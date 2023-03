Stanislav Šulc: Volkswagen zahájil ústup z Česka. Nemáme mu co nabídnout

Po roce handrkování o možném vystavění obří fabriky na baterie do elektrovozů na Plzeňsku řekl Volkswagen definitivní „V tuto chvíli ani náhodou“. Podle Financial Times se totiž německá firma rozhodla namísto střední Evropy investovat v USA. Pro český průmysl to je obří rána, která může v příštích letech způsobit obří rozpočtové ztráty.

Reklama

Ta zpráva vyšla v agentuře ČTK v 6:23. Podle listu The Financial Times se automobilka Volkswagen rozhodla zrušit plány na stavbu velké gigafactory v některé ze zemí střední či východní Evropy. A namísto toho chce investovat do rozvoje fabriky v Severní Americe.

Tím četka, potažmo Financial Times a Volkswagen zadělali na hodně smutné ráno pro velkou část tuzemského průmyslu. A i proto se zažehlý požár snaží hasit nejen Škoda Auto z koncernu Volkswagen, ale také česká vláda.

V posledních týdnech a měsících totiž insideři neustále opakovali, že výstavba gigafactory na Plzeňsku je zásadní podmínkou pro další zdárný rozvoj a fungování pro tuzemský autoprůmysl, který je zase zásadním přispěvatelem pro tuzemský státní rozpočet.

AKTUALIZOVÁNO: Volkswagen odkládá plány na gigafactory ve východní Evropě, s Českem stále jedná Money Německý koncern Volkswagen odkládá podle listu Financial Times (FT) plány vystavět továrnu na výrobu baterií ve východní Evropě. Jako o jedné ze zemí, kde by závod mohl stát, přitom firma uvažovala i o Česku. Jednání ale stále pokračují, uvedlo české ministerstvo průmyslu. ČTK Přečíst článek

A byli si toho vědomi opravdu všichni zainteresovaní a pracovali na tom, aby se projekt gigafactory skutečně povedlo dotáhnout.

Reklama

Česko nemá co nabídnout

Pokud se potvrdí informace Financial Times, co to způsobí? V první chvíli asi nic zásadního. Přinejmenším další měsíce vše pojede podle stávajících notiček. Ale nejspíš se čím dál víc budou naplňovat slova viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara, který několikrát varoval, že němečtí manažeři čím dál víc budou zohledňovat ceny energií. Logicky se zaměří na výnos každého jednoho investovaného eura. A najednou ani relativně stále levná pracovní síla v Česku přestane v excelových tabulkách vycházet plusově.

Možné nepostavení gigafactory je první zpráva z tohoto ranku. A další nejspíš budou následovat. Investice zejména německých průmyslových podniků se budou orientovat na jiné trhy. Na ty s levnějšími energiemi. Tedy kromě severu Ameriky také třeba na jih Evropy.

A ne, Česko jim nemá co nabídnout, aby je přemluvili.

Průšvih větší než důchody

Ačkoli je v tom nejspíš dost nevině, jde o ohromnou porážku stávajícího kabinetu. Premiér Petr Fiala i někteří ekonomičtí ministři veřejně i neveřejně za stavbu gigafactory u nás velmi lobbovali. Přesto tváří v tvář ekonomické realitě alespoň prozatím neuspěli.

A bude to znamenat i přímé problémy. Autoprůmysl totiž platí za jeden z klíčových motorů české ekonomiky. Ten nyní opravdu velmi pravděpodobně začne zamrzat, drhnout. A to bude mít obří dopady i na státní rozpočet. Větší, než které nyní řeší vláda kontroverzní novelou valorizací starobních penzí.

Snad má vláda nějaké kouzelné řešení problému, o kterém se dozvěděla nejpozději dnes ráno v 6:23.

Vládní počty: stát ušetří 20 miliard, ale průměrný důchodce jen letos přijde o 7100 korun Názory Důchodci se podle všeho v červnu nakonec dočkají citelně nižší valorizace, než na jakou by měli nárok, pokud by vláda v únoru nepřišla s novým ad hoc způsobem jejího výpočtu, který v sobotu posvětila také Poslanecká sněmovna, po několika dnech razantních opozičních obstrukcí. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Co spojuje škodovku a teslu? Čekají je potíže. A pořádné Zprávy z firem Automobilový průmysl se jen tak tak vyhnul krizi kvůli nedostatku čipů a dalšího materiálu. Zvládl i problémy spojené s ruskou invazí na Ukrajinu. Přesto se nyní ocitá před možným razantním propadem. A ne, nemůže za to Green Deal, jak řada lidí rádo opakuje. Co jsou hlavní hrozby pro automotive v nadcházejícím roce? Stanislav Šulc Přečíst článek