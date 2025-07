Softwarový megasňatek má zelenou i z Číny. Ale pod podmínkou

Čínský regulační úřad s podmínkami schválil záměr výrobce softwaru pro návrh čipů Synopsys převzít americkou softwarovou společnost Ansys, píše agentura Reuters. Transakci za 35 miliard dolarů (740,7 miliardy korun) firmy oznámily v lednu loňského roku a už dříve ji schválili regulátoři v Evropské unii a ve Spojených státech. Firmy se však musejí zbavit některých aktiv. Odprodaná aktiva převezme společnost Keysight Technologies.

Čínský úřad uvedl, že transakci schválil na základě podmínek, které firmy předložily, aby rozptýlily obavy z narušení hospodářské soutěže. Mimo jiné mají společnosti dostát závazkům vyplývajícím ze stávajících zákaznických smluv, a to včetně cen a servisních podmínek.

Synopsys v rámci transakce převezme výrobce softwaru, který se používá při vytváření množství produktů, od letadel po tenisové rakety hráčů, jako je Novak Djokovič.

Transakci letos v lednu schválila Evropská komise (EK), která v EU plní funkci antimonopolního úřadu. Firmy podle EK souhlasily, že se zbaví softwaru pro optiku a fotoniku společnosti Synopsys a softwaru PowerArtist společnosti Ansys, aby zmírnily obavy z narušení hospodářské soutěže vyplývající z této transakce.

Akcionáři firmy Ansys podle původních podmínek dohody získají za jednu svou akcii 197 dolarů a 0,345 akcie firmy Synopsys. Po dokončení transakce by akcionáři firmy Ansys měli mít v nové skupině podíl 16,5 procenta.

Synopsys se stará o velké výrobce čipů, jako je Intel, Advanced Micro Devices (AMD) a Nvidia. Vytváří software, který se používá pro návrh čipů v několika odvětvích. Ansys se pak specializuje na simulační software, který používají konstruktéři při navrhování v řadě odvětví, včetně leteckého a obranného průmyslu, výroby automobilů, v energetice, v průmyslových zařízeních, spotřebním zboží, zdravotnictví a stavebnictví. Podniky v roce 2017 uzavřely alianci, která má zákazníkům pomoci efektivněji využívat jejich technologie.

