Jak zpomalit stárnutí a dožít se vysoké věku? Stačí obyčejná chůze

Chůze navíc a konzumace luštěnin, ryb nebo listové zeleniny může prodloužit lidský život až o 60 procent. Poukazuje na to nová, inovativní studie, o které se píše v dalším díle seriálu Biohacking.

Zásadní studie z minulého měsíce publikovaná v odborném časopise Nature Aging zkoumá dopady konzumace vitamínu D, omega 3 mastných kyselin, pravidelného cvičení a vzájemné kombinace těchto opatření na rychlost stárnutí organismu.

Měření stárnutí se zde provádělo inovativními metodami pomocí několika typů epigenetických hodin, které měří pochod zvaný metylace v těle jednotlivce, a tím velmi dobře odhadují biologický věk organismu a také „předpovídají“ stav zdraví, vznik potenciálních onemocnění, úroveň stárnutí i smrt.

Takže epigenetické hodiny jsou pokrokovou strategií, která doplňuje tradiční metody měření biologického zdraví v daném okamžiku (metabolický, zánětlivý a nutriční statut organismu). Proto výsledek studie, kdy se během tří let zkoumaly efekty ze základních lifestylových opatření, má silnou vypovídací hodnotu. Zvláště u metody, která je celkem nová a kvůli tomu ještě neexistuje dostatek dlouhodobých studií.

Pravidelná chůze oddálí stárnutí

Studie použila hned několik různých epigenetických hodin, protože jejich výsledky se mohou mírně lišit použitými vědeckými metodami. Lidem v průměru okolo 75 let věku přidělila vitamin D ve standardním množství dva tisíce mezinárodních jednotek IU denně a/nebo jeden gram omega 3 mastných kyselin denně a/nebo 30 minut jednoduchého domácího cvičení třikrát týdně.

V případě epigenetických hodin, nejvýraznější pozitivní korelaci se zpomaleným stárnutím vykázala suplementace omega 3 mastnými kyselinami a během tříletého měření zkrátila věk o 2,9-3,8 měsíce. Měření ostatních markerů ještě vykázalo vliv omega 3 na snížení pravděpodobnosti pádů o 10 procent a propuknutí infekcí o 13 procent. Kombinace cvičení, vitamínu D a omega 3 dohromady snížila vznik stařecké křehkosti o 39 procent zrod invazivních rakovin dokonce o 61procent. Zásadní je zjištění anti-aging efektu nejen u tak základních intervenčních metod, ale také ve spojení s pokročilejším věkem účastníků studie. I malé pozitivní životní změny tak mají efekt vždy, v jakémkoliv věku a zdravotním stavu.

Jak replikovat výsledky studie v domácích podmínkách je celkem jednoduché, díky dostupnosti použitých prostředků ve studii. Jakýkoliv pohyb s intencí po dobu třiceti minut třikrát týdně je základní strategií, jak udržet tělo v rozumné kondici. A může to být téměř cokoliv: půlhodinová procházka, protahování doma na koberci u televize, práce na zahradě či kombinace různých takových pohybových aktivit. Ty pomáhají udržovat vhodné množství svalové hmoty a kosterní aparát v dobrém stavu.

Vitamín denně je důležité v zimě nahrazovat doplňky

Každý další pohyb nad tento rámec jen přispěje celkovému zdraví organismu a experti poukazují na fakt, že optimální počet kroků se pohybuje někde mezi sedmi až devíti tisící kroků denně. Už nad hranicí čtyř tisíc kroků, což je něco přes tři kilometry a 45 minutami chůze denně, každých dalších tisíc kroků snižuje smrtnost z jakýchkoliv příčin o 15 procent. Do toho se samozřejmě započítává každý provedený krok během dne s tím, že průměrný Evropan jen svou přirozenou existencí ujde cca pět tisíc kroků denně.

Běžte každý den na 30-45 minut procházky nad toto automatické množství, dosáhnete devět tisíc kroků a snížíte tím smrtnost ze všech možných příčin o 60 procent. Pro průměrně zdravého člověka je toto nejlehčí, nejpřirozenější a nejlevnější forma, jak předcházet stárnutí a jak udržet zdraví do co nejvyššího stáří.

Vitamín D3 je jedním z těch vitamínů, které se univerzálně doporučuje konzumovat ve formě doplňků, v naší zeměpisné šířce minimálně mezi zářím a květnem. V tomto období není naše tělo schopno si vitamín D samo vyrobit z dopadajících slunečních paprsků, a ačkoliv se vyskytuje v živočišných výrobcích, kromě ryb je ho v ostatních potravinách nedostatečně. Doporučovaná je základní hodnota právě dva tisíce IU denně.

Omega 3 mastné kyseliny, hvězdy studie, jsou druhy tuků, které normálně přijímáme stravou. V naší moderní stravě, zahrnující až zbytečně mnoho průmyslově zpracovaných potravin, je jich ale málo. Naši předci lovci-sběrači ho konzumovali daleko více než my, zejména v poměru k omega šest kyselinám a dalším druhům tuků. Zvýšit podíl omega 3 ve stravě se daří právě konzumací ryb a mořských plodů, ale zdravé a člověku z podstaty přirozené potraviny je standardně obsahují – ořechy, semena, luštěniny i listová zelenina. Při terapii s využitím omega 3, kdy chceme dosáhnout konkrétní hladiny, můžeme pořídit doplněk stravy v množství okolo 1 gramu denně, stejně jako ve studii.

