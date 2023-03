Krize střídala krizi, přesto měl VW loni větší zisk. A výhled je slibný

Automobilka Volkswagen měla loni navzdory mnoha krizím větší zisk než o rok dříve. Zisk po zdanění meziročně stoupl o tři procenta na 15,84 miliardy eur (zhruba 372 miliard korun). Největší výrobce vozů v Evropě to uvedl po konci zasedání dozorčí rady.

Firma, která předběžné výsledky zveřejnila už na začátku února, očekává, že se problémy s dodavatelskými řetězci zmírní a tržby v roce 2023 vzrostou až na 331 miliard eur. Akcie společnosti v reakci vystoupaly na nejvyšší úroveň za téměř tři měsíce. Společnost Volkswagen Scout Motors posléze také potvrdila dřívější zprávu agentury Reuters o výstavbě továrny pro vozy značky Scout ve Spojených státech.

Volkswagen včetně Škody a spol. mají velký problém: příliš levné tesly Zprávy z firem Elon Musk sklízí plody své cílené práce z posledních deseti let. Automobilka Tesla se definitivně přehoupla z fáze nejistého start-upu do pozice dominantního dodavatele luxusních elektromobilů. Po sérii rekordních výsledků začíná diktovat podmínky na trhu celé mobility. A zejména pro německé vozy včetně Škody Auto to začíná být velký problém, míní Stanislav Šulc Přečíst článek

Po započtení mimořádných položek, jako je odchod z robotického start-upu Argo AI nebo vývoj úrokových sazeb, provozní zisk loni vzrostl na 22,12 miliardy eur, což je nárůst o více než 15 procent.

Koncern zahrnující značky VW, Audi, Porsche, Škoda a Seat dokázal i v roce stále zatíženém koronavirovou pandemií navýšit výnosy. Překážky v oblasti mikročipů a surovin ale nadále vyvíjely tlak na výrobu. Téměř chronický nedostatek v nákupu elektroniky vedl v roce 2022 k dlouhým čekacím dobám na nové vozy.

Tržby rostly, ceny aut také

Druhá největší automobilka po Toyotě tak oproti předchozímu roku snížila dodávky o sedm procent. Přesto VW zvýšil tržby z 250,2 miliardy na 279,2 miliardy eur. Jedním z důvodů je i to, že si mohl dovolit účtovat v průměru vyšší ceny, napsala agentura DPA.

Prodeje nových aut v EU šest měsíců stoupají, ale pořád je to málo Money Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii se v lednu meziročně zvýšil o 11,3 procenta na 760 041 vozů. Nárůst tak vykázal již šestý měsíc za sebou. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) na svých internetových stránkách. Sdružení nicméně upozornilo, že za růstem z velké části stála mimořádně nízká úroveň prodeje v loňském lednu. ČTK Přečíst článek

V aktuálním roce by se podle plánu měl prodej opět zvýšit. Po téměř 8,3 milionu dodaných vozů v roce 2022 by jich podle aktuálního výhledu mělo být kolem 9,5 milionu. Koncern VW také usiluje o zvýšení tržeb o deset až 15 procent.

Akcie Volkswagenu po zprávě vzrostly o 7,5 procenta, a výrazně tak překonaly výkon hlavního indexu frankfurtské burzy DAX. Dosáhly nejvyšší úrovně od 13. prosince.

Čekání na novou Teslu se prodlužuje. Ale budeme mít deset modelů, slíbil Musk Zprávy z firem Americký výrobce elektromobilů Tesla plánuje u budoucí generace svých vozů snížit náklady na montáž o polovinu. Oznámili to představitelé firmy na setkání s investory. Ředitel firmy Elon Musk však neprozradil, kdy představí tolik očekávaný dostupný elektromobil. Akcie společnosti proto po skončení setkání s investory klesaly. ČTK Přečíst článek

Firma se rozhodla postavit v americké Jižní Karolíně poblíž města Columbia továrnu na nákladní vozy a sportovně-užitkové vozy (SUV) značky Scout. Hodlá do ní investovat dvě miliardy dolarů (44 miliard korun). Zprávu o tom, že dozorčí rada projedná výstavbu nové továrny v USA, přinesla ve středu agentura Reuters. Investice by mohla potenciálně vytvořit čtyři tisíce nebo více stálých pracovních míst a ročně by se v závodě mohlo vyrábět více než 200 tisíc vozidel Scout, uvedla automobilka.