastnosti. To znamená, že chrání zdravé buňky při léčbě rakoviny pomocí léků.

Výzkumy naznačují, že schizandra má schopnost zvyšovat glutathion v játrech. Glutathion je hlavní, v organismu produkovaný, antioxidant, který má na starosti celou řadu úkolů při obraně organismu. Tím schizandra pomáhá snižovat hladinu cytokinů, což jsou proteiny používané imunitním systémem pro signalizaci zánětu, kdy jejich přemíra může ohrožovat na zdraví i životě organismu.

Dosažení rovnováhy

Adaptogenní byliny jako právě schizandra pomáhají přirozeně vyrovnávat stresové hormony, a tím zlepšují naši schopnost vyrovnat se s fyzickými a psychickými zátěžemi. Schizandra posiluje nadledvinky, které stresové hormony tvoří a brání jejich přetížení a nadměrné produkci hormonů jako je kortizol a adrenalin. Tradičním způsoben použití schizandry je podpora duševních schopnosti, bdělosti a zvyšování úrovně energie. Tak je schizandra využívána v tradiční čínské i ruské medicíně.

Princip povzbuzujícího efektu je dán vlivem schizandry právě na jemné snižování stresových hormonů a stabilizaci cukru v krvi. Na rozdíl od stimulantů tedy schizandra dodá pocit klidu a zároveň zažene únavu. Tyto efekty činí ze schizandry přírodní alternativu léků na úzkosti a deprese. Studie také ukazují souvislost mezi užíváním schizandry a ochranou před dalšími neurologickými a psychiatrickými poruchami, včetně neuróz, schizofrenie a dokonce i Alzheimerovy choroby.

Schizandra se tradičně užívala jako tonizující čaj, ale dnes ji můžete najít i ve formě doplňku stravy, jako extrakt, tinktura či kapsle s práškem. Na rozdíl od mnoha jiných bylin nebo doplňků stravy ji lze užívat dlouhodobě bez negativních vedlejších účinků nebo rizik. Ve skutečnosti se má za to, že čím déle ji užíváte, tím lépe funguje, jako řada jiných přírodních adaptogenů.

Některé byliny, které jsou prospěšné pro zlepšení detoxikace a funkce jater, mohou být při příliš dlouhém užívání problematické, ale schizandra je bezpečná pro každodenní užívání i u lidí s citlivým trávicím systémem a standardně sníženou tolerancí k doplňkům stravy.