BioNTech je krok od schválení omikronové vakcíny. Dočkat bychom se jí mohli na podzim

Koronavirová mutace omikron dosud odolávala vakcínám schváleným v EU. Na podzim by se ale na evropský trh měla dostat očkovací látka vyvinutá německou společností BioNTech, která je účinná i na tuto subvariantu covidu. První dávky by po obdržení souhlasu příslušných orgánů mohla farmaceutická firma dodat už v říjnu.

Německé farmaceutické společnosti BioNTech ve druhém čtvrtletí klesl čistý zisk o 40 procent na 1,67 miliardy eur (41 miliard korun). Tržby se snížily o 39,8 procenta na 3,20 miliardy eur. Výrobce vakcíny proti covidu-19 přisuzuje tento pokles posunu objednávek vakcín. V dnešním prohlášení ale potvrdil svoji celoroční prognózu prodeje vakcín.

BioNTech dodal, že klinická studie vakcíny přizpůsobená variantám omikron BA.4 a BA.5 bude zahájena tento měsíc. Pokud to příslušné orgány schválí, mohly by se první dávky dodávat od října, což by mělo podpořit hospodaření v posledním čtvrtletí. Firma již dříve vyvinula vakcínu přizpůsobenou variantě BA.1 a evropská agentura pro léčivé přípravky EMA zahájila proces přezkoumání této vakcíny v polovině června. V EU dosud nebyla schválena žádná vakcína, která by byla zaměřena i na varianty viru, upozornila tisková agentura DPA.

Poptávka po proticovidové vakcíně letos klesá, protože většina lidí v západním světě již dostala tři nebo čtyři dávky. Celosvětově bylo dodáno 3,6 miliardy dávek. BioNTech však očekává, že specifické zaměření na variantu omikron zvýší od podzimu poptávku. Za celý rok tak očekává tržby z vakcín v rozmezí 13 miliard až 17 miliard eur. Loni tržby z prodeje vakcín činily 19 miliard eur.

