Hlavní ceny za marketing a PR Zlatý středník vyhráli Vítek, agentura Svengali Marka Pražáka a Česká televize

Ceny Zlatého středníku si odnáší Česká televize či L'Oréal, agenturou roku je opět Svengali. PR Klub, organizátor ocenění, u příležitosti vyhlášení vítězů oznámil přejmenování na Asociaci strategické komunikace a vztahů s veřejností.

Reklama

Ceny největší oborové soutěže Zlatý středník, která již 22 let oceňuje nejlepší komunikační projekty a firemní média, jsou rozdány. Odborné poroty složené z řad odborníků na komunikaci i novinářů udělily ocenění celkem ve 34 kategoriích. Vítězvé si ceny převzali na slavnostním galavečeru v pražském Empire Hall ve Slovanském domě.

Pět Grand Prix pro vítěze

Součástí galavečera soutěže Zlatý středník je každý rok také předání ocenění Grand Prix těm nejlepším v oboru a to v kategoriích Osobnost PR, Talent, Projekt roku, Nejlepší agentura a nově i Měření efektivity.

Ocenění Osobnost PR získal v letošním roce Radek Vítek, který se oblasti public relations věnuje již 32 let s mimořádnou aktivitou a nasazením. V současnosti působí jako Head of Brand Reputation v agentuře MSL Czech Republic, kterou během několika let přivedl mezi špičku českého trhu. Vítek téměř deset let vedl agenturu GCI Praha ze skupiny Grey a přes osm let působil v pražské pobočce Ogilvy Public Relations na pozici Managing Director. Svým přístupem v roli Executive Director ovlivnil i rozvoj agentury PR.Konektor. Přednáší v rámci odborných a univerzitních kurzů a působí v porotách významných oborových soutěží.

Cenu Grand Prix Talent letošního Zlatého středníku převzal Milan Říský. Bývalý novinář, současný uznávaný fotograf, ale především vedoucí oddělení PR a marketingu ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje boří nejen zažitá klišé o knihovnících a knihomolech, ale zejména o tom, která témata patří do komunikace knihoven. Stojí za projektem true crime cyklu Plzeňské zločiny, který pravidelně plnil studijní halu knihovny. Známé místní kriminální případy představovali veřejnosti dva vyšetřovatelé a poutavým způsobem přibližovali svou každodenní práci. Výsledkem byla nejen zaplněná knihovna, ale i obrovský dosah na sociálních sítích, pokrytí zejména v regionálních médiích a vydaná kniha true crime stories kriminalisty Františka Müllera.

Reklama

Projektem roku se stala kampaň České televize k nedělnímu televiznímu prime time seriálu „Smysl pro tumor“. Seriál doprovodila intenzivní preventivní a osvěta k problematice onkologických onemocnění. Zahrnovala spotové kampaně neziskových organizací, podcastovou sérii, edukační videa, komunikaci na sociálních sítích, zpravodajské a redakční vstupy i speciální merch.

Trofej Grand Prix pro nejlepší agenturu si odnesl již podruhé v řadě tým Svengali Communications. Za jejich práci hovoří téměř čtyři desítky ocenění za posledních tři roky, včetně světového prvenství na World Public Relations and Communication Awards i právě aktuálně obhájený titul pro Agenturu roku.

Novinkou galavečera byla pátá cena Grand Prix Měření efektivity. Ta byla udělena projektu „Effaclar Speed Run“ od La Roche-Posay – L'Oréal Group ve spolupráci s agenturou Good Game. V roce 2023 vydala dermokosmetická značka Effaclar nový produkt DUO+M s extrémně rychlými účinky – už do 8 hodin dokáže uživateli viditelně pomoci s akné. Spolu s herním influencerem Dodem vytvořili vlastní mapu ve hře Fortnite, které dominovala jeho obří hlava. Hráčům dali za úkol Doda co nejrychleji zbavit akné. Výsledkem byl nárůst prodejů tohoto produktu o 485 procent oproti předchozí kampani. Právě měření efektivity je klíčové pro úspěšnost všech projektů, proto byla tato speciální cena letos ve Zlatém středníku představena a na data u projektů se bude dávat stále větší důraz i v budoucím ročníku.

Vítězové jednotlivých kategorií

Nejvyšší ocenění v letošní nejpopulárnější kategorii Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG získala Česká televize za projekt „Máme Smysl pro tumor“. V kategorii Integrovaná kampaň si hlavní cenu odnesli Kaufland Česká republika a Fleishman-Hillard za kampaň „Fofrtaška 2.0“. V kategoriích Kreativní idea a PR event zvítězili Plzeňský Prazdroj a Svengali Communications s projektem „Kytky pro chmel“.

Vítězství v kategorii Interní komunikace a employee engagement vybojovala Komerční banka s mobilní aplikací KaBka. 2Score obsadili první příčku v kategorii Audio a video prezentace za „Gól z přáteláku, který obletěl celý fotbalový svět“. Nejúspěšnějšího Launche, relaunche nebo rebrandingu se podařilo dosáhnout projektu „Big Shock! Hunger Games kampaň“ od Big Shock a Story TLRS. První cena za nejlepší Využití sociálních sítí a influencer marketing byla udělena La Roche-Posay – L'Oréal Group a Good Game za kampaň „Effaclar Speed Run“.

V kategorii Podcast zvítězila série Pod svícnem od stejnojmenné iniciativy ve spolupráci s Communication Lab. Prvenství v kategoriích Struktura, obsah a storytelling a Nízký rozpočet a efektivita obsadil interní projekt „DPD jste vy“ od DPD Czech Republic a Realness. V kategorii Krizová komunikace, komunikace změny a public affairs porotu nejvíce zaujal projekt „Knihobot odhalil padělky sci-fi knih v hodnotě půl milionu korun“ od Knihobota.

V kategorii hodnotící Webové stránky zabodovala „Virtuální Farma CleverFarm“ od CleverFarm. Kategorii Mobilní aplikace a inovace ovládli O2 Slovakia s projektem „PF 2024: Veštenie s Majou“. Mezi Elektronickými časopisy a blogy uspěl Index prosperity a finančního zdraví od České spořitelny a Digital First Marketing Group.

Nejlepším Interním tištěným časopisem a novinami se stal „VOCOTIDE Boomerangu: Magáč, co svět neviděl“ od Boomerang Communication. Ocenění za nejlepší Externí tištěný časopis a noviny získal „Magazín Sport in Art“ od agentury Raul. Nejlepší Newsletter vytvořilo Ambiente s názvem „Newslettery z Ambiente“. Výroční zprávu nejlépe zpracovala Škoda Auto ve spolupráci s Etnetera Motion. Nejlepší Brožurou, ročenkou nebo katalogem je publikace Company profile firmy Žaluzie Neva.

Projekty zapojené do soutěže Zlatý středník hodnotilo celkem 18 porot složených ze 124 profesionálů z jednotlivých oblastí, které jsou součástí oboru public relations, marketingu a audiovizuální tvorby.

PR Klub se přejmenoval

Letošní ročník Zlatého středníku byl zároveň poslední, který se konal pod hlavičkou PR Klubu. Největší české sdružení profesionálů v oblasti komunikace rozhodlo o rebrandingu a nově ponese název Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností – ASCOPA (Association of Strategic Communication and Public Affairs).

„Změnou PR Klubu na ASCOPA sjednocujeme název organizace s tím, co ve skutečnosti děláme a čím jsme. Klubovost už nereflektovala ani naše aktivity, ani potřeby oboru a našich členů. Sdružujeme, vzděláváme, inspirujeme a podporujeme své členy. Budujeme reputaci oboru, pomáháme zvyšovat jeho standardy a vysvětlujeme jeho přínosy a hodnotu. Naším cílem je dále posilovat vnímání public relations jako komplexního komunikačního oboru, který je nedílnou součástí nejvyššího managementu a jeho rozhodování,” říká Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru.

Je to tam! Češi i Slováci ukázali, že dělají nejlepší kampaně na světě Zprávy z firem Ze světové soutěže World Public Relations and Communication Awards si v kategorii Corporate Reputation odnáší zlato projekt "Chytrej výčep", který pro Plzeňský Prazdroj zpracovala agentura Svengali Communications Marka Pražáka. Na rovněž prvním místě v kategorii Best Digital and Social Media skončila mediální kampaň "Moji milí Slováci" připravená pro Slovenskou spořitelnu agenturou Zaraguza. nst Přečíst článek