newstream.cz Politika Armáda nabírá rychleji než plánovala. Cíl pro letošek má splněný z většiny už teď

Armáda nabírá rychleji než plánovala. Cíl pro letošek má splněný z většiny už teď

Armáda nabírá rychleji než plánovala. Cíl pro letošek má splněný z většiny už teď
ČTK
nst

Armádě se letos daří s náborem nových vojáků výrazně lépe, než se očekávalo. Cíl pro rok 2026 – získat 2250 rekrutů – je už nyní splněn z 65,5 procenta, a to během prvního čtvrtletí. Ještě před dvěma týdny přitom armáda dosahovala jen 49 procent plánovaného stavu. V pořadu TV Nova Za pět minut dvanáct to uvedl ministr obrany Jaromír Zůna (SPD).

Podle ministra nejde jen o předběžný zájem. „To jsou všechno už vydaná rozhodnutí. Ti lidé už mají stanovený termín, kdy mají přijet do Vyškova,“ uvedl. Právě tam musí každý nový voják absolvovat základní šestitýdenní výcvik.

Loňský rok byl pro armádu rovněž úspěšný. Cílem bylo přijmout 2100 nováčků, nakonec se jich od ledna do listopadu podařilo získat 2390. Na začátku loňského roku měl resort obrany podle ministerstva 28 285 vojáků z povolání, přičemž samotná armáda čítala zhruba 24 tisíc lidí. Do roku 2030 chce armáda vyrůst na 30 tisíc profesionálních vojáků a 10 tisíc členů aktivní zálohy.

Zlepšené podmínky

S růstem počtů má jít ruku v ruce i zlepšení podmínek. Ministerstvo připravilo program za 3,1 miliardy korun, který počítá s výstavbou služebních bytů, modernizací ubytoven v klíčových posádkách i rozšířením kapacit pro výcvik aktivní zálohy a dobrovolná cvičení.

Ministr Zůna zároveň hájil rozpočet na obranu, který čelí kritice opozice. Podle něj je letošní rozpočet silně investiční – na investice směřuje 56,2 miliardy korun. Zdůraznil, že rozpočet není nižší než v minulých letech, naopak je v nominálním vyjádření o 400 milionů korun vyšší a celkové výdaje jsou při započtení dalších kapitol ještě výrazně vyšší.

Debata se dotkla i závazku vydávat na obranu stanovené procento HDP. Podle Zůny nejde o „závod o procenta“, ale o skutečné posilování obranných schopností.

S tím ale nesouhlasil jeho oponent, předseda Pirátů Ivan Bartoš. Upozornil, že NATO nemusí některé výdaje zpětně uznat, a stát se tak může dostat pod hranici dvou procent HDP, i když ji plánoval splnit.

Změna času je drahý relikt minulosti. Její zrušení by mohlo Čechům přinést přes 16 tisíc ročně

Změna času je drahý relikt minulosti. Její zrušení by mohlo Čechům přinést přes 16 tisíc ročně
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Střídání zimního a letního času se pod dlouhá desetiletí obhajovalo jako „hospodárné opatření“, které má šetřit energii. Jenže ekonomika 21. století už dávno nestojí na petrolejkách a lampách, které se díky slunci rozsvítí o hodinu později. Moderní prosperita se opírá o produktivitu a schopnost soustředění. A právě v tomto ohledu začíná změna času vycházet společnost draze.

Výzkum London School of Economics ukazuje, že po započtení dopadů na zdraví, produktivitu i kvalitu života by zrušení změny času mohlo odpovídat zlepšení blahobytu zhruba 754 eur na osobu ročně. Tento údaj nepředstavuje přímou finanční ztrátu, ale peněžní vyjádření dopadu na kvalitu života. Pokud zohledníme nižší ekonomickou úroveň Česka (zhruba 90 procent průměru EU v HDP na obyvatele v paritě kupní síly), odpovídal by to zhruba 679 eurům na osobu ročně, tedy přibližně 16 600 korun. Pro celou českou ekonomiku by to představovalo zhruba 180 miliard korun ročně.

Ve srovnání s touto sumou působí údajný energetický přínos střídání času téměř komicky. Úspora elektřiny se v tuzemsku odhaduje na zhruba 84 milionů korun ročně. Jen si to srovnejte: ztráta je více než dvoutisíckrát vyšší než domnělý zisk.

Náklady skryté pod hladinou

Přitom podstatná část těchto nákladů zůstává skrytá pod hladinou. Únava, nižší výkonnost v kancelářích i fabrikách, vyšší nemocnost nebo zbytečná chybovost se rozlévají jako jed napříč celým hospodářstvím.

Argument o úspoře energie navíc v digitálním věku zcela ztratil pevnou půdu pod nohama. Vědecký konsensus je proto neúprosný: úspory elektřiny jsou naprosto minimální a v mnoha případech může být paradoxním výsledkem i vyšší celková spotřeba.

Není proto divu, že veřejnosti už dochází trpělivost. Podle průzkumů agentury STEM/MARK vadí střídání času většině Čechů. Odpor navíc logicky roste s věkem, jak se tělo hůře vyrovnává s těmito umělými šoky. I když se lidé neshodnou, zda ukotvit natrvalo čas letní, nebo zimní, v jednom mají jasno: současný stav nevyhovuje nikomu.

Evropská unie si tento problém uvědomila už před lety. Ve veřejné konzultaci v roce 2018 se rekordní počet milionů Evropanů vyslovil pro konec tohoto rituálu a Evropský parlament následně zrušení podpořil. Jenže pak narazila racionalita na bruselskou realitu a neschopnost členských států se dohodnout, které časové pásmo si vlastně nechat. Výsledkem je paralýza: víme, že systém je rozbitý a drahý, ale raději ho zachováme, protože změna by vyžadovala příliš mnoho diplomatického úsilí.

Čím déle budeme tento přežitek udržovat při životě, tím déle budeme všichni platit vysokou daň za řešení, které už dávno patří do muzea průmyslové revoluce, nikoliv do 21. století.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Orbánova vláda čelí obvinění ze sledování novináře, ten mluví o zastrašování

Viktor Orbán
ČTK
nst
nst

Maďarský investigativní novinář Szabolcs Panyi tvrdí, že jeho soukromé rozhovory sledovaly tamní zpravodajské služby. Uvedl to v rozhovoru pro server Politico poté, co ho vláda obvinila ze špionáže.

Podle Panyiho ho zdroje z vlády varovaly, že jeho komunikace byla zachycena a předána maďarskému Informačnímu úřadu. Ten ji měl následně využít ve snaze vlády premiéra Viktora Orbána novináře zdiskreditovat. Panyi označil obvinění za pokus vyvinout na něj psychologický tlak a zničit jeho důvěryhodnost, uvádí Politico.

Novinář, který se dlouhodobě věnuje ruskému vlivu v Maďarsku, uvedl, že kampaň proti němu začala v polovině roku 2025 a zesílila po zveřejnění článku investigativního centra Direkt36. Ten popisoval pokus maďarského zpravodajce získat ke spolupráci úředníky Evropské komise v Bruselu.

Panyi dále uvedl, že byl upozorněn na to, že maďarská rozvědka zná obsah některých jeho rozhovorů souvisejících s vyšetřováním členů vlády. Sledování podle něj mohlo probíhat prostřednictvím odposlechů místností nebo telefonů jeho zdrojů.

Trestní oznámení

Napětí podle něj vzrostlo ve chvíli, kdy se začal zabývat komunikací ministra zahraničí Pétera Szijjártóa s ruskými představiteli, včetně údajného používání utajeného telefonu. Panyi tvrdí, že poté byly shromážděné materiály upraveny a zveřejněny jako kompromitující.

Maďarská vláda ve čtvrtek oznámila, že na novináře podala trestní oznámení kvůli podezření ze špionáže a spolupráce s ukrajinskými tajnými službami. Konkrétní důkazy ale nezveřejnila. O případném zahájení vyšetřování nyní rozhodnou státní zástupci.

Mluvčí vlády Zoltán Kovács na žádosti o komentář nereagoval.

Případ přichází v citlivé době před volbami, kdy Orbánova strana podle průzkumů ztrácí podporu a čelí kritice za oslabování demokracie i přístup k Evropské unii.

Panyi uvedl, že komunikace mezi Szijjártóem a ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem byla podle evropských zpravodajských služeb „veřejným tajemstvím“, které však nevedlo k žádné reakci ze strany vlád EU.

Kritika EU

Novinář zároveň kritizoval Evropskou unii, která podle něj nedokázala proti krokům maďarské vlády zasáhnout. „Cítím se zrazený,“ uvedl.

Navzdory tlaku uvedl, že se mu dostalo výrazné podpory veřejnosti. Během tří dnů získal prostřednictvím crowdfundingu 10 tisíc eur na svou práci.

Investigativní centrum Direkt36 spolu s dalšími médii označilo postup vlády za koordinovanou očerňovací kampaň podporovanou metodami tajných služeb a varovalo před snahou stigmatizovat novináře obviněním ze špionáže.

