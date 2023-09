Zlatý středník zná vítěze. Osobností PR je Dana Dvořáková. Projektem roku Moji milí Slováci

Soutěž Zlatý středník už zná své vítěze. Letošní Osobností PR je Dana Dvořáková z KKCG, talentem Martina Bechyňová z Liftaga. Trofej Grand Prix pro nejlepší agenturu si odnesl tým Svengali Communications. Ocenění Projekt roku pak získala Slovenská sporiteľňa ve spolupráci s agenturou Zaraguza za kampaň Moji milí Slováci.

Ceny největší oborové soutěže Zlatý středník, která již 21 let oceňuje nejlepší komunikační projekty a firemní média, jsou uděleny. Odborná porota složená z expertů na komunikaci a novinářů vyhlásila vítěze 33 soutěžních kategorií z rekordního počtu 659 přihlášek. Celkem si vítězové ze slavnostního galavečera, který se konal v pražském klubu SaSaZu, odnesli 91 trofejí. Newstream byl mediálním partnerem akce.

Čtyři ceny Grand Prix už mají své majitele

Ocenění Osobnost PR získala Dana Dvořáková, ředitelka komunikace a tisková mluvčí investiční skupiny KKCG. Porota cenu udělila za dlouhodobé a profesionální budování reputace značek, se kterými byla a je spojená. Příkladem je projekt Piana do škol, který jednoznačně ukázal hodnotové postoje skupiny KKCG a dosud pomohl více než sedmi desítkám základních uměleckých škol získat nové piano a podpořit tak uměleckou výuku.

Dvořáková začínala jako novinářka, posléze řídila komunikaci několika mezinárodních společností působících na českém i slovenském trhu. Pracovala například pro Český Telecom, Všeobecnou úvěrovou banku, České aerolinie, Unipetrol, Ahold a Telefonicu O2. Nyní devátým rokem řídí komunikaci skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka.

Cenu Grand Prix Talent letošního Zlatého středníku převzala Martina Bechyňová, která je specialistkou na online obsah a kreativně hýří jako Creative Director & Head of Trolling v Liftagu, kde propojuje všechny interní a externí tvůrčí síly. Ve volných chvílích se pere s trolly, kterým vadí dlouhodobá podpora demokratických hodnot firmy. Letos za tuhle „neplánovanou kampaň“ Liftago vyhrálo ADC Creative Awards a bylo nominováno na Zlaté pero.

Projektem roku se stala kampaň Moji milí Slováci od Slovenské spořitelny, na které se podílela agentura Zaraguza. Kampaň obsadila první místo v kategorii Integrovaná kampaň a Kreativní idea. V kampani Moji milí Slováci použila Slovenská sporiteľňa technologii hlasové syntézy (AI), aby vrátila hlas slovenského herce Júlia Satinského, který povzbuzoval národ k optimismu.

Julo se vrátil. Podívejte se na Projekt roku:

Integrovaná kampaň postavená na inovativní technologii ukrajinského start-upu Respeecher se stala nejznámější kampaní spořitelny za poslední dekádu. Míra spontánní znalosti kampaně dosáhla 53 procent a zná ji 9 z 10 Slováků. Tato kampaň rovněž uspěla v letošním ročníku celosvětové soutěže World Public Relations and Communication Awards, kam díky Zlatému středníku postoupila.

Cenu Nejlepší agentura získal tým Svengali Communications. V letošním ročníku Zlatého středníku získala agentura prvenství v oborové kategorii Telekomunikace a IT a dalších pět umístění v TOP 3 v rámci dalších kategorií soutěže. Porota přitom ocenila opravdu dobře fungující spolupráci s klienty a kreativní přístup ke kampaním s cílem dosáhnout efektivních výsledků. Svengali Communications rovněž stojí za projektem Chytrej výčep od Plzeňského Prazdroje, který spolu s Projektem roku uspěl ve zmíněných mezinárodních cenách a do České republiky tak přináší významné ocenění.

Projekty s velkým dopadem

Nejvyšší ocenění v letošní nejpopulárnější kategorii Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG získala Česká televize za projekt привіт [pryvit]: Pomoc s výukou žáků z Ukrajiny.

Nejlepší PR event pak uspořádal IKEM, byla jím tisková konference Virtuální realita: Přelom v předoperační přípravě transplantací i dalších operací.

Vítězství v kategorii Interní komunikace a employee engagement vybojovala Allianz – Slovenská poisťovňa s projektem Sťahovanie centrály Allianz. Slovenská sporiteľňa spolu s agenturou Divino si pak odnesla první místo v kategorii Audio a video prezentace za práci Janolytik: Info za všetky prachy. Nejúspěšnějšího launche, relaunche nebo rebrandingu se podařilo dosáhnout týmu HC Dukla Senica s agenturou Zaraguza s projektem Návrat hokejovej legendy HC Dukla Senica.

První cenu za nejlepší Využití sociálních sítí a influencer marketing si odnesl Pernod Ricard Slovakia ve spolupráci s PR Clinic s kampaní ABSOLUT – Nová definícia lásky. V kategorii Podcast u poroty získala zlato Základka od Scia. Prvenství v kategorii Struktura, obsah a storytelling obsadila Škoda Auto s projektem Češi Favoritem. Kategorii Nízký rozpočet a jeho efektivita vyhráli Heinz&Kraft a MSL Czech Republic s projektem Jak se zrodilo první mýdlo na světě inspirované kečupem Heinz.

Nejlepší brožurou, ročenkou nebo katalogem je Publikace k 30 letům organizovaného squashe v Česku od České asociace squashe a agentury Aetna. V kategorii Krizová komunikace, komunikace změny a public affairs porotu nejvíce zaujal projekt od Medusy, Slovenského združenie výrobcov piva a sladu a agentur event2all a PA Matters s názvem Znížili sme slovenskú gastroDPH!

V kategorii hodnotící ty nejlepší Webové stránky zabodovala Česká obec sokolská. V kategorii Interní tištěný časopis a noviny zvítězil časopis McMg od McDonald's ve spolupráci s 2create. Ocenění za nejlepší Tištěný externí časopis a noviny získal Volkswagen magazín od Porsche Česká republika – Volkswagen osobní vozy a Boomerang Communication. Mezi elektronickými časopisy a blogy uspěl online magazín Krčák žije od Passerinvest Group a agentury Ewing.

Nejlepší Newsletter vytvořil Czechdesign, Výroční zprávu nejlépe zpracovala společnost CTP Invest. Pacientská aplikace IKEM Online získala zlato v kategorii Mobilní aplikace a inovace.