Létání zezelená. Bude to stát 5 bilionů dolarů a zaplatí to cestující

Celosvětové snahy o snižování emisí se v následujících letech úzce dotknou i leteckého průmyslu. Ten se po přežití pandemie covidu chystá na radikální dekarbonizaci. Podle poradenské společnosti McKinsey & Company, kterou cituje agentura Bloomberg, bude potřeba investovat zhruba pět bilionů dolarů, aby letectví dosáhlo do roku 2050 uhlíkové neutrality. Transformaci na zelenější létání ale zaplatí především cestující.

Letecké společnosti se proto v následujících letech ještě více zaměří na nové technologie pro zelenější létání, jako je udržitelnější výroba paliva, obnovitelné zdroje energií či ekologičtější palivo. Všechny tyto věci však budou stát hromadu peněz a podle expertů je nadmíru jasné, že náklady zaplatí cestující. „Bohužel neexistuje žádný způsob, jak to obejít nebo změnit,“ říká šéf letecké společnosti IATA Willie Walsh.

Letecká doprava v současnosti představuje jeden z mnoha důvodů globálního oteplování. Její podíl na celkové produkci CO2 jsou dvě procenta. To by se však mohlo změnit. Pokud letecký průmysl nezačne dekarbonizaci řešit hned teď, je podle expertů možné, že jej v rámci svých udržitelných strategií předstihnou ostatní druhy dopravy či průmyslu. V roce 2050 by se tak mohlo létání podepsat pod 22 procent celkové produkce CO2.

Tento tlak ze strany vlád i aktivistů na ekologičtější leteckou dopravu se v budoucnu podepíše na ceně letenek. Odhady, o kolik by létání mohlo zdražit, se liší, změny to ale budou radikální. Podle údajů Mezinárodní organizace pro civilní letectví přidají nová opatření udržitelnosti až 73 dolarů k jedné letence na dálkovém letu ze Singapuru do Dubaje nebo z New Yorku do Paříže.

Nová pravidla v EU

Starý kontinent si již dříve připravil nová opatření, která mají pomoci k ekologičtějšímu létání. Iniciativa nazvaná RefuelEU se zaměřuje na udržitelná letecká paliva, snižující emise letadel. Tato e-paliva jsou však nyní využívána pouze v rámci 0,05 procenta z celkové spotřeby paliva u všech letů. Cílem iniciativy je tedy podpořit nabídku a poptávku po udržitelných leteckých palivech v EU a aerolinky mají nově nařízeno do roku 2025 plnit své nádrže dvěma procenty těchto paliv. V roce 2030 už to musí být 6 procent a v roce 2050 už budou muset využívat 70 procent nádrže pouze z udržitelných leteckých paliv.

Kvůli používání těchto ekologických pohonných hmot však opět vzrostly ceny letenek. Francouzsko-nizozemská letecká skupina Air France-KLM letos zdvojnásobila povinný příplatek zavedený od roku 2022, aby pomohla platit za ekologičtější palivo, a to až na 24 eur za letenku na letech z Paříže a Amsterdamu. A bude hůř. Do roku 2035 by měla nová nařízení a vyšší používání ekologických paliv například při letu z Barcelony do Tokia navýšit cenu letenky až na 230 eur v dodatečných nákladech a přirážkách.

„Udržitelnost stále více ovlivňuje byznys leteckých společností. Ceny letenek budou dál systematicky růst,“ uvedl ekonom ING Rico Luman a analytik Oleksiy Soroka.

Lidé létají více

I přes to, že budoucnost nevypadá příliš levně, se letecká doprava těší velké oblibě, i u Čechů. Ti i přes vyšší ceny letos nakoupili meziročně více letenek. Podle prodejců v prvním letošním pololetí až o 35 procent. Nejžádanějšími destinacemi jsou Londýn, Paříž či New York, zvýšil se také zájem o Asii.

Češi utratí za letenku také průměrně více než v minulých letech. Například průměrná cena letenky u Student Agency Travel je v letošním roce 11 500 korun, zatímco v roce 2019 to bylo 9500 korun.

Z Letiště Praha se během letního letového řádu, který bude platit do konce října, létá do 152 destinací přímou linkou. Ruzyňské letiště letos podle jeho šéfa Jiřího Pose cílí na 13,5 milionu odbavených cestujících. Loni to bylo 10,7 milionu cestujících, což však bylo stále pod úrovní čísel z roku 2019. Tehdy pražské letiště odbavilo 17,8 milionu pasažérů. S návratem k těmto číslům letiště počítá v roce 2026.