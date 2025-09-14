Z Přerova do Uzbekistánu. PSP Engineering postaví v Uzbekistánu cementárnu za čtyři miliardy
Přerovská společnost PSP Engineering postaví v Uzbekistánu cementárnu Jizzak Cement Plant, která si vyžádá investici 3,8 miliardy korun. Nový závod uzbecké firmy Jizzakh Avantage Plus ročně vyrobí až milion tun cementu. Uvedl to technický ředitel a člen představenstva PSP Engineering Jaroslav Koutňák.
PSP Engineering vybuduje cementárnu v Uzbekistánu formou kompletní dodávky projektu na klíč. Zakázku plánuje dokončit na začátku stavební sezony 2028. Na projektu podle Koutňáka spolupracují zahraniční firmy, strategickým partnerem je turecká společnost SanDeks. Do dodavatelského řetězce budou zapojeny i vybrané české společnosti. Projekt financuje mezinárodní investiční fond.
Na severu Německa začal fungovat nový závod zbrojního koncernu Rheinmetall, který se má stát největším producentem munice ráže 155 milimetrů v Evropě. Do roku 2027 má roční produkce dosáhnout 350 tisíc kusů. Továrna vznikla investicí za půl miliardy eur a přinese 500 nových pracovních míst.
Německo buduje „arzenál Evropy“. Rheinmetall otevřel novou muniční továrnu
Zprávy z firem
Po dokončení a spuštění do plného provozu pokryje nová cementárna zhruba pět procent roční produkce cementu v této středoasijské zemi. Cementárna Jizzakh Anvantage Plant je podle Koutňáka největším projektem společnosti PSP Engineering v regionu střední Asie a Blízkého východu. Firma PSP Engineering tam za posledních deset let zajistila investiční zakázky v hodnotě přes 500 milionů korun.
Společnost PSP Engineering, která převzala část aktivit bývalých Přerovských strojíren, se zaměřuje na dodávku strojů, zařízení, technologických linek a investičních celků pro výrobu cementu, vápna, zpracování rud, kamene, písku, uhlí a dalších materiálů pro stavební, energetický a chemický průmysl. Do konce roku 2024 dodala společnost svým obchodním partnerům více než 350 investičních projektů do 300 lokalit ve více než 90 zemích.
Jediným akcionářem přerovské firmy PSP Engineering, která zaměstnává zhruba sto lidí, je prostřednictvím firmy PSP Real Estate německá společnost Alite.
Doosan Škoda Power zvítězil v tendru na nové generátory pro Jadernou elektrárnu Temelín ze skupiny ČEZ. Hodnotu kontraktu společnosti nezveřejňují, je ale v miliardách korun, řekl výkonný ředitel plzeňských strojíren Daniel Procházka. Podle uzavřené smlouvy se generátory vymění při odstávkách temelínských bloků v letech 2029 a 2030.
Doosan dodá za miliardy nové generátory pro Temelín
Zprávy z firem
