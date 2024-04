Z Prahy opět začne létat přímý spoj do Číny

Praha opět získá přímé spojení s Čínou. Čínská letecká společnost Hainan Airlines obnoví 24. června pravidelné spojení mezi Prahou a Pekingem. Létat bude třikrát týdně. Na Ruzyň se čínský dopravce vrací po více jak čtyřleté přestávce.

Reklama

Linku mezi Prahou a Pekingem bude obsluhovat čínská letecká společnost Hainan Airlines letadlem Airbus A330 s kapacitou pro 292 cestujících. Lidé budou moct z Prahy do Pekingu létat třikrát týdně vždy v pondělí, ve středu a v pátek. Pražské letiště o tom informovalo na síti X.

Obnovení spojení s Čínou na svém Instagramu potvrdila i letecká společnost. Dopravce bude odlétat z Prahy ve všech uvedených dnech ve 14:00, v Pekingu přistane o den později v 05:20. Z Pekingu bude ve stejné dny odlétat v 02:30, v Praze bude v 06:45.

Letenky asi zdraží a může za to Boeing Zprávy z firem Problémy Boeingu se vrší jeden na druhý. Americký výrobce čelí výzvám, které se nevyřeší přes noc. Letecký průmysl i aerolinky však jeho problémy pocítí také. A možná i peněženky pasažérů. Karel Pučelík Přečíst článek

Podle serveru Zdopravy.cz byly aerolinky Hainan Airlines v roce 2015 prvním čínskou společností, která létala do Prahy. Kromě Hainan Airlines létaly do Číny ještě aerolinky Sichuan Airlines do města Čcheng-tu a China Eastern do Šanghaje a Si-anu, uvedl server. Spojení s Čínou následně přerušila pandemie onemocnění covid-19.

Podle předsedy představenstva Letiště Praha Jiřího Pose bude letiště do konce roku usilovat o další letecká spojení do Asie, ale také například Severní Ameriky. „Konkrétně jednáme s dopravci o pravidelných spojeních s Hanojí, Pekingem, Dillí, Bangkokem nebo New Yorkem,“ řekl v minulém měsíci. Doufá, že se zmíněné linky podaří zahájit do začátku letní sezony 2025.

Létání zezelená. Bude to stát 5 bilionů dolarů a zaplatí to cestující Zprávy z firem Celosvětové snahy o snižování emisí se v následujících letech úzce dotknou i leteckého průmyslu. Ten se po přežití pandemie covidu chystá na radikální dekarbonizaci. Podle poradenské společnosti McKinsey & Company, kterou cituje agentura Bloomberg, bude potřeba investovat zhruba pět bilionů dolarů, aby letectví dosáhlo do roku 2050 uhlíkové neutrality. Transformaci na zelenější létání ale zaplatí především cestující. fry Přečíst článek

Češi častěji do exotiky létají z Vídně nebo Mnichova. Je to mnohem levnější než z Prahy Enjoy Z pražského letiště podle některých prodejců letenek odlétá čím dál méně Čechů. Roste zájem o odlety z Vídně nebo Mnichova, odkud jsou letenky levnější. Vyplývá to z informací prodejců letenek. Největší meziroční propady zájmu o odlety z pražského letiště zaznamenali prodejci Pelikán a Student Agency Travel. ČTK Přečíst článek