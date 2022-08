Aukce sbírky spoluzakladatele Microsoftu Paula Allena zřejmě prolomí rekordy

Sbírka uměleckých děl zesnulého spoluzakladatele společnosti Microsoft Paula Allena půjde v listopadu v New Yorku do dražby. Aukční síň Christie’s očekává více než miliardu dolarů (asi 24,7 miliardy korun), což by byl absolutní rekord, uvedla agentura AFP s odvoláním na aukční síň.

Šéf americké Christie's uvedl, že aukční dům musí dokončit katalogizaci všech 150 děl, než poskytne další podrobnosti o nabídce prodeje. Potvrdil ale, že dražba nabídne i slavný obraz Hora Sainte-Victoire (La Montagne Sainte-Victoire), který namaloval francouzský malíř Paul Cézanne, označovaný za proroka moderního malířství. Odhaduje se, že se obraz vydraží za více než 100 milionů dolarů. Mezi nabízenými díly bude i obraz „Small False Start“ Jaspera Johnse z roku 1960, který se podle odhadů síně prodá nejméně za 50 milionů dolarů.

Aukční síň odhaduje, že prodej Allenovy sbírky přesáhne sbírku realitního developera Harryho Macklowea a jeho bývalé manželky Lindy Macklowe v hodnotě 922 milionů dolarů, prodanou v několika aukcích do května, stejně jako aukce děl z majetku bankéře Davida Rockefellera a jeho manželky Peggy v roce 2018 v hodnotě 835 milionů dolarů, uvedl The Wall Street Journal.

Allen zemřel v říjnu 2018 ve věku 65 let. Miliardář, filantrop a hledač lodních vraků podlehl rakovině lymfatických uzlin, s níž předtím několikrát úspěšně bojoval. Jeho společník z počátků softwarové éry Bill Gates ke skonu přítele napsal, že bez Allena by neexistoval svět osobních počítačů.

Začátky s 15 zaměstnanci

Allen patřil stejně jako druhý zakladatel Microsoftu Gates k magnátům, kteří se rozhodli značnou část svého jmění věnovat na dobročinné účely. Podle dostupných údajů dal téměř dvě miliardy dolarů na vědecké výzkumy, ochranu přírody, vzdělávací projekty či umění.

To vše si mohl dovolit zejména díky svému nápadu z roku 1974, kdy se spolužákem ze střední školy Gatesem vymysleli programovací jazyk Basic a o rok později založili ve městě Albuquerque v Novém Mexiku malou firmu s původně dvouslovným názvem Micro-Soft, která měla zprvu 15 pracovníků. Microsoft postupně ovládl světový trh s programy a nabobtnal až na téměř 130 tisíc zaměstnanců.

Allen z firmy po necelých deseti letech odešel a pod hlavičkou své nové společnosti Vulcan investoval jmění vydělané na softwaru do řady různých projektů od realitního byznysu přes vědecké patenty po výzkum vesmíru. Pořídil si rovněž několik sportovních klubů a produkoval filmy.

Cézannovy obrazy se dnes prodávají za astronomické ceny (jednu z verzí Hráčů karet koupila v dubnu 2011 rodina katarského emíra za více než 250 milionů dolarů), on sám se však dočkal uznání až v posledních letech života. Vystavoval sporadicky, více možností prezentovat své dílo měl až od 90. let 19. století. Rodina ho považovala za podivína, měl málo přátel a nedůvěřoval kritikům umění.