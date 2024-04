Generali Česká pojišťovna je v mnoha ohledech chytrou volbou

Největší tuzemská pojišťovna se dlouhodobě etabluje jako klientsky nejdostupnější pojišťovna. Cíle být pro své klienty celoživotním partnerem dosahuje díky kombinaci osobního přístupu, rozsáhlé sítě poboček i poradců a digitálních technologií.

Reklama

Generali Česká pojišťovna má více než 195letou tradici, žije však novinkami – zejména těmi technologickými, které jí pomáhají neustále se rozvíjet a zdokonalovat zákaznický zážitek. Zároveň má největší sít poboček i největší síť poradců. Toto propojení zajišťuje, že klienti mají svého poradce, ať už jsou kdekoliv, vždy na blízku.

Snadná a rychlá komunikace díky digitalizaci

Generali Česká se pyšní vysokou úrovní digitalizace, která klientům usnadňuje přístup k mnoha důležitým službám a urychluje je. Klientská zóna, využívaná více než půl milionem klientů, umožňuje přehledné a rychlé hlášení škod přes web nebo možnost podepsat smlouvu na dálku pomocí běžné SMS – to je jen pár příkladů inovací, které zlepšují zákaznickou zkušenost.

Odbornost poradců jako záruka kvality

Vysoká odbornost poradců Generali České je zárukou kvalitního servisu. Každý poradce prochází na začátku i v průběhu své kariéry náročnými testy a školeními, aby dokázal, že svému oboru nejen rozumí, ale také se v něm rozvíjí. Základem je přitom přísná certifikace České národní banky, bez níž nemohou služby v pojišťovnictví poskytovat.

Mezi více než 4 000 poradců patří 600 seniorních poradců s certifikátem Lifetime Partner, 100 expertních poradců s certifikátem evropských finančních poradců a 40 VIP poradců s absolutoriem studia Finančního poradenství na Masarykově univerzitě. Certifikovaní poradci zároveň dokážou – díky tomu, že jejich mateřská skupina má v Česku i dceřiné společnosti – zajistit, spravovat nebo jakkoliv aktualizovat nejen pojištění, ale také penzijní spoření a investice pod značkou Generali.

Sjednáním pojištění moje práce teprve začíná, říká světově úspěšná poradkyně Zprávy z firem Generali Česká pojišťovna byla oceněna jako klientsky nejpřívětivější pojišťovna uplynulého roku. Jaký je podle jedné z jejích nejlepších poradkyň, vítězky soutěže Global Advisor Excellence Contest Jany Šestákové, recept na úspěch v tomto oboru? Newstream & Partner Přečíst článek

Celoživotní partnerství

Kvalitní pojišťovací poradci se svými klienty mnohdy uzavírají partnerství na celý život. Jejich role je poradit, pomoct v případě jakýchkoliv pochybností a předcházet potenciálním problémům. Dávno neplatí, že poradci volají klientům hlavně proto, aby jim něco prodali. V Generali České pojišťovně je běžnou součástí servisu každého poradce udržovat klienty v obraze – co se týče jejich smluv, situace na trhu nebo třeba kvůli aktualizaci kontaktních údajů. Když jde o pojištění, jsou to právě poradci, kteří se klientům ozvou, aby něco nepropásli. Například aktualizovat pojistné smlouvy v souvislosti s inflací je jedním z exemplárních příkladů.

Pojišťovací poradci zkrátka fungují jako někdo, kdo se stará – mají náhled do systémů, vědí, kdy je na čase znovu se na smlouvy podívat a překontrolovat je. Od toho tu pro klienty jsou, aby jim hlídali důležité věci a nabízeli řešení na míru.

Experti: Vsadit všechno na DIP je nerozumné. Riziko je nutné rozložit i u investic na stáří Money Více a smysluplně investovat je pro Čechy stále složité. Podle nedávného průzkumu Broker Consulting až 70 procent Čechů udává, že se v investicích neorientuje. Od letošního roku je na trhu navíc další možnost, Dlouhodobý investiční produkt (DIP), který má Čechy více motivovat k investicím a to hlavně na stáří. Jak nejlépe s DIP investovat a co je při investování na důchod klíčové, abyste se nedostali do patové situace, přibližují šéf společnosti Investika Petr Čížek a Martin Novák z Broker Consulting. Věra Tůmová Přečíst článek

PŘEHLEDNĚ: Zkontrolujte si, jakou má vaše platební karta pojistku. Jsou tam velké rozdíly Money S tím, jak se rozšířilo placení kartami, mobily a chytrými hodinkami, rozšiřují se i možnosti, jak chránit platební karty před ztrátou, krádeží či zneužitím pomocí pojištění. To ale nebývá vždy u karet automaticky nastaveno. Jednotlivé banky se navíc odlišují v tom, jaká rizika jejich pojistky kryjí a do jaké výše. Přinášíme tak základní shrnutí nejdůležitějších parametrů pojištění platebních karet, abyste se v případě škody nedostali zbytečně do úzkých. Věra Tůmová Přečíst článek

Pojišťovny spěchají s novým pojištěním na stáří. Má byznys potenciál Money Pojišťovny postupně přicházejí na trh s pojištěním dlouhodobé péče s doživotní výplatou, které od letoška podpořil stát možností odečíst z daňového základu až 48 tisíc korun ročně. Vyplývá to z ankety mezi pojišťovnami. Daňový odpočet u pojištění dlouhodobé péče byl součástí opatření vládního konsolidačního balíčku na ozdravení veřejných financí. ČTK Přečíst článek