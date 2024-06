Otavově MTX Group loni klesl provozní zisk o dvě miliardy korun

Průmyslové skupině MTX Group českého podnikatele Petra Otavy v loňském roce klesl zisk před zdaněním, odpisy a amortizací EBITDA o dvě miliardy na 3,1 miliardy korun. Celkové nekonsolidované tržby skupiny loni meziročně klesly o čtvrtinu na 54,3 miliardy korun. Jde i tak po roce 2022 o druhý nejlepší výsledek skupiny v její historii.

Skupina bude pokračovat ve velkých investicích do moderních technologií, udržitelnosti a dalšího rozvoje svých závodů. Do konce roku 2030 hodlá proinvestovat sedm miliard korun do udržitelných projektů. Investice výrazně přispějí ke snížení celkové uhlíkové stopy a zajistí vyšší energetickou nezávislost skupiny. Za posledních šest let skupina investovala více než šest miliard korun do celkové modernizace.

„Výsledky za loňský rok jsou druhé nejlepší v historii skupiny. Rekordním rokem zůstává 2022, což bylo zčásti dáno specifickou situací na trhu. Za našimi dobrými výsledky v posledních letech stojí zejména rozsáhlé investice do automatizace robotizace našich provozů a zároveň velký tlak na zvyšování produktivity,” uvedl majitel MTX Group Petr Otava.

Průmyslový holding si klade za cíl maximálně snížit svou uhlíkovou stopu napříč společnostmi skupiny. Díky novým technologiím také sníží svou celkovou spotřebu energie o 30 procent. Skupina plánuje v následujících šesti letech provést celkem 25 investic do udržitelných projektů a modernizací. Její produkty budou splňovat nejpřísnější kritéria ve své kvalitě i v udržitelnosti. Jedna z největších investic v objemu čtyř miliard korun půjde do společnosti Alinvest Břidličná. Na miliardu a půl vyjde modernizace výroby podniku Povrly Copper Industries.

Bezmála třicet firem

„Budeme pokračovat v rozvoji zelených technologií, dekarbonizaci, využívání obnovitelných zdrojů energie a cirkulární ekonomiky. Zaměřujeme se na vzdělávání a rozvoj svých spolupracovníků, což považujeme za základní kámen úspěchu skupiny. Investice do lidí a jejich know-how umožňují našim firmám nejen držet krok s technologickým vývojem, ale i předvídat budoucí trendy. Dále budeme pracovat na optimalizaci odpadového hospodářství, integrování výrobních procesů, zlepšení logistiky a také na úspoře materiálů. Tyto iniciativy jsou klíčové pro naše plány v příštích letech a nabízejí obrovský potenciál pro rozvoj domácího průmyslu. Je pro nás důležitý ohleduplný přístup k životnímu prostředí, lokálním komunitám a společnosti jako celku,” dodal Otava.

MTX Group je průmyslově-obchodní a výrobní holding se sídlem v České republice. Skupina se skládá z téměř 30 podniků. Mezi nejvýznamnější z nich patří Metalimex, Alinvest Břidličná, Strojmetal Aluminium Forging, OKK Koksovny, Povrly Copper Industries, Tapa Tábor, ICE Industrial Services a Czech Mill. Zaměřuje se především na neželezné kovy, energetické komodity, flexibilní obaly, obchod a služby. Holding zaměstnává přes 2500 zaměstnanců.

