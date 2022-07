T-Mobile, O2 i CETIN se vyhnuly tučným pokutám. Bruselu přislíbily modernizaci sítí

Evropská komise (EK) oznámila, že přijala závazky, které čeští mobilní operátoři T-Mobile a O2 a provozovatel telekomunikační infrastruktury CETIN nabídli s cílem urovnat obvinění z omezování hospodářské soutěže. Podle agentury Reuters tak EK ukončila vyšetřování těchto podniků, kterým hrozily miliardové pokuty.

Místopředsedkyně EK Margrethe Vestagerová, která má na starosti hospodářskou soutěž, uvedla, že slíbená opatření budou přínosem pro české uživatele mobilních telefonů. Opatření zahrnují mimo jiné modernizaci mobilních sítí.

Evropská komise začala v roce 2016 vyšetřovat dohodu firem T-Mobile, O2 a CETIN o sdílení sítí. V roce 2019 pak uvedla, že tato dohoda podle jejích předběžných závěrů omezuje konkurenci. Loni firmy nabídly opatření k urovnání obvinění z omezování hospodářské soutěže.

Podle Kláry Zavadilové z PPF Telecom Group, která zahrnuje O2 a CETIN, je sdílení infrastruktury mezi operátory obvyklou praxí rozšířenou v mnoha zemích. „Operátorům umožňuje zajistit udržitelnost rozvoje kvalitních telekomunikačních služeb, a to zejména v době rostoucích uživatelských nároků v segmentu mobilních dat,” uvedla Zavadilová.

Rozhodnutí může mít podle T-Mobilu zásadní vliv na způsob výstavby mobilních sítí v Evropě. „Konečně se můžeme plně soustředit na další rozvoj 5G sítí a v rámci naší vize Propojená země dál pracovat na budování tak potřebné digitální infrastruktury ČR,” dodal generální ředitel T-Mobile Czech Republic Jose Perdomo Lorenzo.

Dohoda o sdílení sítí společností CETIN a T-Mobile zahrnuje spolupráci a společnou výstavbu pasivní a aktivní infrastruktury mobilních sítí. Rozhodnutí Komise má podle firem pozitivní vliv na celkovou efektivitu investic do sektoru telekomunikací v ČR a závazky přijaté v rámci řízení umožní rychlejší rozvoj infrastruktury. Nejpozději do 3,5 roku tak dojde k modernizaci veškerých kapacitních vrstev mobilních sítí.

Společnosti T-Mobile, O2 a CETIN zahájily spolupráci v roce 2011. Dohoda o sdílení sítí je běžnou praxí, která umožňuje operátorům snížit náklady a usnadnit rozvoj sítí. Většinou je prospěšná pro spotřebitele, protože přináší rychlejší rozvoj sítí, úspory nákladů a pokrytí venkovských oblastí. Může mít ale i negativní dopad na hospodářskou soutěž.

Pokud Evropská komise odhalí porušování antimonopolních pravidel, může vyměřit pokutu až do deseti procent ročních tržeb firmy a nařídit úpravu jejích obchodních praktik.

