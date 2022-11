Adidas zrušil smlouvu s rapperem Ye, letošní zisk se propadne o polovinu

Německý výrobce sportovní obuvi a oblečení Adidas hospodařil ve třetím čtvrtletí s čistým ziskem 352 milionů eur (8,6 miliardy korun), meziročně je to pokles o 64 procent. Firma ve výsledkové zprávě uvedla, že kvůli ukončení spolupráce s rapperem Ye zhoršila celoroční výhled čistého zisku na polovinu. Čisté tržby ve čtvrtletí meziročně vzrostly o více než 11 procent na 6,4 miliardy eur.

Reklama

"Situace na trhu se změnila začátkem září, když se snížila poptávka spotřebitelů na západních trzích a ještě více se zhoršila situace v oblasti Velké Číny," uvedl podnik. Za Velkou Čínu se považuje rozsáhlá oblast zahrnující vedle kontinentální Číny i Hongkong, Macao, Tchaj-wan a velkou část jihovýchodní Asie.

Amazon už není bilionová firma Zprávy z firem Tržní hodnota americké společnosti Amazon poprvé od dubna 2020 klesla pod bilion dolarů. Akcie největšího internetového prodejce na světě klesají už týden, v úterý ztratily 5,9 procenta. Investory zklamal výhled hospodaření firmy na letošní čtvrté čtvrtletí, který firma zveřejnila minulý týden. Napsal to server CNBC. ČTK Přečíst článek

Adidas nyní očekává, že čistý zisk z běžné činnosti se bude v letošním roce pohybovat kolem 250 milionů eur, zatímco ještě v říjnu počítal s částkou asi 500 milionů eur. Výhled přitom firma zhoršuje v klíčovém předvánočním období.

Rapper zchudnul o více než miliardu dolarů

Německý podnik s rapperem Ye spolupracoval téměř deset let, posledních sedm let se soustředili na značku tenisek a oblečení Yeezy. Kvůli sérii antisemitských a jinak urážlivých výroků, které zpěvák v minulých měsících pronesl, Adidas tuto spolupráci 25. října jednostranně ukončil.

Konzervativci jsou umlčováni, prohlásil rapper Kanye West a koupil sociální síť Leaders Americký rapper Kanye West se nedávno potýkal s vyhazovy ze sociálních sítí kvůli svým kontroverzním názorům. Nyní si kupuje síť Parler, kde se prý bude moci vyjadřovat svobodně. nst Přečíst článek

Reklama

Rapper dříve vystupoval pod svým občanským jménem Kanye West. Po konci smlouvy s Adidasem a dalšími firmami přišel o vice než miliardu dolarů a vypadl z prestižního klubu dolarových miliardářů. Jen smlouva s Adidasem měla hodnotu 1,5 miliardy dolarů.

Adidas nyní očekává, že tržby při stabilních směnných kurzech v letošním roce porostou v nižších jednotkách procent. Dosud počítal s růstem kolem pěti procent. Provozní marže, která patří k hlavním ukazatelům schopnosti firem vytvářet zisk, se bude letos pohybovat kolem 2,5 procenta místo čtyř procent, jak Adidas dosud předpovídal.

Facebook drtí konkurence. Chystá největší propouštění ve své historii Zprávy z firem Americká firma Meta Platforms, mateřská společnost Facebooku, plánuje tento týden oznámit hromadné propouštění tisíců zaměstnanců, uvedl ekonomický server The Wall Street Journal (WSJ). Oficiální oznámení by podle WSJ mělo přijít ve středu a bylo by prvním velkým propouštěním v osmnáctileté historii společnosti. ČTK Přečíst článek

Čistý zisk z běžné činnosti Adidasu ve třetím čtvrtletí meziročně klesl o 86 procent na 66 milionů eur. Tvořil tak jedno procento z čistých tržeb, zatímco před rokem to bylo 8,3 procenta.

Akcie Adidasu na burze ve Frankfurtu nad Mohanem na výsledky hospodaření před oficiálním začátkem obchodování zareagovaly poklesem o více než dvě procenta, později ale začaly růst a dostaly se nad 120 eur. Od začátku roku ale ztrácejí kolem 50 procent. V říjnu, kdy Adidas oznámil konec partnerství s rapperem Ye, akcie přechodně klesly pod 100 eur.