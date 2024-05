Zakázat nebezpečné zbraně? Ne, zdanit je, říkají Kaliforňané

Od července bude americký stát Kalifornie vybírat vlastní spotřební daň z prodeje střelných zbraní a munice. Má se tím prý snížit jejich dostupnost. Proč zavádět novou daň místo jednoduchého zákazu zbraní? Odpověď nehledejme ani tak v ekonomii, jako spíše v historii.

Reklama

Spotřební daň na střelné zbraně se v USA vybírá na federální úrovni dokonce už od roku 1919. Nyní představuje 10 procent z ceny pistolí a revolverů a 11 procent z ostatních zbraní a střeliva. V Kalifornii k tomu v červenci přidají dalších 11 procent, které vybere tento stát navíc. K tomu samozřejmě platí klasická daň z prodeje každého zboží, která činí v Kalifornii 6 procent z ceny.

Přidání daně vychází z teze britského ekonoma minulého století Arthura Pigoua, podle níž výrobek dražší o spotřební daň (obvykle uvalenou na alkohol, tabák a pohonné hmoty) lidé kupují méně, čímž se snižují jeho škody pro společnost.

Nebezpečné a drahé střílení

V USA připadá na 100 tisíc obyvatel ročně 4,5 zabití střelnou zbraní, mnohonásobně víc než v kterékoli jiné vyspělé zemi. To je celkově 15 tisíc zastřelených Američanů.

Ještě více, 25 tisíc Američanů ročně, zemře v důsledku sebevraždy spáchané střelnou zbraní. Ekonomické ztráty způsobené násilím s využitím střelných zbraní dosahují v USA ročně 557 miliard dolarů, tedy 2,6 procenta hrubého domácího produktu.

Dokáže tohle další spotřební daň snížit? Loňská studie vypočítává, že na americkém trhu se zbraněmi při každém zvýšení ceny o jedno procento klesne poptávka o 2,6 procenta. To naznačuje, že nová kalifornská spotřební daň by mohla snížit prodej zbraní snad o čtvrtinu. Jenže do Kalifornie se dají nelegálně dovézt zbraně mnohem snáze zakoupené v sousední Nevadě.

Ozbrojení proti vlastní vládě

Vnucuje se tedy otázka: nebylo by jednodušší namísto zavádění nových daní radikálně omezit držení zbraní zákonem? Jenže takhle může uvažovat jen Evropan. V Americe je to jinak. Radši tam dělají bezzubé daňové tanečky, než aby šli na podstatu věci. Je to dáno historií. Už od počátků osídlení amerického kontinentu potřebovali přistěhovalci zbraně, aby si získali obživu a uhájili život před nepřátelským okolím. Vznik Spojených států byl možný díky vítězství nad Brity, k němuž by nedošlo bez vlastních zbraní osadníků.

Ani později, zejména v západních částech USA, nebyla státní moc schopna zajistit bezpečnost pomocí policejních složek. Obyvatelé se museli chránit sami. A zbraně potřebovali také k lovu zvěře, což byla nejdříve potravinová nezbytnost a dnes je to oblíbený sport.

Až sem je ještě vše jakžtakž pochopitelné. Nyní však do hry vstupují dva specificky americké faktory. Občanské svobody a Národní střelecká asociace.

Základem je Druhý dodatek k americké ústavě. Ten v roce 1791 stanovil, že „právo lidí držet a nosit zbraně nesmí být narušeno“. Tento požadavek zčásti odrážel potřebu lovu a sebeobrany. Ale promítl se do něj ještě další aspekt. Spojené státy budovali lidé, z nichž mnozí utekli z Evropy před tamní mocí. A své děti vychovávali k přesvědčení, že musí svou svobodu bránit i se zbraní v ruce. Právo nosit zbraň pro ně představovalo možnost obrany před tyranií – ať už hrozící zpoza hranic, anebo rodící se uvnitř státu.

Pro každou vládu je šokující představa, že občané mají legální zbraně k tomu, aby ji svrhli, když usoudí, že je chce tyranizovat. Američané si však tuto možnost zabudovali přímo do ústavy.

Občanské svobody procházejí hlavní pušky

Druhým specifickým faktorem je schopná lobbistická Národní střelecká asociace. Dělá všechno pro to, aby dojem, že držení střelné zbraně je základním občanským právem, udržela v povědomí americké veřejnosti i v úplně nových civilizačních podmínkách. I nynější kalifornský zákon o dalším zdanění zbraní označuje za urážku ústavy.

Organizace využívá příspěvků, které jí posílají drobní milovníci zbraní a samozřejmě také jejich výrobci a prodejci – poslední vyhledatelný údaj uvádí 227 milionů dolarů za rok 2021. Za tyto peníze velmi účinně lobbuje mezi zákonodárci pro velmi volný přístup občanů ke zbraním. Jejím hlavním argumentem je, že svobodnému člověku nesmí státní moc zakazovat, aby si sám chránil život a majetek. Na to slyší zejména konzervativně orientovaní voliči, o jejichž hlas politici nechtějí přijít.

Ani v Česku není úplně jasno, jak současná, na Evropu nezvykle volná pravidla o držení zbraní zpřísnit, aby se snížila pravděpodobnost opakování děsivé prosincové střelby na pražské Filozofické fakultě. Prostřednictvím daní to ale určitě nepůjde.

Monopol v robotické chirurgii končí. Prospěch z toho budou mít i čeští pacienti Enjoy Robotická chirurgie představuje rostoucí a nadějnou oblast medicíny, v níž má dominantní postavení americká společnost Intuitive Surgical. Její britský konkurent se nyní chystá k expanzi, která by mohla být výhodná i pro české pacienty. Josef Tuček Přečíst článek

V DNA neandertálců se našel kód pro antibiotika, která se nám mohou hodit Enjoy Rostoucí schopnost bakterií odolávat antibiotikům je jedním ze strašáků zdravotnictví. Se ztrátou účinnosti antibiotik lidstvo přichází o účinné léky, za něž nemá farmaceutický průmysl dostatečnou náhradu. Každý nový zdroj pro tyto medikamenty je tedy vítaný – i když pochází ještě z prehistorie, píše pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček. Josef Tuček Přečíst článek

Horké počasí vadí i letadlům, prodlužuje vzlet a snižuje nosnost stroje Enjoy Opravdu horké počasí, jaké jsme zažili toto léto, má i nečekané souvislosti. Klade vyšší nároky také na letadla – potřebují o něco delší ranvej pro start, mají vyšší spotřebu paliva a unesou trochu nižší náklad. A to všechno stojí peníze, píše ve svém příspěvku pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček. Josef Tuček Přečíst článek