Spanilá jízda Pfizeru. Za zisky z vakcín proti covidu koupí další firmu, letos už třetí

Farmaceutický gigant Pfizer posílený zisky za prodej vakcín proti covidu koupí výrobce léku na srpkovitou anémii Global Blood Therapeutics. Cena za transakci, kterou schválily správní rady obou společností, činí 5,4 miliardy dolarů (asi 130 miliard korun), uvedla agentura Bloomberg.

Pfizer zaplatí 68,50 dolaru za všechny akcie Global Blood v oběhu, uvedly společnosti v pondělním prohlášení před otevřením amerických trhů. To je dvojnásobek ceny akcií ze dne 3. srpna, kdy firma oznámila, že má zájem o převzetí, uvedl Bloomberg.

Společnost Pfizer získá lék Oxbryta na nemoc zvanou srpkovitá anémie nebo také chudokrevnost vyráběný v San Francisku v Kalifornii. Global Blood změnila majitele již loni, a to za pouhých 195 milionů dolarů. Na trhu ji však společnosti považují za potenciální trhák, podotkl Bloomberg.

Plány na dobu po konci covidu

Důvodem akvizice je, že Pfizer potřebuje nové produkty kvůli obavám z oslabování pandemie, která ohrožuje příjmy z nejprodávanější vakcíny proti covid-19 a její pilulky na léčbu nemoci Paxlovid. „Společnosti Pfizer bylo jasné, že velká část zisků ze své neočekávané vakcíny proti covid-19 bude muset investovat do urychlení růstu nejvyšší úrovně – s cílem přidat nejméně dalších 25 miliard dolarů výnosů vzhledem k rizikovým příjmům očekávaným do roku 2030,“ uvedli analytici Bloomberg Intelligence John Murphy a Sam Fazeli.

„Konsensus požaduje, aby Global Blood v roce 2026 dosáhla obratu za léčbu srpkovité anémii ve výši přibližně miliardy dolarů, což podpoří podnikání společnosti Pfizer v oblasti vzácných onemocnění. Očekává se, že budou oznámeny další obchody,” dodali.

Akcie Global Blood vzrostly v obchodování před otevřením amerických trhů o čtyři procenta, zatímco akcie společnosti Pfizer se téměř nezměnily.

Srpkovitá anémie je krevní nemoc a bolestivý a někdy život ohrožující stav, který postihuje hlavně Afroameričany. Lék od Global Blood byl schválen v USA v listopadu 2019 a poté také v EU a dalších zemích.

Letošní nákupní jízda Pfizeru

Americká farmaceutická společnost Pfizer, která patří k hlavním dodavatelům vakcín proti covidu-19, zvýšila ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 78 procent na 9,91 miliardy dolarů (téměř 240 miliard korun). Zisk překonal odhady analytiků, zejména díky vysoké poptávce po vakcínách a dalších produktech na covid-19.

Pfizer se proto poohlíží po akvizicích, které by mu do konce desetiletí mohly přinést miliardové roční tržby, napsala již dříve agentura Reuters. V květnu se společnost dohodla na koupi výrobce léku na migrénu Biohaven Pharmaceutical za 11,6 miliardy dolarů.

V červnu také Pfizer oznámil, že investuje 90,4 milionu dolarů (asi 2,2 miliardy korun) do podílu ve francouzském výrobci vakcín Valneva, s nímž spolupracuje na výrobě vakcíny proti borelióze.