Velká čokoládová loupež. Neznámí pachatelé ukradli kamion s 12 tunami tyčinek KitKat
Neznámí pachatelé ukradli na zatím nezjištěném místě mezi Itálií a Polskem asi 12tunovou zásilku čokoládových tyčinek KitKat, které vyrábí švýcarský potravinářský gigant Nestlé. Podle agentury AFP o tom informoval zástupce značky. Upozornil zároveň, že kvůli loupeži hrozí před Velikonocemi nedostatek těchto čokoládových tyčinek na trhu.
Ukradeno bylo nákladní auto, které převáželo 413 793 kusů nové řady čokoládových tyčinek KitKat. Zásilka zmizela minulý týden během přepravy z výrobny do distribučních míst.
Pauza s 12 tunami čokolády
„Vždycky jsme lidem vzkazovali, aby si dali pauzu s KitKat,“ uvedl mluvčí značky s odkazem na reklamní heslo firmy. „Ale vypadá to, že zloději to vzali příliš doslova a udělali si pauzu s více než 12 tunami čokolády,“ dodal.
Kamion vyjel ze střední Itálie a mířil do Polska, zboží měl vykládat v zemích po cestě. Není jasné, kde přesně zmizel, stále se ho však nepodařilo vypátrat.
Ukradené čokoládové tyčinky by se mohly dostat „do neoficiálních prodejních kanálů“ v různých evropských zemích, upozornil zástupce značky. Lze je podle něho poznat po naskenování kódů šarží, které jsou na každé z nich. V případě shody se zobrazí jasné pokyny, jak postupovat dál.
Z malé čokoládovny vyrostla firma s obratem stovek milionů a novou výrobou za 150 milionů korun. Václav Durďák dnes poprvé mluví o tom, že podnik začíná vydělávat sám na sebe. Jenže právě ve chvíli, kdy se splnil podnikatelský sen, přišel tvrdý test v podobě rekordně drahého kakaa a kávy.
Čokoládovna Janek má novou výrobní halu za 150 milionů bez úvěru. Poprvé vyděláváme sami na sebe, říká majitel
Z malé čokoládovny vyrostla firma s obratem stovek milionů a novou výrobou za 150 milionů korun. Václav Durďák dnes poprvé mluví o tom, že podnik začíná vydělávat sám na sebe. Jenže právě ve chvíli, kdy se splnil podnikatelský sen, přišel tvrdý test v podobě rekordně drahého kakaa a kávy.
Čokoládu rozpouštěli v mikrovlnce a temperování se učili z YouTube. Dnes nakupují tuny kakaa, zaměstnávají desítky lidí a plánují vlastní čokoládové muzeum. Příběh bruntálské značky Brutal Choco ukazuje, že ambiciózní gastronomický byznys už dávno nevzniká jen v Praze nebo Brně. Spolu s firmami jako Čokoládovna Janek nebo Café Budík potvrzuje nový trend. Prémiová čokoláda se v Česku stále častěji rodí v regionech.
Od mikrovlnky k milionům. Jak rodinné čokoládovny z regionů mění český gastrobyznys
Čokoládu rozpouštěli v mikrovlnce a temperování se učili z YouTube. Dnes nakupují tuny kakaa, zaměstnávají desítky lidí a plánují vlastní čokoládové muzeum. Příběh bruntálské značky Brutal Choco ukazuje, že ambiciózní gastronomický byznys už dávno nevzniká jen v Praze nebo Brně. Spolu s firmami jako Čokoládovna Janek nebo Café Budík potvrzuje nový trend. Prémiová čokoláda se v Česku stále častěji rodí v regionech.
