Čína je hrozbou. Americký ministr chce víc peněz na obranu

Vojenská hrozba ze strany Číny je reálná a může být i bezprostřední, řekl na konferenci o bezpečnosti v Asii a Tichomoří americký ministr obrany Pete Hegseth. Dle něj se Čína připravuje na možné použití vojenské síly s cílem změnit mocenskou rovnováhu v indo-pacifickém regionu.

Ministrovo vyjádření bylo zatím nejostřejší vůči Pekingu za dobu Hegsethova působení v čele resortu obrany.Ministr zároveň vyzval spojence v oblasti, aby zvýšili výdaje na vlastní obranu. Na konferenci, kterou uspořádala v Singapuru Mezinárodní institut pro strategická studia (IISS), varoval, že hrozbu ze strany Číny nelze zlehčovat. Čínská diplomacie Hegsethovo vystoupení kritizovala.

Šéf Pentagonu prohlásil, že čínská armáda buduje kapacity potřebné k invazi na Tchaj-wan a připravuje se na skutečný zásah. Současně upozornil, že jakýkoliv pokus Pekingu ovládnout Tchaj-wan by měl zničující dopady nejen na indo-pacifický region, ale i na celý svět. Zároveň podpořil prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který uvedl, že za jeho prezidentství k čínské invazi na Tchaj-wan nedojde.

Čína považuje Tchaj-wan za své území a slíbila, že se s demokratickým a samostatně spravovaným ostrovem znovu sjednotí. Pokud to bude nutné, tak i silou. Zvýšila vojenský a politický tlak, aby prosadila své nároky, včetně toho, že zintenzivnila vojenská cvičení kolem Tchaj-wanu. Tchajwanská vláda nároky Pekingu odmítá a tvrdí, že o budoucnosti ostrova mohou rozhodovat pouze jeho obyvatelé.

Podle čínského velvyslanectví v Singapuru byl Hegsethův projev plný provokací. "Pan Hegseth opakovaně očerňoval a napadal Čínu a neúnavně zveličoval takzvanou čínskou hrozbu," uvedla ambasáda. Dodala, že v regionu "jsou největším potížistou Spojené státy".

Vyjádření Hegsetha k tomu, že spojenci musí zvýšit výdaje, pravděpodobně vyvolá zděšení mezi partnery, i když odborníci uvádějí, že v Singapuru měl Hegseth relativně přátelské publikum. Čínský ministr obrany Tung Ťün se rozhodl významné asijské bezpečnostní fórum vynechat a Peking vyslal pouze akademickou delegaci.

Hegseth již dříve kritizoval spojence v Evropě kvůli tomu, že nevykládají více peněz na svoji obranu. V únoru varoval Evropu, aby nezacházela s Amerikou jako s "hlupákem". Francouzský prezident Emmanuel Macron při svém pátečním projevu v Singapuru uvedl, že Hegseth měl pravdu, když žádal Evropu, aby zvýšila výdaje na obranu.

Výdaje na zbraně a výzkum v některých asijských zemích prudce rostou, protože země reagují na zhoršující se bezpečnostní situaci rozšiřováním svých vnějších průmyslových partnerství a zároveň se snaží posílit vlastní obranný průmysl, vyplývá ze studie IISS. Přitom loni tyto země vynaložily na obranu v průměru 1,5 procenta HDP, což je číslo, které se v posledním desetiletí drželo na zhruba konstantní úrovni.