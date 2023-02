Bidenova vláda vytáhla do boje proti práci dětí. Třeba ve Fordu či Walmartu

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena oznámila rozsáhlý program, který má zamezit zneužívání dětských imigrantů k práci v amerických firmách. Deník The New York Times (NYT) v sobotu publikoval rozsáhlý text o „brutálních podmínkách", v nichž napříč Spojenými státy pracují neplnoletí přistěhovalci převážně ze středoamerických zemí. Podle deníku do USA bez rodičů za poslední dva roky přišlo 250 tisíc dětí.

Této pracovní síly zneužívají podle NYT i velké značky jako Fruit of the Loom nebo Ford a General Motors. Ministerstvo práce uvedlo, že požádá Kongres o zpřísnění postihů pro firmy, které poruší zákony o dětské práci. Nyní je maximálním trestem pokuta 15 tisíc dolarů (asi 334 tisíc korun) za každý případ.

Ministerstvo také hodlá zintenzivnit vyšetřování v oblastech USA, odkud nahlášení o dětské práci nepřicházejí často, jelikož u nezletilých imigrantů je málo pravděpodobné, že si půjdou stěžovat na špatné pracovní podmínky.

Děti pracují pro Walmart, Ben & Jerry’s, Ford či GM, tvrdí deník

Mnoho dětských imigrantů je podle NYT pod velkým tlakem, aby zpátky domů posílali peníze svým rodinám či dluh pašerákům, kteří jim do Spojených státech pomohli. Jejich podmínky je nutí hledat práce na jatkách, na stavbách a v továrnách – na pozicích, které jsou pro americké nezletilé už dlouho zakázané.

Podle NYT z dětské práce profitují neznámé podniky i globální korporace. List zjistil, že děti připravují jídlo prodávané obchodními řetězci Walmart a Target, zpracovávají mléko používané ve zmrzlině Ben & Jerry’s a pomáhají vykosťovat kuřecí maso prodávané v obchodech Whole Foods. Minimálně do loňského podzimu vyráběli středoškoláci ve státě Alabama ponožky značky Fruit of the Loom, zatímco v Michiganu údajně děti vyrábí automobilové součástky používané firmami Ford a General Motors.