Zákazníci T-Mobilu méně volají, více datují. Zisk operátora vzrostl

Operátor T-Mobile zvýšil v letošním prvním pololetí provozní zisk EBITDA meziročně o 3,6 procenta na 6,2 miliardy korun. Tržby stouply o 4,2 procenta na 14,8 miliardy korun. Firma to uvedla ve výsledkové zprávě.

Počet uživatelů mobilních služeb se zvýšil o 2,7 procenta na 6,37 milionu aktivních SIM karet. Spotřeba dat v mobilní síti narostla o 57 procent, počet provolaných minut naopak o desetinu klesl. Počet uživatelů pevného internetu se zvýšil o 8,2 procenta na 411 tisíc a počet zákazníků televizních služeb narostl o 8,9 procenta na 223 tisíc.

„I přes ekonomicky a celospolečensky složitou situaci v naší zemi držíme dlouhodobě stabilní pozici na trhu. Jako důležité vnímám především to, že dokážeme velmi agilně reagovat na aktuální potřeby. Posilujeme v oblasti kybernetické bezpečnosti otevřením moderního Security Operations Centre a velmi rychle jsme se zmobilizovali v mimořádné pomoci Ukrajině,” uvedl finanční ředitel Pavel Hadrbolec.

Miliardové investice do 5G

Operátor letos za šest měsíců investoval 1,5 miliardy korun. Mimo jiné dále pokračoval ve výstavbě optických sítí a pokrývání domácností, kdy celkový počet přípojek přesáhl 300 tisíc v 84 městech. V dubnu otevřel T-Mobile v Praze na Roztylech své nové Security Operations Centre, které pod jednou střechou sdružuje na ploše 150 metrů čtverečních komplexní služby kybernetické bezpečnosti.

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou spustil T-Mobile u Kostelce nad Černými lesy dlouhodobý projekt Chytrá lesní krajina. Jeho cílem je pomocí technologií jako 5G sítě a IoT zkoumat přírodní děje a přizpůsobit se tak klimatickým změnám. Součástí projektu je i zpracování a ukládání dat v reálném čase pomocí umělé inteligence a jejich vyhodnocování za využití metody strojového učení.

T-Mobile je největší mobilní operátor v ČR. Svou sítí páté generace pokrývá 30,9 procenta obyvatel ČR. Patří do nadnárodní skupiny Deutsche Telekom.

