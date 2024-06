Zájem o životní pojištění roste, lidé už své zdraví neberou jako samozřejmost

Doby, kdy Češi pojišťovali hlavně svůj majetek a sebe tak trochu opomíjeli, jsou snad dávno minulé. Potvrzují to i data pojišťoven, podle kterých zájem o životní pojištění v posledních letech roste. Podle Jitky Volné, manažerky životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně (ČPP), si stále více lidí uvědomuje, že být zdravý není samozřejmost. Ale ne všichni vědí, jak si správně nastavit pojistné částky nebo skladbu rizik, aby byl člověk dostatečně chráněn.

O vážných událostech, které končí trvalými zdravotními problémy, nebo v nejhorších případech i smrtí, nechce přemýšlet nikdo z nás. I takové věci se ovšem v životě stávají a je třeba být na ně připraven. V nejlepším případě plnění ze smlouvy nikdy nevyčerpáte. Budete mít ale jistotu, že když dojde na nejhorší, vy ani vaše rodina nebudete muset v nejtěžších životních chvílích řešit ještě finanční tíseň nebo se bát o střechu nad hlavou. Protože i takové příběhy se odehrávají.

„Nejdůležitější je, aby pojistná smlouva pokrývala zejména invaliditu, trvalé následky úrazu, smrt a dlouhodobou pracovní neschopnost,“ jmenuje Jitka Volná a dodává: „Důležité také je nastavit si správné pojistné částky. Konkrétní výši částky na riziko smrti nelze přesně říci, protože to vždy závisí na typu klienta. Hraje velkou roli, jestli žije sám, nebo má rodinu s malými dětmi a k tomu třeba ještě splácí hypotéku. U prvního klienta pojistná částka na smrt není až tak zásadní, u toho druhého je to přesně naopak. Když člověk – živitel rodiny s malými dětmi a hypotékou přijde o život, nastává bez dostatečného pojistného krytí obrovský a v podstatě neřešitelný problém. U tohoto klienta se často zmiňuje pojistná částka alespoň ve výši dvojnásobku, nebo ještě lépe trojnásobku ročního příjmu,“ říká Jitka Volná.

Neméně důležité je ale také pojištění invalidity. „Zde lidé musí pamatovat zase na to, že kvůli invalidnímu stavu už obvykle nemohou vykonávat svou původní profesi, a to má zásadní dopad na jejich finanční příjem. Stejně tak je třeba zvážit, kolik by stála například úprava obydlí na bezbariérovou variantu kvůli invalidnímu vozíku,“ vysvětluje Volná.

Edukace ohledně životního pojištění se tak pro pojišťovny stává velmi důležitou součástí jejich každodenního působení. K samotnému uzavření pojištění se pak své klienty snaží motivovat nejrůznějšími zvýhodněnými nabídkami. Nabízejí třeba slevy, široká pojistná krytí nebo jiná zvýhodnění.

„Klientům nově nabízíme převod čekacích dob ze smluv životního, úrazového a rizikového pojištění uzavřeného u jiného pojistitele, takže i při pojistné události, která nastane v čekací době u smlouvy ČPP, jim poskytneme plnění. Dále s ohledem na vyšší životní nároky zvyšujeme maximální pojistnou částku u terminálních stádií onemocnění, klienti si nově mohou sjednat pojištění až na částku tři miliony korun. Mnohé jistě osloví i aktuální sleva na pojistném ve výši třicet procent na připojištění trvalých následků úrazů,“ upřesňuje Volná.

Zhoršený zdravotní stav nemusí být překážkou

Uzavřít si životní pojištění ve chvíli, kdy je člověk „ve formě“ a těší se pevnému zdraví, je samozřejmě značka ideál. Ne vždy to tak ale vyjde. Jitka Volná upozorňuje, že zhoršený zdravotní stav nemusí být překážkou a lidé by se neměli nechat odradit. V některých případech je totiž i tak možné pojištění uzavřít.

„Chceme být otevřenou pojišťovnou pro co největší skupinu lidí. I pro nemocné lidi hledáme cesty, jak je pojistit. V rámci procesu sjednání smlouvy umíme okamžitě automaticky vyhodnotit přibližně třicet diagnóz, takže klient se i při určitém onemocnění už v procesu sjednání smlouvy ihned dozví výsledek ocenění zdravotního stavu, ostatní diagnózy pak oceníme individuálně,“ vysvětluje a dodává: „V ČPP vždy hledáme cestu, jak pojistit téměř každého klienta. Pojistíme například klienty s cukrovkou, a to bez omezení pro úraz, nebo ty, kteří prodělali onkologické onemocnění. Vždy však záleží na individuálním zdravotním stavu klienta.“

Dalším častým důvodem, proč někteří odkládají uzavření pojistky na neurčito, nebo dokonce uvažují o zrušení té stávající, je finanční situace. Máme za sebou složité období, které pro řadu domácností znamenalo velkou výzvu, a je naprosto přirozené, že všichni hledají cesty, kde a jak ušetřit. Zrušení pojistné smlouvy by ovšem nemělo být jednou z nich, protože z dlouhodobého hlediska by se určitě nevyplatilo. Nejen kvůli možnému riziku, ale také finančně.

„Obecně platí, že smlouvy životního pojištění se nevyplatí rušit. Při vstupu do nového pojištění mohou mít klienti oproti původní smlouvě zhoršené podmínky. Pojistné bude pravděpodobně dražší, jelikož klient je starší, tedy rizikovější, a také jeho zdravotní stav bude znovu posuzován. V případech, kdy je klient v nouzi, doporučujeme obrátit se na poradce či pojišťovnu a upravit parametry smlouvy,“ zmiňuje Volná.

Po domluvě s pojišťovnou je pak možné upravit smlouvu podle aktuálních potřeb klienta. Třeba upravit výši pojistných částek nebo skladbu rizik. Tu je ostatně dobré čas od času zkontrolovat tak jako tak. Pojišťovny své produkty průběžně aktualizují a dnes už nabízejí i pojištění rizik, která třeba ve starších smlouvách ještě nebyla. „Pro získání rizik, která klient ve své stávající smlouvě ještě sjednat nemohl, se vždy vyplatí přechod na nejnovější verze produktů,“ uzavírá Volná.

