Dalibor Martínek: Okamura se jako klíště drží politiky. Nese mu obří příjmy

Policie navrhuje státnímu zástupci obžalovat Tomia Okamuru i jeho hnutí SPD z podněcování k nenávisti. Jde o rasistické plakáty z loňské krajské volební kampaně. „Policie skončila vyšetřování a předložila státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby,“ potvrdil serveru Seznam Zprávy obvodní státní zástupce pro Prahu 1 Jan Lelek. Žalobce dosud nerozhodl, zda věc půjde k soudu.

Nad Okamurou se vznáší hrozba jednak vězení. Což se zdá dost nepravděpodobné, že by k tomu došlo. Horší je, že jeho straně SPD hrozí v případném procesu zákaz činnosti.

Okamura si je této hrozby vědom. Proto před nedávnem vzniklo nové hnutí, SPD Tomia Okamury (SPDTO). Okamura tvrdil, že nové hnutí založili jeho příznivci, nikoliv on sám. Jeho slovům se však nedá věřit. Vznik nového hnutí vysvětluje slovy, že za ním přišli kamarádi a zeptali se ho, zda mohou založit hnutí na jeho podporu.

Kdo věří, že sám Okamura nebyl hybatelem vzniku nového uskupení? Nikdo. Kde se není možné dobrat pravdy, jelikož Okamura je její notorický ohýbač, musí se spekulovat, analyzovat na základě minulých zkušeností. V tomto případě je analýza celkem prostá. Okamura, vypravěč polopravd a pololží, se evidentně bál, že za svůj rasistický plakát, na němž je vyobrazen muž tmavé pleti s nožem a nápisem chirurgové z dovozu, ho policie požene k soudu.

Okamura si to dobře uvědomil, takže vytvořil klon, do kterého by v případě nutnosti přeskočil a pokračoval by v politice, jako by se nechumelilo. A ještě si přitom vystřelí do premiéra Fialy, že prý ho on chce účelově zlikvidovat. Takže na hrůze, kterou předvedl, chce ještě sbírat politické body.

To je jediné pravděpodobné vysvětlení, bez ohledu na „informace“, které bude sám hlavní aktér kolem nového hnutí šířit. Je to tak prosté, netřeba hledat jinotaje.

Zajímavou otázkou ovšem je, proč vlastně Okamura pořád kandiduje do sněmovny. Myšlenky, které šíří, zasahují nejtemnější části duší lidí, kteří se potácejí na okraji společnosti. Probouzí temné vášně. Tím škodí zemi. Nerozvíjí, seje nenávist. Proto je toxický pro všechny ostatní parlamentní strany, jeho koaliční potenciál je nulový. Přesto jeho případný a očekávaný volební výsledek učiní z jeho uskupení, ať už to bude to původní, nebo nově vytvořené, nepřehlédnutelnou entitu.

Vypadá to, že ani opozice, ani současná koalice, se bez jeho mlčící účasti v případném vládnutí neobejde.

Ostrá rétorika skvěle nese

Takže co Okamuru na politice tak fascinuje? Neustále se s někým hádá, přináší negativní emoce. Kdyby četl komentáře na internetu, musel by se propadnout rovnou do pekla. On je asi raději nečte. Takže, co ho naplňuje? Jedno vysvětlení se nabízí.

Jen za loňský rok získalo SPD, strana jednoho muže, od státu víc než čtyřicet milionů korun. Deset milionů stálý příspěvek, 18 milionů korun za dvacet poslanců, na každý mandát 900 tisíc korun. Další peníze má SPD za krajské zastupitele, dokonce 3,7 milionu za „činnost politického institutu.“

Tyto částky bere SPD rok co rok. Není se co divit, že Okamura tolik stojí o pokračování své politické kariéry. Přestože ví, že nikdy nebude vládnout, nikdo se s ním nikdy nespojí. Jeho ostrá a často zavádějící rétorika totiž skvěle nese. Okamura si v Praze na Břevnově v minulém volebním období postavil obskurní dům, takzvaný Takešiho hrad, za dvacet milionů korun. Tubusy slepené k sobě, rozhodně vybočující z tamní architektury. Tak jako Okamura sám vybočuje.

Vydělal si na svůj dům podnikatelskou činností? Ano, podnikáním s politikou. Je jasné, že udělá cokoliv, aby se do sněmovny zase dostal. A využije k tomu všechny prostředky.