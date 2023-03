Volkswagen postaví gigafactory na baterie v Kanadě. O továrně v Česku se rozhodne třeba až za dva roky

Německá automobilová skupina Volkswagen postaví svou první továrnu na baterie pro elektromobily v Severní Americe v kanadské provincii Ontario. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení. Bude tak míst přístup k dotacím vlády Spojených států, které vyžadují, aby se baterie do elektromobilů vyráběly ze severoamerických materiálů. S rozhodnutím o umístění nové továrny na baterie v Evropě firma zatím nespěchá, řekl podle agentury DPA člen představenstva Thomas Schmall. Jedním z kandidátů na výstavbu nové gigafactory je i Česká republika.

Nový závod na americkém kontinentě by měl vzniknout v St. Thomas, což je zhruba na půl cestě mezi Torontem a městem Detroit, které je v USA centrem automobilového průmyslu. Se zahájením výroby se tam počítá v roce 2027. „Pro Volkswagen je to velký krok. Gratulujeme Kanadě,“ řekl Schmall.

Volkswagen nedávno oznámil plány na výstavbu závodu pro svou novou značku pick-upů Scout v americkém státě Jižní Karolína. „S rozhodnutími pro výrobu článků v Kanadě a pro závod Scout urychlujeme zavádění naší strategie pro Severní Ameriku," uvedl generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume.

Východní Evropa bude čekat

Strategie pro Evropu se ale zatím příliš neposouvá. „Naše tři závody v Evropě jsou teď nastaveny do roku 2028,“ uvedl Schmall s odkazem na bateriové továrny v severním Švédsku, Německu a ve Španělsku.

Upozornil navíc na aktuální nejisté hospodářské podmínky: „Proč bychom měli teď spěchat, abychom se rozhodli pro další (továrny) v prostředí, které v tuto chvíli máme? Nemá smysl se rozhodovat rychle,“ dodal. Volkswagen nemusí podle Schmalla začít stavět novou gigafactory v Evropě do roku 2025. Dodal také, že rozhodnutí o další gigafactory v Evropě může být učiněno brzy, pokud by v Evropě byla dostupná podobná podpora, jakou mají Spojené státy v podobě svého zákona o snižování inflace (IRA).

O továrnu Volkswagenu na baterie stojí mimo České republiky i jiné země ve střední a východní Evropě. Možní kandidáti jsou i v Německu, například ve Východním Frísku nebo v Sasku. Celkově chce automobilka zprvu postavit po celé Evropě šest takových továren.

