Zájem o životní pojištění roste, stejně jako pojistné částky. Překážkou nemusí být vážné onemocnění klienta ani záliba v extrémních sportech

V loňském roce bylo aktivních téměř pět milionů smluv životního pojištění. To je sice méně než před pár lety, podle Lenky Kejíkové z Generali České pojišťovny ale zájem postupně zase roste. Jedním z důvodů mohou být i pokroky lékařské vědy, které umožňují krytí stále většího množství vážných onemocnění nebo pojištění některých dříve „nepojistitelných“ osob. Třeba HIV pozitivních pacientů.

Reklama

Proč se hodí mít životní pojištění? Klasické zdravotní pojištění nestačí?

O založení životního pojištění by určitě měly přemýšlet hlavně rodiny s dětmi a také osoby, které významně přispívají do rodinného rozpočtu nebo splácejí hypotéku či jiný úvěr. Jsem ale přesvědčená, že je vhodné opravdu pro každého, protože u každého z nás může dojít k nenadálé situaci. Mám tím na mysli hlavně zranění, různé nemoci nebo hospitalizaci v nemocnici. Zdravotní pojištění sice hradí poskytnutou lékařskou péči, na rozdíl od životního pojištění ovšem v případě vážné nemoci nebo úrazu nepomůže se splátkami hypotéky ani s náklady na bydlení a stravu nebo s chodem domácnosti jako takové.

Jak velký je o pojištění zájem?

Vycházíme-li z čísel, trh s životním pojištěním posledních deset let prakticky nepřetržitě rostl a v posledních letech jeho růst ještě zrychloval. Když se ovšem podíváme čistě jen na počet aktivních smluv, ten naopak posledních deset let klesal. A to z přibližně 5,5 milionu smluv v roce 2014 na 4,8 milionu smluv v roce 2023. To znamená, že na jednu stranu máme pojištěno méně Čechů, na druhou stranu ti, kteří jsou pojištění, mají mnohem kvalitnější ochranu s vyššími pojistnými částkami. Tento fenomén pozorujeme i u našich klientů. Ti, kteří si uvědomují nástrahy života a význam svého zdraví, se pojišťují čím dál kvalitněji, pojistky jim vytváříme na míru. Zásadní ale je, že i ten poněkud negativní trend se začíná postupně obracet a počet nově uzavřených smluv v poslední době roste. Odhadujeme, že brzy převýší počet zaniklých smluv a vrátíme se zpět do růstu.

Reklama

Ohlídejte si, zda máte dobré pojištění dětí. Na fatální úrazy často nestačí Money Podle statistik tuzemských pojišťoven jsou čeští rodiče v pojištění dětí zodpovědní, ne vždy ale pojistky aktualizují podle změn v rodině. Revize pojistky je však nutná vždy při změně životního stylu a sportovních aktivit dítěte. A nejde jen o úrazy. Přečtěte si, na co byste neměli v dětské pojistce zapomenout a proč se nespoléhat jen na to, zda je pojištěná škola či kroužky. Věra Tůmová Přečíst článek

Životní pojištění lze využít ke snížení daňového základu. Je to dostatečně motivační benefit, který zvyšuje zájem o pojištění?

Abych byla upřímná, je to jedna z výhod, přesto bych snížení daňového odpočtu považovala pouze za doprovodný benefit. Hlavní je zajistit finanční ochranu toho nejdůležitějšího, co máme, tedy zdraví. Ať už vlastního, nebo našich dětí a rodiny.

Jak pojištění vybírat?

Životní pojištění by svými parametry mělo přesně odpovídat tomu, v jaké životní situaci či etapě se vy nebo vaše rodina nacházíte. Vždy se zaměřujeme na to, aby se pojištění maximálně přizpůsobilo konkrétním potřebám a vyvíjelo se spolu s klientem. Obecně je určitě třeba říct, že nízká cena pojištění by neměla být jediným kritériem vaší pojistky. Důležité je správně zvolit jednotlivá pojištění a výši pojistného krytí. Tedy částek, které v případě pojistné události budete moci průběžně či jednorázově čerpat. Životní pojištění také vybírejte s ohledem na jeho srozumitelnost. Nebojte se v pojišťovně zeptat poradců na sebemenší detail. Mám tím na mysli různé výluky a pojistné podmínky, abyste věděli, co vám pojišťovna proplatí a co nikoliv.

Na jaké pojistné částky bychom si měli pojištění nastavit? Kolik potom za takové pojištění zaplatíme?

Jednotlivá pojištění a pojistné částky, které kompenzují výpadek příjmu, doporučujeme nastavit podle čistého příjmu dospělého a výdajů domácnosti. Pojištění, která zajišťují peníze na pokrytí mimořádných výdajů, by se měla pohybovat ve statisících až milionech korun. Záleží však na klientovi a jeho konkrétní životní situaci. Současně je třeba při stanovení pojistných částek zvážit výši hypotéky nebo jiných úvěrů. Od výše příjmu, finanční rezervy, výše splátky hypotéky či úvěru, počtu pojištěných a dalších proměnných se pak odvíjí i výše pojistného. V tomto případě tedy nelze uvést jednu konkrétní částku.

Zájem o životní pojištění roste, lidé už své zdraví neberou jako samozřejmost Zprávy z firem Doby, kdy Češi pojišťovali hlavně svůj majetek a sebe tak trochu opomíjeli, jsou snad dávno minulé. Potvrzují to i data pojišťoven, podle kterých zájem o životní pojištění v posledních letech roste. Podle Jitky Volné, manažerky životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně (ČPP), si stále více lidí uvědomuje, že být zdravý není samozřejmost. Ale ne všichni vědí, jak si správně nastavit pojistné částky nebo skladbu rizik, aby byl člověk dostatečně chráněn. Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Přečíst článek

Může se nechat pojistit i člověk, kterému byly už dříve diagnostikovány trvalé následky úrazu či závažné onemocnění?

Při oceňování zdravotního rizika se řídíme především směrnicí zajistitele, která je pravidelně aktualizována a bere v potaz vývoj jednotlivých onemocnění i posuny v jejich léčbě. Z hlediska onemocnění nás zajímá celková anamnéza klienta, a to již od jeho dětství. Zdravotní riziko hodnotíme vždy na začátku smluvního vztahu, abychom si s klientem mohli férově nastavit podmínky a aby věděl, co má a co naopak nemá v rámci životního pojištění kryto. Pokud tedy klient prodělal úraz s trvalými následky nebo závažné onemocnění, uvede nám tuto skutečnost do zdravotního dotazníku, případně si ještě dožádáme lékařské zprávy. Následně záleží na rozsahu trvalých následků, případně typu onemocnění a jeho následcích. V některých případech jsou skutečně stanoveny výluky nebo přirážky, ale takových případů je velmi málo. Pokud se jedná o opravdu vážnou věc a klientův zdravotní stav není dobrý, pak bohužel nemůže být do pojištění přijat, ani takových případů ale naštěstí nemáme mnoho. Jelikož se lékařská věda neustále posouvá, zohledňujeme trendy vývoje zdravotních rizik. Třeba v současné době už jsou za určitých okolností pojistitelní i HIV pozitivní klienti, ačkoli v minulých letech to bylo spíše výjimkou.

Co když je naopak závažné onemocnění zjištěno v průběhu pojištění? Co všechno může životní pojištění pokrýt a která onemocnění jsou nejčastější?

K nejrozšířenějším onemocněním patří rakovina. Když se podíváme na celkové statistiky populace, každých osm minut se jeden člověk v České republice dozví, že má rakovinu. Na druhém místě je pak infarkt myokardu, který ročně prodělá okolo 25 tisíc lidí, což není zrovna málo. U dospělých následuje cévní mozková příhoda. U dětí se poslední roky zvyšuje počet těch, které trpí cukrovkou I. typu. Každé páté dítě ve věku 13 až 15 let pak trpí nadváhou. Většinu závažných onemocnění kryjeme v širokém rozsahu, pro naše klienty chceme být spolehlivým a celoživotním partnerem. Pokud má klient v rámci životního pojištění zahrnuta všechna rizika, dostane plnění od úplného počátku nemoci až po případné těžké následky. Plníme hospitalizaci v nemocnici, následně pracovní neschopnost, a je-li potřeba, pak i ošetřovné dítěte nebo dospělého. V těch nejzávažnějších případech, kdy se klient stane invalidním, případně nesoběstačným, plníme i za invaliditu nebo ztrátu soběstačnosti.

A jaké je krytí v případě úrazů a trvalých následků?

Vedle již zmíněných pojištění invalidity, pracovní neschopnosti, závažných onemocnění, ztráty soběstačnosti nebo ošetřování nabízíme doplňková úrazová pojištění, mezi která patří denní odškodné za dobu léčení, trvalé následky úrazu, trvalé následky při dopravní nehodě, hospitalizace úrazem a podobně. Úrazová pojištění jsou u klientů velmi oblíbená, zejména z důvodu lepší „představitelnosti“ a nižšího pojistného.

Nejčastější chyby, které Češi dělají u životního pojištění. Neděláte je taky? Money Špatně sjednané životní pojištění se pozná nejčastěji až v okamžiku, kdy dojde k pojistné události a klient potřebuje peníze z pojistky. Tato situace je podle poradců ze společností Partners a Broker Consulting v Česku běžnějším problémem, než by se mohlo zdát. Ověřte si, zda některé z těchto nejčastějších chyb neděláte i vy, dokud je čas to v pojistce ještě upravit. Věra Tůmová Přečíst článek

Co když dojde k úrazu v opilosti nebo při provozování extrémních sportů? Co všechno může být důvodem k odmítnutí či krácení pojistného plnění?

V případě, že došlo k úrazu a klient požil alkohol nebo jinou návykovou látku, máme právo snížit pojistné plnění až na polovinu. Úrazové pojištění dále nekryje třeba řízení bez řidičského průkazu, samozřejmě mimo autoškolu. Co se týká extrémních sportů, tento trend vnímáme, pravidelně doplňujeme seznamy sportů a přehodnocujeme je z hlediska jejich rizikovosti. To, co dříve bývalo vnímáno jako velmi rizikové až nepojistitelné, je dnes běžným sportem. Příkladem může být potápění s dýchacím přístrojem, které jsme v roce 2006 vůbec nepojišťovali. Nyní potápění pojistíme zcela bez přirážky, případně s přirážkou podle hloubky ponoru. Rekreační sportovci mají většinu sportů zahrnutých v pojištění, za ty rizikové si mohou připlatit nebo jednorázově využít našich benefitů.

Jak pojistnou událost nahlásit a kdy může klient počítat s penězi?

Pokud jde o naši pojišťovnu, nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem je online nahlášení přes formulář, který klient nalezne na našem webu. Stačí uvést jméno a příjmení, e-mail a rodné číslo, všechny ostatní údaje si systém doplní. Není třeba znát ani číslo pojistné smlouvy. Dále je možné škodu hlásit prostřednictvím naší mobilní aplikace, kam snadno přidáte i elektronické dokumenty, skeny nebo fotografie, například originál lékařské zprávy. Nahlášení události při využití těchto nástrojů nezabere víc než tři minuty. Pořád je samozřejmě možné hlásit škodu i telefonicky nebo na jakékoli pobočce či poradenském místě Generali České pojišťovny. Co se týče samotného vyplacení peněz, často záleží na typu škody a rychlosti doložení všech potřebných dokumentů, avšak v drtivé většině případů jsme schopni vyplatit částku maximálně do pěti pracovních dnů.

Správná investiční strategie může u spoření na penzi vynést i miliony navíc Money Kdy začít a kam a do čeho investovat jsou základní oblasti, ve kterých se nejčastěji při spoření na penzi dělají chyby, jak jsme si shrnuli v předchozím článku. Nyní připomeneme ještě několik dalších oblastí, kde se chyby také často dělají a zbytečně tím lidé snižují svůj výnos z peněz spořených a investovaných na penzi třeba i o miliony korun. Ověřte si, zda některou z těchto chyb neděláte i vy. Věra Tůmová Přečíst článek

Kolik pojistných událostí ročně řešíte? Máte zkušenosti i s kurióznějšími případy?

V oblasti životního pojištění ročně vyřídíme až 200 tisíc škodních událostí, z nichž většina je z denního odškodnění úrazu. Výjimkou samozřejmě nejsou ani kuriózní případy. V září začal školní rok a jako máma syna předškolního věku vím, že děti jsou vynalézavé. K těm kuriózním, ale neojedinělým, patří případ chlapce, který si strčil dvě magnetické kuličky do nosu, nebo případ naší klientky-učitelky, které se stal pracovní úraz, když šla po třídě, šlápla na salám a uklouzla po něm.

Lenka Kejíková

Vystudovala Statisticko-pojistné inženýrství na Vysoké škole ekonomické, následně více než 12 let působila v oblasti risk managementu. Od roku 2014 působí ve skupině Generali, nejprve jako senior manažerka risk managementu, následně jako generální ředitelka a předsedkyně představenstva Generali penzijní společnosti. Od letošního roku působí v Generali České pojišťovně na pozici pojistně-technické ředitelky pro životní pojištění a je také členkou představenstva.

Důchodci ztrácí příspěvek na spoření. Dočkají se kompenzací, ale jen někde Money Penzisté, kteří si spoří v rámci penzijka, tedy penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, přijdou od 1. července 2024 kvůli změně zákona o státní příspěvky. Jednotlivé penzijní společnosti nyní proto řeší, jak s tím naloží, aby jim klienti masivně s naspořenými penězi neutíkali. S určitou formou kompenzace zatím přišly jen dvě společnosti z devíti. Další své strategie ale prý zvažují. O kompenzace ale v reálu příliš nejde, jsou to spíše benefity, které se týkají jen těch movitějších. Dvě penzijní společnosti navíc rovnou avizují, že o kompenzacích ani neuvažují. Věra Tůmová Přečíst článek