newstream.cz

Velká čokoládová loupež. Neznámí pachatelé ukradli kamion s 12 tunami tyčinek KitKat

ČTK

Neznámí pachatelé ukradli na zatím nezjištěném místě mezi Itálií a Polskem asi 12tunovou zásilku čokoládových tyčinek KitKat, které vyrábí švýcarský potravinářský gigant Nestlé. Podle agentury AFP o tom informoval zástupce značky. Upozornil zároveň, že kvůli loupeži hrozí před Velikonocemi nedostatek těchto čokoládových tyčinek na trhu.

Ukradeno bylo nákladní auto, které převáželo 413 793 kusů nové řady čokoládových tyčinek KitKat. Zásilka zmizela minulý týden během přepravy z výrobny do distribučních míst.

„Vždycky jsme lidem vzkazovali, aby si dali pauzu s KitKat,“ uvedl mluvčí značky s odkazem na reklamní heslo firmy. „Ale vypadá to, že zloději to vzali příliš doslova a udělali si pauzu s více než 12 tunami čokolády,“ dodal.

Kamion vyjel ze střední Itálie a mířil do Polska, zboží měl vykládat v zemích po cestě. Není jasné, kde přesně zmizel, stále se ho však nepodařilo vypátrat.

Ukradené čokoládové tyčinky by se mohly dostat „do neoficiálních prodejních kanálů“ v různých evropských zemích, upozornil zástupce značky. Lze je podle něho poznat po naskenování kódů šarží, které jsou na každé z nich. V případě shody se zobrazí jasné pokyny, jak postupovat dál.

Glosa Zdeňka Pečeného: Konec megatrendu. Dubajská čokoláda skončila ve slevě

Nová éra pro čokoládu. Vědci objevili zdravější a šetrnější způsob jejího zpracování

Čokoláda levnější nebude. Cena kakaa po chvilkovém propadu zase stoupá

„Orbán-gate“ otřásá Maďarskem. Desítky tisíc lidí podpořily policistu, který odhalil údajnou akci proti Tisze

Téměř 26 tisíc lidí přispělo do sbírky na podporu bývalého policejního vyšetřovatele, který veřejně promluvil o údajné tajné operaci zaměřené proti opoziční straně Tisza. Informovala o tom agentura AFP. Případ přichází jen dva týdny před parlamentními volbami, v nichž premiérovi Viktoru Orbánovi, vládnoucímu od roku 2010, hrozí porážka.

Bývalý policista Bence Szabó tvrdí, že má důkazy o tom, že se maďarské tajné služby nejpozději od loňského roku snažily proniknout do informačních systémů strany Tisza. O svých zjištěních promluvil ve videu na YouTube, které má už více než dva miliony zhlédnutí.

Szabó působil v elitním policejním útvaru zaměřeném na boj s kyberkriminalitou, kde se věnoval případům dětské pornografie. Loni v červenci jeho oddělení prověřovalo tip, podle kterého měli dva Maďaři plánovat natáčení pornografického materiálu s nezletilými pomocí skryté kamery. Vyšetřování však podle něj žádnou dětskou pornografii neodhalilo. Ukázalo se ale, že podezřelí jsou IT specialisté napojení na stranu Tisza. Jednoho z nich podle Szabóa neznámé osoby nutili, aby jim pomohl napadnout systémy strany.

Podle bývalého policisty do případu neobvykle zasahovaly tajné služby a jeho nadřízení mu neumožnili operaci proti opozici dál vyšetřovat. Došel proto k závěru, že za akcí stojí zvláštní jednotka tajné služby pod přímou kontrolou ministra nebo jeho náměstka.

Na případ tento týden upozornil investigativní portál Direkt36. Krátce poté Szabó podal výpověď a už během 24 hodin policie provedla domovní prohlídku u něj doma. Následně byl obviněn ze zneužití úřední moci.

Sbírku na jeho podporu spustil v pátek jeho bratr. Na právní pomoc a další výdaje se rychle vybralo výrazně více peněz, než byl původní cíl. Podle AFP může úspěch sbírky ukazovat, jak silnou reakci případ ve společnosti vyvolal.

Lídr strany Tisza Péter Magyar označuje kauzu jako „Orbán-gate“ a mluví o ní jako o největším skandálu od pádu komunismu, do něhož jsou podle něj zapojeny instituce odpovědné za národní bezpečnost.

Žhářský útok v Pardubicích: soud poslal do vazby čtvrtou podezřelou osobu

Policie zadržela čtvrtou podezřelou osobu z účasti na teroristickém útoku v Pardubicích, je české státní příslušnosti. Okresní soud v Pardubicích ji odpoledne poslal do vazby. Policie o tom informovala na síti X. Zda je čtvrtou zadrženou osobou muž, nebo žena, policie neuvedla. Dodala, že po dalších podezřelých v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích stále pátrá. Zadržená osoba odmítla vinu a podala stížnost proti uvalení vazby, řekl soudce novinářům po vazebním jednání.

„Do vazby byla vzatá další osoba ve věci teroristického útoku v Pardubicích, a to ze všech tří vazebních důvodů,“ řekl mluvčí okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac, který zároveň o vazbě rozhodoval. Důvody k rozhodnutí o vazbě jsou obavy, aby obviněná osoba neutekla, neovlivňovala svědky a neopakovala trestní činnost.

Zda jde o muže, nebo ženu, soudce neupřesnil. Osoba popřela svoji účast na trestní činnosti a podala stížnost, bude ji přezkoumávat stížnostní soud pardubické krajské pobočky v Hradci Králové, řekl. „Mohu potvrdit, že osoba dnes vzatá do vazby není osobou zadrženou na Slovensku,“ dodal soudce.

Dnešní jednání soudu o vazbě bylo naplánováno na 15:00. Auto s podezřelou osobou vjelo do areálu soudu podle informací krátce před jednáním. S novináři nemluvil ani obhájce Pavel Uhl. Na rozdíl od úterý, kdy se před budovou soudu při rozhodování o předešlých zadržených sešlo i několik mladých lidí s palestinskými vlajkami, se dnes vše obešlo bez protestů. Na místě byl pouze hlouček novinářů.

Zadržení předchozích tří podezřelých oznámila policie v úterý, obvinila je z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Mezi zadrženými jsou občané České republiky a Spojených států, uvedla. Dva zadržela v Česku a jednoho na Slovensku.

Pardubický soud v úterý večer poslal do vazby muže a ženu zadržené v ČR. Soudce Karel Gobernac, který o vazbě rozhodoval, novinářům řekl, že obviněný mladík je cizí státní příslušník, dívka je české národnosti. Jeden z obviněných podal proti rozhodnutí o vazbě stížnost, druhý si ponechal lhůtu pro její podání. Dnes tedy soud rozhodl o třetí vazbě. „I v tomto případě soudce vyhověl návrhu státního zástupce v plném rozsahu, neboť shledal důvody vazby útěkové, koluzní i předstihové,“ uvedla policie.

Deník Referendum s odkazem na advokáta jednoho z obviněných Pavla Čižinského uvedl, že z návrhu na vzetí obviněných do vazby vyplývá, že státní zastupitelství má proti každému z obou zadržených dva nepřímé důkazy, tedy žádné přímé. Deník také píše, že oba svou účast na akci popírají a tvrdí, že pro danou dobu mají alibi. V návrhu na vzetí obviněných do vazby se uvádí, že podle kamerových záznamů měla akci spáchat devítičlenná skupina, v níž byly nejméně dvě ženy, napsal Deníku Referendum.

Pátrání po dalších osobách

Mluvčí policejního prezidia David Schön v týdnu uvedl, že policie pátrá ještě po několika dalších osobách, na dopadení spolupracuje i s kolegy v zahraničí. Počet podezřelých neupřesnil.

Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

