Orbánova vláda čelí obvinění ze sledování novináře, ten mluví o zastrašování
Maďarský investigativní novinář Szabolcs Panyi tvrdí, že jeho soukromé rozhovory sledovaly tamní zpravodajské služby. Uvedl to v rozhovoru pro server Politico poté, co ho vláda obvinila ze špionáže.
Podle Panyiho ho zdroje z vlády varovaly, že jeho komunikace byla zachycena a předána maďarskému Informačnímu úřadu. Ten ji měl následně využít ve snaze vlády premiéra Viktora Orbána novináře zdiskreditovat. Panyi označil obvinění za pokus vyvinout na něj psychologický tlak a zničit jeho důvěryhodnost, uvádí Politico.
Novinář, který se dlouhodobě věnuje ruskému vlivu v Maďarsku, uvedl, že kampaň proti němu začala v polovině roku 2025 a zesílila po zveřejnění článku investigativního centra Direkt36. Ten popisoval pokus maďarského zpravodajce získat ke spolupráci úředníky Evropské komise v Bruselu.
Panyi dále uvedl, že byl upozorněn na to, že maďarská rozvědka zná obsah některých jeho rozhovorů souvisejících s vyšetřováním členů vlády. Sledování podle něj mohlo probíhat prostřednictvím odposlechů místností nebo telefonů jeho zdrojů.
Trestní oznámení
Napětí podle něj vzrostlo ve chvíli, kdy se začal zabývat komunikací ministra zahraničí Pétera Szijjártóa s ruskými představiteli, včetně údajného používání utajeného telefonu. Panyi tvrdí, že poté byly shromážděné materiály upraveny a zveřejněny jako kompromitující.
Maďarská vláda ve čtvrtek oznámila, že na novináře podala trestní oznámení kvůli podezření ze špionáže a spolupráce s ukrajinskými tajnými službami. Konkrétní důkazy ale nezveřejnila. O případném zahájení vyšetřování nyní rozhodnou státní zástupci.
Mluvčí vlády Zoltán Kovács na žádosti o komentář nereagoval.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó potvrdil, že je v pravidelném kontaktu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem o dění na jednáních EU. Informoval o tom server Euronews. V pondělí na předvolebním setkání Szijjártó také uvedl, že komunikace s partnery je podstatou diplomacie.
Případ přichází v citlivé době před volbami, kdy Orbánova strana podle průzkumů ztrácí podporu a čelí kritice za oslabování demokracie i přístup k Evropské unii.
Panyi uvedl, že komunikace mezi Szijjártóem a ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem byla podle evropských zpravodajských služeb „veřejným tajemstvím“, které však nevedlo k žádné reakci ze strany vlád EU.
Kritika EU
Novinář zároveň kritizoval Evropskou unii, která podle něj nedokázala proti krokům maďarské vlády zasáhnout. „Cítím se zrazený,“ uvedl.
Navzdory tlaku uvedl, že se mu dostalo výrazné podpory veřejnosti. Během tří dnů získal prostřednictvím crowdfundingu 10 tisíc eur na svou práci.
Investigativní centrum Direkt36 spolu s dalšími médii označilo postup vlády za koordinovanou očerňovací kampaň podporovanou metodami tajných služeb a varovalo před snahou stigmatizovat novináře obviněním ze špionáže.